Обзор часов: Bianchet UltraFino Skeleton Rose Edition

Иногда небольшое изменение приносит большие перемены.

Для Bianchet таким изменением стал 18-каратный розовое золото. Новая версия UltraFino Skeleton Rose Gold Edition, представленная на WatchTime New York, берет одну из самых технически впечатляющих моделей бренда и придает ей совершенно новую индивидуальность.

Я имел возможность увидеть её заранее в Женеве, задолго до огней WatchTime New York, и она сразу же выделилась. UltraFino уже заслужил репутацию благодаря титану, сапфиру и углеродному волокну. Эти версии находятся в одной социальной группе с Hublot и Richard Mille. Версия Rose Gold, напротив, кажется, предпочитает неспешные беседы за бокалом виски с Audemars Piguet и Vacheron Constantin.

От спортивного к элегантному

На бумаге многое осталось без изменений. Это тот же корпус в форме бочонка размером 40 мм × 47,39 мм, тот же ультратонкий автоматический турбийон UT01 внутри и та же философия, основанная на Золотом сечении. Но при этом всё ощущается иначе. Мягкие изгибы корпуса по-новому играют светом, а теплота золота придает спокойствие дизайну, который всегда был очень современным и авангардным.

Bianchet предлагает две версии — на черном резиновом ремешке и на полностью интегрированном золотом браслете. Я сначала примерил браслет, и, пожалуй, это лучший выбор. Он обладает приятной, роскошной тяжестью, которая сразу дает понять, что на руке полноценные золотые часы. Резиновый ремешок смягчает образ и придает часам спортивный характер, что, как я подозреваю, многие предпочтут для повседневного ношения.

В любом случае, розовое золото UltraFino впечатляюще сбалансировано на запястье. Bianchet показал мне фотографии золотых часов на браслете из углеродного волокна, что, на удивление, выглядело удачно, и бренд рассматривает возможность сделать такой вариант доступным. Если вам это интересно — свяжитесь с Bianchet!

Внутри UltraFino — калибр UT01

В сердце UltraFino Skeleton Rose Gold Edition находится тот же механизм, который привлек меня в сапфировой модели ранее в этом году — а именно UT01. Это собственный автоматический турбийон с толщиной всего 3,85 мм и удивительно легким весом — всего 8 граммов. Мосты и основная плата выполнены из титана и покрыты черным PVD для контраста. Весь калибр также вручную отделан и собран в Швейцарии.

Самое впечатляющее — сколько характера Bianchet удалось вложить в такой тонкий механизм. Летающий турбийон на отметке «6 часов» словно парит внутри часов, его каретка вращается с невероятной плавностью. Каждая поверхность обработана вручную — с фасками, сатинированием или полировкой, чтобы игра света привлекала внимание. Чувствуется, сколько часов труда вложено в отделку.

Золотой ротор на задней стороне также заслуживает упоминания. Он выполнен в фирменном спиральном узоре Фибоначчи, что при вращении придает механизму ощущение плавности и движения. В движении он завораживает, хотя вы, возможно, не будете часто его видеть во время ношения.

UltraFino Skeleton Rose Gold Edition — повседневная роскошь

Несмотря на турбийон, UltraFino Skeleton Rose Gold Edition не ведет себя как хрупкий предмет высокой часовой моды. Он создан для реального повседневного использования, с водозащитой до 50 метров и защитой от ударов до 5000 g. Это больше, чем большинству когда-либо понадобится, но приятно знать, что можно не снимать часы при мытье рук или случайном ударе о стол без последствий. Конечно, с такими характеристиками часы выдержат гораздо больше, но, скорее всего, именно такой уровень эксплуатации им и предстоит.

Практичность всегда была частью очарования Bianchet. Бренд не рассматривает свои часы как трофеи, а видит в них спутников для ежедневного ношения, даже если так происходит не всегда. Rose Gold Edition прекрасно продолжает эту концепцию. Часы изысканные, но не кажутся хрупкими или чрезмерно дорогими. Контраст между черным механизмом и золотыми часовыми метками делает время мгновенно читаемым, а вся модель кажется созданной для использования, а не для хранения в шкатулке.

Bianchet выходит на сцену Нью-Йорка

Презентация этой модели на WatchTime New York — естественный шаг для Bianchet. Бренд постепенно завоевывает признание в Европе, но это был первый реальный шанс представить себя североамериканской аудитории лично. Среди множества более традиционных дизайнов UltraFino Skeleton Rose Gold Edition привлек много внимания — и заслуженно.

Он воплощает баланс, к которому Bianchet стремится уже много лет — техническую точность в сочетании с элегантным дизайном. В нем нет ничего вычурного. Корпус кажется скульптурным, но не перегруженным, а пропорции идеально сбалансированы для комфорта. Это часы, которые выглядят продуманными и красивыми одновременно. Редкое сочетание в мире, где ежедневно появляются новые модели.

UltraFino Skeleton Rose Gold Edition изменил мое восприятие золота

Вот в чем дело: я не особо фанат золотых часов. Я всегда предпочитал титан и сталь за их простоту. Возможно, золото просто не подходит к моему тону кожи. Но почему-то именно этот оттенок розового золота мне подошел. Может, потому что он смягчает резкую геометрию корпуса или потому, как он контрастирует с темным механизмом внутри. В любом случае, у него есть особое присутствие, которое хорошо смотрится на моем запястье.

Удивительно, как смена материала может изменить восприятие часов. Я по-прежнему люблю сапфировую модель, но эта кажется более завершенной в каком-то смысле. Если сапфировая версия была демонстрацией возможностей Bianchet, то золотая (стоимостью 109 500 швейцарских франков) точно знает, для кого она создана. Я даже удивляю себя, предлагая выбрать золото вместо сапфира. Возможно, я наконец начинаю видеть всю прелесть золота…

Технические характеристики Bianchet UltraFino Skeleton Rose Gold Edition