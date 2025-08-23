Обзор часов Bovet Récital 12 в новых цветах Малахит и Тигровый глаз

Когда я думаю о Bovet, мне представляются сложные конструкции корпусов с самыми экстравагантными астрономическими усложнениями и ручной отделкой высочайшего уровня.

Но бренд предлагает нечто большее, и новая модель Récital 12 — пожалуй, лучшее доказательство того, что часы Bovet можно носить ежедневно. Спортивный корпус диаметром 40 мм и подходящий титановый браслет демонстрируют лучшие черты Bovet на циферблате в неожиданно сдержанном исполнении. В 2025 году Bovet обновляет Récital 12, предлагая модные циферблаты из натурального камня — доступны варианты с малахитом и тигровым глазом.

Циферблаты

Забавно, но сама часть циферблата Récital 12 ограничена смещённым от центра дисплеем, окружённым изящными мостами и полосками. Отказавшись от привычного гильоше, Bovet позволяет натуральному камню раскрыться во всей красе, используя лишь простую белую печать для обозначения часов, названия бренда и номера лимитированной серии.

Остальное пространство традиционной зоны циферблата занимает архитектура механизма, выполненная с акцентом на симметрию — форма балансового моста повторяется на отметке «6 часов». Между ними расположен трёхзубчатый индикатор хода, который можно использовать для отслеживания секунд, но, честно говоря, его изящно закалённые синие спицы сами по себе впечатляют.

Корпус

При разработке Récital 12 Bovet стремился создать часы, которые можно комфортно носить весь день. Диаметр 40 мм сегодня считается скорее крупным, но отнюдь не чрезмерным. Благодаря конструкции из титана 5-го класса и толщине всего 9,8 мм, часы не создают ощущения громоздкости на запястье. Однако, поскольку это Bovet, можно и нужно ожидать высокого уровня отделки корпуса. В дизайне доминирует блестящая полировка, а сатинирование используется как акцент на боковой части ушек и по длине браслета с плоскими звеньями.

Браслет

Хотя браслет не сужается к застёжке, Bovet создаёт иллюзию стройности за счёт удлинённого полированного сегмента по центру, который сужается к бабочке-застёжке. Обычно я критикую бабочки за отсутствие возможности быстрой регулировки, необходимой для повседневного ношения, но в случае с Récital 12 нам повезло. В конструкции застёжки скрыт механизм с регулировкой длины на 3 мм, который можно использовать при необходимости, не нарушая дизайн.

Механизм

Созданный для просмотра с лицевой стороны, эффектно названный калибр 13BMDR12C2 можно также рассмотреть через прозрачную заднюю крышку. С 43 камнями и 227 компонентами, он действительно сложен для механизма с только временем, а частота колебаний 3 Гц обеспечивает впечатляющий запас хода в семь дней. Однако видимой части механизма немного, так как Bovet фактически перевернул механизм — теперь видна сторона, которая обычно находится под циферблатом. Тем не менее, Bovet хорошо украсил механизм круговым узором, центрированным вокруг секундного индикатора, с вырезом для ключевого механизма.

Вердикт

Buffy лучше всех выразил суть в своей статье о первой презентации Récital 12 — это не совсем спортивные часы, но новое предложение для Bovet. С обновлённым набором циферблатов модель отвечает текущей моде на каменные циферблаты, предлагая больше вариантов для самой универсальной модели Bovet.

Цены и доступность Bovet Récital 12 с малахитом и тигровым глазом

Модели Bovet Récital 12 с циферблатами из натурального камня уже доступны, лимитированы 60 экземплярами на каждый камень. Подробнее на сайте Bovet. Цена: уточняется