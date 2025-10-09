Обзор часов: Christopher Ward C63 Sealander Stones

Christopher Ward расширяет свою универсальную коллекцию Sealander, представив эффектный набор из четырёх новых моделей — C63 Sealander Stones.

На этот раз в центре внимания — натуральные камни, превращённые в циферблаты, делающие каждие часы уникальными. В линейку вошли малахит, чароит, бирюза и тигровый глаз.

Модели Christopher Ward C63 Sealander Stones выпущены ограниченным тиражом — всего по 150 экземпляров каждого варианта. При цене от €1,050 до €1,295 (в зависимости от выбора ремешка или браслета) CW снова превосходит ожидания по соотношению цена-качество. Давайте рассмотрим их подробнее!

Christopher Ward C63 Sealander

С момента своего дебюта линия Sealander служит современным универсалом Christopher Ward — настоящими часами GADA (go anywhere, do anything — «идти куда угодно, делать что угодно»). Однако бренд часто выводит свои базовые модели на более смелый уровень. Хорошим примером является C63 Sealander Celest с авантюриновым циферблатом, который проложил путь для более экзотических вариантов оформления сегодня.

С C63 Sealander Stones Christopher Ward делает следующий логичный шаг. Я говорю «логичный» отчасти потому, что каменные циферблаты сейчас в тренде. Четыре минерала теперь формируют лица этих часов. Как и ожидалось, каждый из них придаёт традиционному C63 Sealander уникальную атмосферу.

Технические характеристики Christopher Ward C63 Sealander Stones

Параметр Описание Корпус 36 мм в диаметре, толщина 10,75 мм, расстояние «ушко-ушко» 42,9 мм, нержавеющая сталь Водонепроницаемость 150 метров (15 ATM) Циферблат Малахит, чароит, бирюза или тигровый глаз с алмазной полировкой индексов Механизм Sellita SW200-1, автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 28,800 пк/ч (4 Гц), 38 часов запаса хода, 26 камней, фирменный ротор CW Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, завинчивающаяся Ремешок / браслет Трёхрядный браслет Bader из нержавеющей стали, пяти рядный браслет Consort или кожаный ремешок Seta Функции Только время (часы, минуты, секунды) Цена £950 / €1,250 / $1,385 (на браслете Bader) — £985 / €1,295 / $1,430 (на браслете Consort) — £795 / €1,050 / $1,175 (на кожаном ремешке Seta) Особенности Каждый вариант ограничен 150 экземплярами. Для США действует отмена тарифов, покупатели платят только местный налог с продаж без дополнительных пошлин

Особенности дизайна и циферблаты

Главная изюминка Christopher Ward C63 Sealander Stones — это, конечно, циферблаты. Малахит демонстрирует зелёные полосы, чароит — пурпурные завитки, бирюза — яркие сине-зелёные оттенки, а тигровый глаз — золотистые полосы с мерцающим эффектом. Каждый циферблат уникален по своей природе, что характерно для каменных материалов. Завершают образ алмазно отполированные индексы, нанесённый логотип с двойным флагом и стрелки с покрытием Super-LumiNova X1 BL C1.

Первые впечатления от Christopher Ward C63 Sealander Stones

Мы живём в эпоху демократизации каменных циферблатов. Возможно, наши времена запомнятся по другим причинам, но вы понимаете, о чём я. Раньше такие циферблаты были доступны только в самых дорогих моделях Rolex и Piaget, а теперь бренды вроде Formex, Dennison и Christopher Ward делают их доступными для большинства любителей часов. И это замечательно!

Честно говоря, я никогда не был большим поклонником C63 Sealander. Мне всегда казалось, что модель немного скучна и напоминает другие часы, вышедшие раньше. Тем не менее, я не могу отрицать её ценность. Трудно найти более надёжные и качественно сделанные универсальные часы за эти деньги. Но добавьте сюда каменные циферблаты — и я уверен, что назвать Sealander скучными уже никто не сможет.

Однако иногда использование каменных циферблатов в уже существующих моделях приводит к некоторой несогласованности в дизайне. Я должен признать, что новые модели Christopher Ward создают у меня именно такое впечатление. Корпуса кажутся слишком спортивными или современными для ярко выраженной классической эстетики каменных циферблатов. На мой взгляд, общая концепция не совсем складывается.

Важно ли это?

Ключевой момент — я не думаю, что это имеет большое значение. Christopher Ward занимает уникальную позицию и имеет свою преданную аудиторию. Бренд всегда стремился предложить максимально много часов за минимальные деньги. Фактически, он был революционером в этом плане. Новые Christopher Ward C63 Sealander Stones отлично вписываются в эту концепцию и не пытаются угодить самым придирчивым пуристам дизайна.

Я уверен, что CW быстро распродаст все экземпляры. Модели Stones соответствуют духу максимализма бренда, что наверняка оценит его основная аудитория. Лично я выбрал бы версию с малахитом. А какую выберете вы? Напишите в комментариях!

Технические характеристики часов

Christopher Ward C63 Sealander Stones — это идеальный выбор для тех, кто ищет универсальные часы с уникальным дизайном и отличным соотношением цена-качество. Натуральные камни на циферблатах придают им неповторимый характер, а надёжный механизм и качественные материалы обеспечивают долговечность и комфорт в повседневном использовании.