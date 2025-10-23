Главная » Мужские часы

Обзор часов: Breguet Classique 7225 и 7335

Обзор часов: Breguet Classique 7225 и 7335 Мужские часы
Автор На чтение 4 мин Просмотров 1 Опубликовано

Хотя мы уже приближаемся к концу 2025 года, Breguet намерена продолжать выпускать впечатляющие модели в честь своего 250-летия как часового бренда.

До сих пор мы увидели несколько прекрасных экземпляров в различных коллекциях марки. Отзывы были положительными, и, судя по сегодняшним новинкам, тенденция сохранится. Представляем модели Classique 7225 и 7335 — они действительно потрясающие.

Содержание
  1. Breguet Classique 7225
  2. Впечатляющий циферблат
  3. Невероятный механизм
  4. Classique 7225 — часть основной коллекции
  5. Breguet Classique 7235
  6. Еще больше ручного гильоше
  7. Автоматический калибр 502.3.DRL
  8. Доступность и цена
  9. Итог

Breguet Classique 7225

Часы Breguet Classique 7225 — это визуальное наслаждение, но, как мы скоро узнаем, их механизм — настоящий прорыв. Начнем с корпуса: он выполнен из фирменного сплава 18-каратного золота Breguet, имеет диаметр 41 мм и толщину 10,7 мм. Несмотря на элегантный внешний вид и темно-синий ремешок из аллигатора, которые не дадут спутать эти часы со спортивными, Classique 7225 обладают водозащитой до 30 метров.

Breguet Classique 7225 dial held with tweezers above movement

Впечатляющий циферблат

В дизайне часов прослеживается вдохновение карманными часами №1176, выпускавшимися с 1802 по 1809 год. Циферблат из 18-каратного золота украшен ручным гильоше в узоре «Quai de l’Horloge», который повторяется и на боковых сторонах корпуса. Это изысканное оформление контрастирует с несколькими кольцами субциферблатов с круговой шлифовкой, украшенными гравированными и синими шкалами. Синяя центральная часовая стрелка указывает на римские цифры, а минутная стрелка тянется далеко за их пределы, к минутной шкале, охватывающей все субциферблаты. В нижней части расположен дугообразный индикатор запаса хода на 60 часов. Особый интерес вызывают маленькие индикаторы в правом и левом верхних углах: оба показывают текущие секунды, но левый можно сбросить в ноль с помощью кнопки на левой стороне корпуса.

Кстати, Вам также будет интересно:  Акулья кожа и глубинная радуга OX Frog300

Breguet Classique 7225 case back and movement

Невероятный механизм

Сапфировая задняя крышка открывает вид на впечатляющий ручной калибр 74SC. Он украшен вручную гравировкой карты улиц вокруг первых мастерских бренда в Париже. Однако главная особенность механизма — его технические характеристики. Частота работы составляет 10 Гц (72 000 полуколебаний в час), а точность — ±1 секунда в сутки. Технология основана на магнитном подвесе оси баланса: маленькие магниты на концах оси обеспечивают контакт только с ее концом и камнем, что снижает трение и позволяет работать на высокой частоте. Кроме того, в механизме используются кремний для спирали баланса, анкерной вилки и спускового колеса. Толщина калибра всего 5,5 мм.

Breguet Classique 7225 movement close up

Classique 7225 — часть основной коллекции

Положительным моментом является то, что Classique 7225 входит в основную коллекцию Breguet. При цене в 75 000 швейцарских франков это не дешево, но по сравнению с аналогичными классическими часами других брендов — вполне оправдано. Да, корпус диаметром 41 мм достаточно крупный, но диаметр механизма в 35 мм объясняет это решение. Это великолепные часы с изумительной отделкой и еще более впечатляющим механизмом.

Breguet Classique 7235 head on

Breguet Classique 7235

Вторая новинка Breguet из той же коллекции — Classique 7235. Эти часы диаметром 39 мм и толщиной 9,9 мм вдохновлены карманными часами №5 1794 года. Как и модель 7225, они имеют гравированные боковые стороны корпуса и водозащиту 30 метров. Ремешок — темно-синий аллигатор с застежкой из 18-каратного золота Breguet.

Breguet Classique 7235 with bezel and crystal detached

Еще больше ручного гильоше

Циферблат Classique 7235 также украшен ручным гильоше с узором «Quai de l’Horloge». Размер и расположение узора меняются в трех субдисплеях для создания контраста. Обратите внимание на повторяющийся узор по всему ободу корпуса и на детализированное кольцо с делениями по краю циферблата — это настоящее произведение искусства!

Breguet Classique 7235 moonphase disc held with tweezers

Функции циферблата включают синие центральные часовую и минутную стрелки, бегущие секунды, дугообразный индикатор запаса хода на 45 часов и диск фаз Луны из цельного золота. Все эти элементы повторяют дизайн оригинальных карманных часов №5.

Breguet Classique 7235 case back and movement

Автоматический калибр 502.3.DRL

Обычно автоматический механизм вызывает сомнения в классических наручных часах, но здесь его использование оправдано. Карманные часы №5 были одними из первых вечных часов, поэтому современный автоматический калибр — логичный выбор. Калибр 502.3.DRL оснащен кремниевой спиралью баланса и инвертированным анкерным спуском. Смещенный ротор из 18-каратного золота обеспечивает толщину всего 3,95 мм. Механизм украшен гравировкой карты старого парижского района, где располагались мастерские бренда.

Breguet Classique 7235 hand-guilloché case sides

Доступность и цена

В отличие от Classique 7225, модель 7235 выпускается ограниченной серией — всего 250 пронумерованных экземпляров в честь 250-летия Breguet. Цена — 65 000 швейцарских франков. Учитывая уровень мастерства и сложность механизма, эти часы достойны сравнения с другими моделями в той же ценовой категории.

Breguet Classique 7235 head on

Итог

Новые Classique 7225 и 7235 — мои любимые недавние релизы Breguet. Циферблаты безусловно красивы, и хотя они вдохновлены историческими карманными часами, выглядят свежо и современно. Особенно впечатляет механизм 74SC с инновационными решениями. Лично я планирую найти эти часы в Великобритании, чтобы услышать работу 10 Гц механизма! Делитесь своими впечатлениями о новинках и обязательно посетите авторизованного дилера Breguet, чтобы увидеть их своими глазами.

Breguet часы до 100 000$ швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by