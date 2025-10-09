Главная » Мужские часы

Обзор часов: Christopher Ward C63 Sealander Stones

Обзор часов: Christopher Ward C63 Sealander Stones Мужские часы
Christopher Ward расширяет свою универсальную коллекцию Sealander, представив эффектный набор из четырёх новых моделей — C63 Sealander Stones.

На этот раз в центре внимания — натуральные камни, превращённые в циферблаты, делающие каждие часы уникальными. В линейку вошли малахит, чароит, бирюза и тигровый глаз.

Модели Christopher Ward C63 Sealander Stones выпущены ограниченным тиражом — всего по 150 экземпляров каждого варианта. При цене от €1,050 до €1,295 (в зависимости от выбора ремешка или браслета) CW снова превосходит ожидания по соотношению цена-качество. Давайте рассмотрим их подробнее!

Christopher Ward C63 Sealander

С момента своего дебюта линия Sealander служит современным универсалом Christopher Ward — настоящими часами GADA (go anywhere, do anything — «идти куда угодно, делать что угодно»). Однако бренд часто выводит свои базовые модели на более смелый уровень. Хорошим примером является C63 Sealander Celest с авантюриновым циферблатом, который проложил путь для более экзотических вариантов оформления сегодня.

С C63 Sealander Stones Christopher Ward делает следующий логичный шаг. Я говорю «логичный» отчасти потому, что каменные циферблаты сейчас в тренде. Четыре минерала теперь формируют лица этих часов. Как и ожидалось, каждый из них придаёт традиционному C63 Sealander уникальную атмосферу.

Christopher Ward C63 Sealander Stones with tiger's eye dial, tilted diagonal view

Технические характеристики Christopher Ward C63 Sealander Stones

Параметр Описание
Корпус 36 мм в диаметре, толщина 10,75 мм, расстояние «ушко-ушко» 42,9 мм, нержавеющая сталь
Водонепроницаемость 150 метров (15 ATM)
Циферблат Малахит, чароит, бирюза или тигровый глаз с алмазной полировкой индексов
Механизм Sellita SW200-1, автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 28,800 пк/ч (4 Гц), 38 часов запаса хода, 26 камней, фирменный ротор CW
Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, завинчивающаяся
Ремешок / браслет Трёхрядный браслет Bader из нержавеющей стали, пяти рядный браслет Consort или кожаный ремешок Seta
Функции Только время (часы, минуты, секунды)
Цена £950 / €1,250 / $1,385 (на браслете Bader) — £985 / €1,295 / $1,430 (на браслете Consort) — £795 / €1,050 / $1,175 (на кожаном ремешке Seta)
Особенности Каждый вариант ограничен 150 экземплярами. Для США действует отмена тарифов, покупатели платят только местный налог с продаж без дополнительных пошлин
Особенности дизайна и циферблаты

hristopher Ward C63 Sealander Stones with malachite dial, tilted diagonal view

Главная изюминка Christopher Ward C63 Sealander Stones — это, конечно, циферблаты. Малахит демонстрирует зелёные полосы, чароит — пурпурные завитки, бирюза — яркие сине-зелёные оттенки, а тигровый глаз — золотистые полосы с мерцающим эффектом. Каждый циферблат уникален по своей природе, что характерно для каменных материалов. Завершают образ алмазно отполированные индексы, нанесённый логотип с двойным флагом и стрелки с покрытием Super-LumiNova X1 BL C1.

Первые впечатления от Christopher Ward C63 Sealander Stones

Christopher Ward C63 Sealander Stones with chariote dial, tilted back

Мы живём в эпоху демократизации каменных циферблатов. Возможно, наши времена запомнятся по другим причинам, но вы понимаете, о чём я. Раньше такие циферблаты были доступны только в самых дорогих моделях Rolex и Piaget, а теперь бренды вроде Formex, Dennison и Christopher Ward делают их доступными для большинства любителей часов. И это замечательно!

Честно говоря, я никогда не был большим поклонником C63 Sealander. Мне всегда казалось, что модель немного скучна и напоминает другие часы, вышедшие раньше. Тем не менее, я не могу отрицать её ценность. Трудно найти более надёжные и качественно сделанные универсальные часы за эти деньги. Но добавьте сюда каменные циферблаты — и я уверен, что назвать Sealander скучными уже никто не сможет.

Christopher Ward C63 Sealander Stones with turquoise dial, tilted diagonal view

Однако иногда использование каменных циферблатов в уже существующих моделях приводит к некоторой несогласованности в дизайне. Я должен признать, что новые модели Christopher Ward создают у меня именно такое впечатление. Корпуса кажутся слишком спортивными или современными для ярко выраженной классической эстетики каменных циферблатов. На мой взгляд, общая концепция не совсем складывается.

Важно ли это?

Ключевой момент — я не думаю, что это имеет большое значение. Christopher Ward занимает уникальную позицию и имеет свою преданную аудиторию. Бренд всегда стремился предложить максимально много часов за минимальные деньги. Фактически, он был революционером в этом плане. Новые Christopher Ward C63 Sealander Stones отлично вписываются в эту концепцию и не пытаются угодить самым придирчивым пуристам дизайна.

Я уверен, что CW быстро распродаст все экземпляры. Модели Stones соответствуют духу максимализма бренда, что наверняка оценит его основная аудитория. Лично я выбрал бы версию с малахитом. А какую выберете вы? Напишите в комментариях!

Технические характеристики часов

Параметр Описание
Модель C63 Sealander Stones Limited Editions
Циферблат Малахит, жёлтый тигровый глаз, чароит или бирюза с алмазной полировкой индексов
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Размеры корпуса 36 мм (диаметр) × 42,9 мм (ушко-ушко) × 10,3 мм (толщина)
Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, завинчивающаяся
Механизм Sellita SW200-1: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 28,800 пк/ч (4 Гц), 38 часов запаса хода, 26 камней, фирменный ротор Christopher Ward
Водонепроницаемость 15 ATM (150 метров)
Ремешок / браслет Трёхрядный браслет Bader из нержавеющей стали, пяти рядный браслет Consort или кожаный ремешок Seta
Функции Только время (часы, минуты, секунды)
Цена £950 / €1,250 / $1,385 (на браслете Bader) — £985 / €1,295 / $1,430 (на браслете Consort) — £795 / €1,050 / $1,175 (на кожаном ремешке Seta)
Особенности Каждый вариант ограничен 150 экземплярами. Для США действует отмена тарифов, покупатели платят только местный налог с продаж без дополнительных пошлин

Christopher Ward C63 Sealander Stones — это идеальный выбор для тех, кто ищет универсальные часы с уникальным дизайном и отличным соотношением цена-качество. Натуральные камни на циферблатах придают им неповторимый характер, а надёжный механизм и качественные материалы обеспечивают долговечность и комфорт в повседневном использовании.

