Обзор часов Bulgari x Lee Ufan Octo Finissimo

На протяжении более десяти лет модель Octo Finissimo служит одновременно и часами, и выставочным пространством — платформой, которую Bulgari периодически предоставляет внешним творцам.

Ранее римско-швейцарский дом сотрудничал с архитектором Тадао Андо, создав дзен-версию из чёрной керамики, а также с Лораном Грассо, который разработал эффект смены цвета, исследующий восприятие времени. В официальных материалах бренда Octo описывается как «холст», и эти коллаборации показали, насколько легко его восьмиугольная геометрия впитывает другие дисциплины. Последняя глава — Octo Finissimo Lee Ufan, модель, которая сохраняет привычный корпус, но ещё сильнее минимализирует циферблат по сравнению с предыдущими арт-изданиями.

Ли Уфан — художник, скульптор, поэт и философ — присоединился к этой программе с концепцией, основанной на его многолетнем диалоге между камнем и зеркалом. В заметках Bulgari его творчество описывается как сосредоточенное на «восприятии и присутствии», где приоритет отдаётся резонансу вещей, а не их изображению. Такая постановка задачи идеально подходит для часов: циферблат здесь не просто иллюстративная поверхность, а место встречи. Бренд формулирует это просто: корпус Octo не просто содержит зеркальный циферблат, он его усиливает.

Циферблат — это главное заявление. Это отполированная до зеркального блеска плоскость с чёрными стрелками и без лишних отметок, созданная для отражения окружающего мира и самого владельца. Безель выполнен из нержавеющей стали с отделкой «солнечные лучи», что создаёт намеренный контраст с остальной частью часов. Корпус и интегрированный браслет изготовлены из титана с ручной обработкой; каждая звенья и поверхность имеют видимую текстуру с продольными штрихами, а Bulgari утверждает, что каждый экземпляр получает уникальную ручную обработку поверхности титана.

Пропорции остаются верны концепции Finissimo. Диаметр корпуса составляет 40 мм, а толщина — всего 5,5 мм, что стало возможным благодаря ультратонкому автоматическому механизму внутри. Водонепроницаемость — 30 метров, заводная головка из матового титана с чёрной керамической вставкой поддерживает сдержанную цветовую гамму. Интегрированный браслет из титана с ручной обработкой закрывается складной застёжкой. Все эти поверхности создают ощущение, что зеркало «парит» внутри архитектурной геометрии Octo.

С технической стороны часы оснащены мануфактурным калибром BVL 138 — ультратонким автоматическим механизмом с микро-ротором. Частота колебаний — 3 Гц, запас хода — 60 часов. Отделка традиционная: полосы Женевы (Côtes de Genève), скошенные грани и перляж, видимые через сапфировую заднюю крышку. На крышке нанесена рукописная подпись Ли Уфана, подчёркивающая совместное авторство.

Хотя часы — новый объект, Bulgari позиционирует их в рамках более широкой истории Octo. Бренд недавно провёл первую ретроспективу линии Finissimo, подчёркивая, как архитектура модели, вдохновлённая Римом — восьмиугольник восходит к базилике Максенция — стала домом для ряда ультратонких достижений за последнее десятилетие. В этом контексте издание Lee Ufan подчёркивает другой вид экстремальности: не новую усложнённую функцию и не рекорд, а крайнюю сдержанность на циферблате, используя само отражение как содержание. По словам бренда, корпус становится рамой, усиливающей зеркальное поле, продолжая роль Octo как дизайн-лаборатории материалов и восприятия.

Несколько тактильных деталей важны для повседневного ношения. Титан корпуса и браслета обеспечивает низкий вес; ручная обработка придаёт матовость, которая снижает видимость отпечатков пальцев, а полированный стальной безель добавляет аккуратный акцент, не превращая часы в чисто декоративный аксессуар. Водонепроницаемость 30 м делает эту модель подходящей для ежедневного ношения в офисе или галерее, но не для спорта. Хорошо известная эргономика Octo — плоский корпус, интегрированные ушки и браслет, который удобно облегает запястье — помогает компенсировать визуальную строгость комфортом.

В целом Octo Finissimo Lee Ufan воспринимается как взвешенная коллаборация. Зеркальный циферблат заимствует из диалектики художника «камень и зеркало», не становясь буквальным, а ручная обработка титана добавляет тихий человеческий ритм в индустриальную геометрию. В год, когда Bulgari возвращается к истории Finissimo в формате выставки, это издание служит своевременным напоминанием, что наследие линии — это не только тонкость, но и то, как вещи представлены: сценография пространства, света и толщины.

Bulgari x Lee Ufan Octo Finissimo: цена и доступность

Octo Finissimo Lee Ufan от Bulgari уже доступна. Цена: 18 900 швейцарских франков (CHF)