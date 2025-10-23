Обзор часов: Breguet Classique 7225 и 7335

Хотя мы уже приближаемся к концу 2025 года, Breguet намерена продолжать выпускать впечатляющие модели в честь своего 250-летия как часового бренда.

До сих пор мы увидели несколько прекрасных экземпляров в различных коллекциях марки. Отзывы были положительными, и, судя по сегодняшним новинкам, тенденция сохранится. Представляем модели Classique 7225 и 7335 — они действительно потрясающие.

Breguet Classique 7225

Часы Breguet Classique 7225 — это визуальное наслаждение, но, как мы скоро узнаем, их механизм — настоящий прорыв. Начнем с корпуса: он выполнен из фирменного сплава 18-каратного золота Breguet, имеет диаметр 41 мм и толщину 10,7 мм. Несмотря на элегантный внешний вид и темно-синий ремешок из аллигатора, которые не дадут спутать эти часы со спортивными, Classique 7225 обладают водозащитой до 30 метров.

Впечатляющий циферблат

В дизайне часов прослеживается вдохновение карманными часами №1176, выпускавшимися с 1802 по 1809 год. Циферблат из 18-каратного золота украшен ручным гильоше в узоре «Quai de l’Horloge», который повторяется и на боковых сторонах корпуса. Это изысканное оформление контрастирует с несколькими кольцами субциферблатов с круговой шлифовкой, украшенными гравированными и синими шкалами. Синяя центральная часовая стрелка указывает на римские цифры, а минутная стрелка тянется далеко за их пределы, к минутной шкале, охватывающей все субциферблаты. В нижней части расположен дугообразный индикатор запаса хода на 60 часов. Особый интерес вызывают маленькие индикаторы в правом и левом верхних углах: оба показывают текущие секунды, но левый можно сбросить в ноль с помощью кнопки на левой стороне корпуса.

Невероятный механизм

Сапфировая задняя крышка открывает вид на впечатляющий ручной калибр 74SC. Он украшен вручную гравировкой карты улиц вокруг первых мастерских бренда в Париже. Однако главная особенность механизма — его технические характеристики. Частота работы составляет 10 Гц (72 000 полуколебаний в час), а точность — ±1 секунда в сутки. Технология основана на магнитном подвесе оси баланса: маленькие магниты на концах оси обеспечивают контакт только с ее концом и камнем, что снижает трение и позволяет работать на высокой частоте. Кроме того, в механизме используются кремний для спирали баланса, анкерной вилки и спускового колеса. Толщина калибра всего 5,5 мм.

Classique 7225 — часть основной коллекции

Положительным моментом является то, что Classique 7225 входит в основную коллекцию Breguet. При цене в 75 000 швейцарских франков это не дешево, но по сравнению с аналогичными классическими часами других брендов — вполне оправдано. Да, корпус диаметром 41 мм достаточно крупный, но диаметр механизма в 35 мм объясняет это решение. Это великолепные часы с изумительной отделкой и еще более впечатляющим механизмом.

Breguet Classique 7235

Вторая новинка Breguet из той же коллекции — Classique 7235. Эти часы диаметром 39 мм и толщиной 9,9 мм вдохновлены карманными часами №5 1794 года. Как и модель 7225, они имеют гравированные боковые стороны корпуса и водозащиту 30 метров. Ремешок — темно-синий аллигатор с застежкой из 18-каратного золота Breguet.

Еще больше ручного гильоше

Циферблат Classique 7235 также украшен ручным гильоше с узором «Quai de l’Horloge». Размер и расположение узора меняются в трех субдисплеях для создания контраста. Обратите внимание на повторяющийся узор по всему ободу корпуса и на детализированное кольцо с делениями по краю циферблата — это настоящее произведение искусства!

Функции циферблата включают синие центральные часовую и минутную стрелки, бегущие секунды, дугообразный индикатор запаса хода на 45 часов и диск фаз Луны из цельного золота. Все эти элементы повторяют дизайн оригинальных карманных часов №5.

Автоматический калибр 502.3.DRL

Обычно автоматический механизм вызывает сомнения в классических наручных часах, но здесь его использование оправдано. Карманные часы №5 были одними из первых вечных часов, поэтому современный автоматический калибр — логичный выбор. Калибр 502.3.DRL оснащен кремниевой спиралью баланса и инвертированным анкерным спуском. Смещенный ротор из 18-каратного золота обеспечивает толщину всего 3,95 мм. Механизм украшен гравировкой карты старого парижского района, где располагались мастерские бренда.

Доступность и цена

В отличие от Classique 7225, модель 7235 выпускается ограниченной серией — всего 250 пронумерованных экземпляров в честь 250-летия Breguet. Цена — 65 000 швейцарских франков. Учитывая уровень мастерства и сложность механизма, эти часы достойны сравнения с другими моделями в той же ценовой категории.

Итог

Новые Classique 7225 и 7235 — мои любимые недавние релизы Breguet. Циферблаты безусловно красивы, и хотя они вдохновлены историческими карманными часами, выглядят свежо и современно. Особенно впечатляет механизм 74SC с инновационными решениями. Лично я планирую найти эти часы в Великобритании, чтобы услышать работу 10 Гц механизма! Делитесь своими впечатлениями о новинках и обязательно посетите авторизованного дилера Breguet, чтобы увидеть их своими глазами.