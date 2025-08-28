Обзор часов: Christopher Ward The Twelve 660

Я бы хотел преувеличить, говоря, что новая Christopher Ward The Twelve 660 — это лучшая модель в каталоге бренда, но, к сожалению, это не так.

По крайней мере, на мой взгляд. Полуанглийский, полушвейцарский бренд в последнее время демонстрирует впечатляющие успехи, но эта модель превосходит все остальные — будь то привлекающая внимание C12 Loco или творческие коллаборации, выпущенные в этом году. Я считаю, что этот тонкий спортивный часы превосходят их всех, поскольку объединяют множество элементов в единое целое, словно вырезанное из одного цельного блока, как и должно быть у часов с интегрированным браслетом.

Так почему же я так нахваливаю эти часы, будто это лучшее изобретение после нарезанного хлеба? Мне посчастливилось провести с ними достаточно много времени до официального запуска, и редко бывает, что я надеваю часы и сразу же чувствую с ними связь. Но как только эти часы оказались на моем запястье, я понял, что будет крайне сложно их вернуть. Несмотря на то, что Ward уже обновили линейку The Twelve в этом году, сделав её среднеразмерной, факт того, что они пошли дальше и уменьшили толщину на треть, кажется мне поразительным. Как только я надел их, я сразу вспомнил ранние, среднеразмерные неовинтажные спортивные часы, такие как Nautilus ref. 3800, поскольку очень немногие часы так плотно облегают запястье, как 660.

Корпус

Начинать обзор стоит именно с корпуса. Christopher Ward удалось взять 38-миллиметровый корпус The Twelve и уменьшить его толщину с 9,95 мм до всего 6,6 мм — всего на 1,5 мм толще, чем у Bulgari Octo Finissimo Auto, когда-то рекордсмена по толщине среди автоматических часов. Однако благодаря конструкции корпуса часы кажутся ещё тоньше. Благодаря тому, что безель и задняя крышка имеют диаметр немного меньше, чем средняя часть корпуса, воспринимаемая толщина значительно уменьшается, особенно на запястье.

Дизайн корпуса практически не изменился по сравнению с остальными моделями The Twelve: двенадцатигранный безель с матовой верхней поверхностью и полированными фасками — этот узор повторяется по всему корпусу и браслету. Единственный недостаток корпуса — водозащита всего 30 метров. Мне интересно, не помог бы винтовой заводная головка сделать часы более защищёнными и приблизить их к стандартам спортивных часов. Но с другой стороны, это очень элегантные спортивные часы.

Мне посчастливилось носить стандартную стальную версию с синим циферблатом, но также есть очень интересная модель в чёрном цвете — корпус и браслет полностью покрыты DLC-покрытием, а циферблат тоже чёрный. Настоящий «стелс» в этой цветовой гамме и с такой тонкостью. Я не могу не подчеркнуть, насколько комфортно эти часы сидят на запястье. Их плоские и широкие пропорции позволяют часам плотно облегать руку, почти не выступая, а слегка артикулированные и наклонённые звенья браслета обеспечивают комфортное расположение при длине от ушка до ушка 43,3 мм на любом запястье.

Перевернув часы, мы видим двенадцатигранную заднюю крышку, повторяющую дизайн безеля, закреплённую винтами и оснащённую большим сапфировым окном. Это позволяет любоваться механическим калибром с ручным заводом, который занимает весь корпус от края до края. Завершает образ удобная заводная головка с насечками — умный выбор дизайнеров Ward, ведь часто на тонких часах ставят слишком маленькие головки, которые неудобно использовать. А поскольку эти часы нужно заводить достаточно часто, головка должна быть удобной.

Браслет

Постоянные читатели наших обзоров могут удивиться такому порядку, ведь обычно мы начинаем с корпуса и циферблата, а браслет рассматриваем в конце. Но я хочу сразу выделить этот потрясающий браслет и одновременно отметить один его недостаток. По базовому дизайну браслет повторяет оригинальные модели The Twelve: массивные Y-образные звенья с матовыми широкими поверхностями и полированными фасками. Также сохранена функция быстрого снятия, позволяющая легко заменить браслет на резиновый ремешок (продаётся отдельно).

Теперь о том, как Christopher Ward изменили браслет для новой, более тонкой модели. Толщина звеньев всего 2,9 мм, и они отлично артикулируют. Но именно застёжка — место, где проявляется и гениальность, и небольшой недостаток. Застёжка на оригинальных моделях была толще корпуса часов, поэтому пришлось разработать новую конструкцию, чтобы сохранить баланс на запястье. Новая бабочка с кнопками складывается из двух сторон, и общая высота застёжки всего 4,2 мм.

Однако я носил эти часы в жаркую погоду в Лондоне, и в браслете нет ни половинчатых звеньев, ни микронастройки. Сначала часы были чуть тесноваты, а утром — немного свободны. Если бы удалось встроить микронастройку в такую тонкую застёжку, что, я уверен, возможно, это вывело бы часы на совершенно новый уровень.

Циферблат

Переходим к циферблату — ещё один пример утончённости и отказа от всего лишнего. Лучше описать его тем, чего на нём нет, а не тем, что есть. Нет секундной стрелки, нет окна даты, нет фирменной текстуры Christopher Ward с перекрёстным узором. Вместо этого — простой двухстрелочный дисплей с батонообразными метками, удвоенными на 12 часах, и мягкой зернистой текстурой плоского циферблата.

Часть того, почему я сразу почувствовал связь с этими часами, — это эффект от циферблата. Убрав всё лишнее, циферблат становится ещё более выразительным на запястье. Это самая простая форма циферблата, которая служит визуальным напоминанием о том, что на вашем запястье — часы с минималистичным дизайном. Конечно, есть полированные края на нанесённых метках и стрелках, но ничего вычурного — эти блики лишь помогают улучшить читаемость, поэтому всё не матовое. Доступно четыре варианта циферблата: светло-голубой или бирюзовый (у меня был именно такой), тёмно-синий и серебристый — все они доступны в стандартном стальном корпусе с браслетом. Чёрный циферблат доступен только в версии с DLC-покрытием.

Механизм

Странно, что я заговорил о механизме так поздно, но вот он. За тонкость и точность отвечает механизм с ручным заводом Sellita SW210. Этот сверхтонкий калибр обеспечивает 45 часов запаса хода и был достаточно модифицирован для Christopher Ward. Мосты, удерживающие передачу энергии, были скелетонизированы, что позволяет видеть ключевые компоненты, передающие энергию балансу. Отделка соответствует уровню часов и их цене — минималистичная, без излишних украшений, но с промышленным качеством, что повышает удовольствие от просмотра механизма через большое сапфировое окно на задней крышке.

Я не стану спорить с теми, кто считает, что для впечатления нужен собственный калибр. Sellita — это надёжный механизм, который можно обслуживать по всему миру, с признанной архитектурой, понятной любому квалифицированному часовщику. Кроме того, он помогает сохранить доступную цену, которой Christopher Ward добился за последние пять лет. Хотя он и не так сложен, как Bel Canto, многие поставщики, работавшие над тем калибром, участвовали и в совершенствовании этого — например, Paoluzzo отвечал за механику, а APJ — за отделку.

Итог

Если вы дочитали до этого места и всё ещё не уверены в моём отношении к этим часам, советую перечитать статью внимательнее, потому что я был впечатлён The Twelve 660 с того момента, как надел их на запястье. Размеры идеальны, реализация концепции элегантных спортивных часов почти безупречна, а в типичном для Christopher Ward стиле всё это достигнуто по цене, которая ещё несколько лет назад казалась невозможной.

Я примеряю сотни, если не тысячи часов в своей работе, и сейчас редко возникает мгновенная связь с часами, но могу с радостью сообщить, что эта модель ломает эту тенденцию. Я всегда был поклонником тонких часов — отчасти из-за моего небольшого запястья 16,5 см, но также потому, что считаю, что именно в тонких часах проявляется лучшее в часовом деле. Создавать сложные часы — легко, а вот убирать лишнее и оставлять только самое необходимое — сложно. Я считаю, что самые красивые часы имеют толщину менее 7 мм, и эта новая 660, возможно, покорила моё сердце.

Конечно, я не закрываю глаза на недостатки этой модели, и у меня есть небольшой список пожеланий для Майка Фрэнса из Мейденхеда, чтобы довести часы до следующего уровня. Но ни один из этих недостатков не является критичным. В целом часы объединяют множество отличных элементов, создавая целое, превосходящее сумму частей. Многие могут считать это просто уменьшением толщины уже существующей модели, но я вижу в этом гораздо больше. В создании этих часов вложено много усилий, и когда вы носите их и проводите с ними время, замечаете все эти мелкие детали и даже некоторые отсутствия, которые превращают их в нечто большее, чем просто тонкие спортивные часы.

Christopher Ward The Twelve 660 — цена и доступность

Новые Christopher Ward The Twelve 660 уже доступны у бренда. Цена:

£1,250 / US$1,495 / €1,625 (сталь на резиновом ремешке)

£1,395 / US$1,660 / €1,805 (сталь на браслете)

£1,295 / US$1,550 / €1,695 (DLC на резиновом ремешке)

£1,495 / US$1,790 / €1,955 (DLC на браслете)