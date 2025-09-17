Обзор часов Breguet Marine Hora Mundi 5555

Мир часов — это удивительное и разнообразное пространство, где постоянно появляются новые бренды, а некоторые уже давно зарекомендовали себя на рынке.

Можно с уверенностью сказать, что хотя новые марки любят нарушать традиции и встряхивать часовое сообщество, старожилы иногда тоже любят показать молодым, как нужно делать по-настоящему качественные часы. И никто не делает это лучше, чем Breguet. В этом году бренд отмечает 250-летие производства изысканных часов, и уже представил несколько великолепных юбилейных моделей, которые напоминают конкурентам, кто здесь главный.

Часы, такие как Classique Souscription или Tradition Seconde Rétrograde, не только демонстрируют мастерство бренда, но и напоминают коллекционерам о событиях последнего четверти тысячелетия. И Breguet на этом не останавливается. Последняя юбилейная модель — Marine Hora Mundi 5555 — является идеальным примером того, как часовое искусство Breguet сочетается с художественным мастерством.

Особенности модели Marine Hora Mundi 5555

Для меня Marine всегда была немного необычной моделью. Это как спортивные часы от Breguet, но мне всегда казалось, что сама идея спортивных часов у этого бренда несколько не на своем месте. Это не умаляет достоинств таких моделей, как Marine Chronograph 5527 — они действительно прекрасно выполнены и относятся к высокому люксовому сегменту. Однако это никогда не было абсолютной сильной стороной бренда, и я предпочитаю видеть Breguet в том, в чем они действительно превосходны. Тем не менее, именно это мы видим в Marine Hora Mundi 5555. Да, это Marine, но не такая, как вы привыкли. Это не стандартные спортивные часы.

Часы по-прежнему основаны на архитектуре Marine Hora Mundi: диаметр корпуса — 43,9 мм, толщина — 13,8 мм, с центрально расположенными ушками и ребристой средней частью. Корпус выполнен из великолепно отделанного 18-каратного золота Breguet с легким розоватым оттенком. Хотя я и говорю, что это не спортивные часы, Breguet удалось обеспечить водонепроницаемость до 100 метров, а также добавить небольшие защитные выступы для заводной головки и двухслойное сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Функционально часы не уступают спортивным моделям. Но, пожалуй, именно в этом и заключается их красота — они созданы, чтобы служить долго, при этом выглядя изящно и элегантно.

Циферблат — настоящее произведение искусства

Как и в случае с другими подобными моделями, чем внимательнее смотришь, тем больше удивляешься. Главным визуальным акцентом Marine Hora Mundi 5555 является циферблат. Называть его просто циферблатом — значит недооценивать, ведь здесь два слоя, наложенных друг на друга, создающих оптическую иллюзию, которую я, честно говоря, раньше не встречал. Вдохновленный видом Земли из космоса, этот циферблат поднимает отображение мирового времени на новый уровень изящества.

Первый слой — золотой базовый циферблат с градиентом от небесно-голубого к темно-синему, символизирующий переход от неба к морю. Эта поверхность вручную гильоширована тонкими меридианами и параллелями, сходящимися в четырех углах циферблата, что отражает кривизну Земли, видимой сверху.

Второй слой — плоское сапфировое стекло, расписанное вручную в три этапа. Сначала на обратной стороне стекла эмалью наносятся контуры континентов в зеркальном отображении — невероятно сложная работа, требующая высочайшего мастерства. Затем после первого обжига на лицевой стороне добавляются эмалевые облака и небесные элементы для придания реалистичности. И наконец, после второго обжига мастера Breguet аккуратно наносят миниатюрные точки из фосфоресцирующей эмали, имитирующие огни городов по всему миру, которые в темноте светятся, как настоящие огни, видимые из космоса.

Технические детали и дизайн

Этот изысканный циферблат гармонично дополняют технические элементы: накладные римские часовые метки, великолепные стрелки из 18-каратного золота Breguet, тонкое окошко даты в положении «12 часов» и индикатор дня и ночи, встроенный в базовый слой циферблата, где солнце выполнено из золота Breguet и движется по кругу. В положении «6 часов» расположена шкала мирового времени с городами, которые владельцы могут персонализировать, выделяя любимые места — это добавляет индивидуальности и напоминает о важных для владельца локациях.

Задняя крышка и механизм

Перевернув часы, вы увидите тщательно гравированную заднюю крышку с индивидуальным номером из лимитированной серии в 50 экземпляров. Центральная часть крышки выполнена из сапфирового стекла с антибликовым покрытием, позволяющего любоваться великолепным механизмом.

Внутри установлен фирменный калибр 77F1 — автоматический механизм, используемый во всей линейке Hora Mundi. Он украшен золотым ротором из 18-каратного золота Breguet, стилизованным под штурвал корабля, с отделкой côtes de Genève и вручную скошенными краями.

Механизм обладает запасом хода 55 часов и работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, оснащен плоской кремниевой спиралью баланса, что обеспечивает высокую точность. Он поддерживает две заранее установленные часовые зоны с мгновенным переключением, синхронизированную функцию даты, индикатор дня и ночи, а также отображение мирового времени. Несмотря на сложность, механизм выглядит сдержанно и элегантно, особенно учитывая его толщину всего 6,13 мм.

Ремешок и комплект поставки

Синие оттенки циферблата сочетаются с ремешком из темно-синей кожи аллигатора с крупной, четко выраженной чешуей и роскошной фактурой. Внутренняя подкладка выполнена из более тонкой кожи аллигатора синего цвета, а застежка — трехлопастная раскладывающаяся из 18-каратного золота Breguet. Для напоминания о спортивном характере модели в комплект входит дополнительный резиновый ремешок. Однако это скорее как гоночные полосы на Rolls-Royce — Marine Hora Mundi создана для кожи и выглядит с ней просто потрясающе.

Цена и доступность Breguet Marine Hora Mundi 5555

Модель Breguet Marine Hora Mundi 5555 выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров и доступна напрямую у Breguet.

Цена: £89,200

Характеристика Описание Бренд Breguet Модель Hora Mundi 5555 Референс 5555BH/YS/9WW Размер корпуса 43,9 мм (диаметр) x 13,8 мм (толщина) Материал корпуса 18-каратное золото Breguet Водонепроницаемость 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади с антибликовым покрытием Циферблат Двухслойный, расписанный вручную, с градиентом и гильоше Ремешок Синий ремешок из кожи аллигатора с 18К золотой застежкой, дополнительный резиновый ремешок Механизм Калибр 77F1, автоматический, собственное производство Запас хода 55 часов Функции Часы, минуты, секунды, дата, мировое время, индикатор дня/ночи Доступность Лимитированная серия — 50 штук Цена £89,200

Breguet Marine Hora Mundi 5555 — это не просто часы, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе техническое совершенство и художественное мастерство, достойное 250-летнего юбилея одного из самых уважаемых часовых домов мира.