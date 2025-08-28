Главная » Обзор часов

Обзор часов: Christopher Ward The Twelve 660

Я бы хотел преувеличить, говоря, что новая Christopher Ward The Twelve 660 — это лучшая модель в каталоге бренда, но, к сожалению, это не так.

По крайней мере, на мой взгляд. Полуанглийский, полушвейцарский бренд в последнее время демонстрирует впечатляющие успехи, но эта модель превосходит все остальные — будь то привлекающая внимание C12 Loco или творческие коллаборации, выпущенные в этом году. Я считаю, что этот тонкий спортивный часы превосходят их всех, поскольку объединяют множество элементов в единое целое, словно вырезанное из одного цельного блока, как и должно быть у часов с интегрированным браслетом.

Так почему же я так нахваливаю эти часы, будто это лучшее изобретение после нарезанного хлеба? Мне посчастливилось провести с ними достаточно много времени до официального запуска, и редко бывает, что я надеваю часы и сразу же чувствую с ними связь. Но как только эти часы оказались на моем запястье, я понял, что будет крайне сложно их вернуть. Несмотря на то, что Ward уже обновили линейку The Twelve в этом году, сделав её среднеразмерной, факт того, что они пошли дальше и уменьшили толщину на треть, кажется мне поразительным. Как только я надел их, я сразу вспомнил ранние, среднеразмерные неовинтажные спортивные часы, такие как Nautilus ref. 3800, поскольку очень немногие часы так плотно облегают запястье, как 660.

christopher ward the twelve 660 13

Корпус

Начинать обзор стоит именно с корпуса. Christopher Ward удалось взять 38-миллиметровый корпус The Twelve и уменьшить его толщину с 9,95 мм до всего 6,6 мм — всего на 1,5 мм толще, чем у Bulgari Octo Finissimo Auto, когда-то рекордсмена по толщине среди автоматических часов. Однако благодаря конструкции корпуса часы кажутся ещё тоньше. Благодаря тому, что безель и задняя крышка имеют диаметр немного меньше, чем средняя часть корпуса, воспринимаемая толщина значительно уменьшается, особенно на запястье.

christopher ward the twelve 660 12

Дизайн корпуса практически не изменился по сравнению с остальными моделями The Twelve: двенадцатигранный безель с матовой верхней поверхностью и полированными фасками — этот узор повторяется по всему корпусу и браслету. Единственный недостаток корпуса — водозащита всего 30 метров. Мне интересно, не помог бы винтовой заводная головка сделать часы более защищёнными и приблизить их к стандартам спортивных часов. Но с другой стороны, это очень элегантные спортивные часы.

christopher ward the twelve 660 7

Мне посчастливилось носить стандартную стальную версию с синим циферблатом, но также есть очень интересная модель в чёрном цвете — корпус и браслет полностью покрыты DLC-покрытием, а циферблат тоже чёрный. Настоящий «стелс» в этой цветовой гамме и с такой тонкостью. Я не могу не подчеркнуть, насколько комфортно эти часы сидят на запястье. Их плоские и широкие пропорции позволяют часам плотно облегать руку, почти не выступая, а слегка артикулированные и наклонённые звенья браслета обеспечивают комфортное расположение при длине от ушка до ушка 43,3 мм на любом запястье.

christopher ward the twelve 660 5

Перевернув часы, мы видим двенадцатигранную заднюю крышку, повторяющую дизайн безеля, закреплённую винтами и оснащённую большим сапфировым окном. Это позволяет любоваться механическим калибром с ручным заводом, который занимает весь корпус от края до края. Завершает образ удобная заводная головка с насечками — умный выбор дизайнеров Ward, ведь часто на тонких часах ставят слишком маленькие головки, которые неудобно использовать. А поскольку эти часы нужно заводить достаточно часто, головка должна быть удобной.

christopher ward the twelve 660 3

Браслет

Постоянные читатели наших обзоров могут удивиться такому порядку, ведь обычно мы начинаем с корпуса и циферблата, а браслет рассматриваем в конце. Но я хочу сразу выделить этот потрясающий браслет и одновременно отметить один его недостаток. По базовому дизайну браслет повторяет оригинальные модели The Twelve: массивные Y-образные звенья с матовыми широкими поверхностями и полированными фасками. Также сохранена функция быстрого снятия, позволяющая легко заменить браслет на резиновый ремешок (продаётся отдельно).

christopher ward the twelve 660 6

Теперь о том, как Christopher Ward изменили браслет для новой, более тонкой модели. Толщина звеньев всего 2,9 мм, и они отлично артикулируют. Но именно застёжка — место, где проявляется и гениальность, и небольшой недостаток. Застёжка на оригинальных моделях была толще корпуса часов, поэтому пришлось разработать новую конструкцию, чтобы сохранить баланс на запястье. Новая бабочка с кнопками складывается из двух сторон, и общая высота застёжки всего 4,2 мм.

christopher ward the twelve 660 11

Однако я носил эти часы в жаркую погоду в Лондоне, и в браслете нет ни половинчатых звеньев, ни микронастройки. Сначала часы были чуть тесноваты, а утром — немного свободны. Если бы удалось встроить микронастройку в такую тонкую застёжку, что, я уверен, возможно, это вывело бы часы на совершенно новый уровень.

christopher ward the twelve 660 14

Циферблат

Переходим к циферблату — ещё один пример утончённости и отказа от всего лишнего. Лучше описать его тем, чего на нём нет, а не тем, что есть. Нет секундной стрелки, нет окна даты, нет фирменной текстуры Christopher Ward с перекрёстным узором. Вместо этого — простой двухстрелочный дисплей с батонообразными метками, удвоенными на 12 часах, и мягкой зернистой текстурой плоского циферблата.

christopher ward the twelve 660 9

Часть того, почему я сразу почувствовал связь с этими часами, — это эффект от циферблата. Убрав всё лишнее, циферблат становится ещё более выразительным на запястье. Это самая простая форма циферблата, которая служит визуальным напоминанием о том, что на вашем запястье — часы с минималистичным дизайном. Конечно, есть полированные края на нанесённых метках и стрелках, но ничего вычурного — эти блики лишь помогают улучшить читаемость, поэтому всё не матовое. Доступно четыре варианта циферблата: светло-голубой или бирюзовый (у меня был именно такой), тёмно-синий и серебристый — все они доступны в стандартном стальном корпусе с браслетом. Чёрный циферблат доступен только в версии с DLC-покрытием.

christopher ward the twelve 660 4

Механизм

Странно, что я заговорил о механизме так поздно, но вот он. За тонкость и точность отвечает механизм с ручным заводом Sellita SW210. Этот сверхтонкий калибр обеспечивает 45 часов запаса хода и был достаточно модифицирован для Christopher Ward. Мосты, удерживающие передачу энергии, были скелетонизированы, что позволяет видеть ключевые компоненты, передающие энергию балансу. Отделка соответствует уровню часов и их цене — минималистичная, без излишних украшений, но с промышленным качеством, что повышает удовольствие от просмотра механизма через большое сапфировое окно на задней крышке.

christopher ward the twelve 660 2

Я не стану спорить с теми, кто считает, что для впечатления нужен собственный калибр. Sellita — это надёжный механизм, который можно обслуживать по всему миру, с признанной архитектурой, понятной любому квалифицированному часовщику. Кроме того, он помогает сохранить доступную цену, которой Christopher Ward добился за последние пять лет. Хотя он и не так сложен, как Bel Canto, многие поставщики, работавшие над тем калибром, участвовали и в совершенствовании этого — например, Paoluzzo отвечал за механику, а APJ — за отделку.

Итог

Если вы дочитали до этого места и всё ещё не уверены в моём отношении к этим часам, советую перечитать статью внимательнее, потому что я был впечатлён The Twelve 660 с того момента, как надел их на запястье. Размеры идеальны, реализация концепции элегантных спортивных часов почти безупречна, а в типичном для Christopher Ward стиле всё это достигнуто по цене, которая ещё несколько лет назад казалась невозможной.

christopher ward the twelve 660 15

Я примеряю сотни, если не тысячи часов в своей работе, и сейчас редко возникает мгновенная связь с часами, но могу с радостью сообщить, что эта модель ломает эту тенденцию. Я всегда был поклонником тонких часов — отчасти из-за моего небольшого запястья 16,5 см, но также потому, что считаю, что именно в тонких часах проявляется лучшее в часовом деле. Создавать сложные часы — легко, а вот убирать лишнее и оставлять только самое необходимое — сложно. Я считаю, что самые красивые часы имеют толщину менее 7 мм, и эта новая 660, возможно, покорила моё сердце.

christopher ward the twelve 660 15

Конечно, я не закрываю глаза на недостатки этой модели, и у меня есть небольшой список пожеланий для Майка Фрэнса из Мейденхеда, чтобы довести часы до следующего уровня. Но ни один из этих недостатков не является критичным. В целом часы объединяют множество отличных элементов, создавая целое, превосходящее сумму частей. Многие могут считать это просто уменьшением толщины уже существующей модели, но я вижу в этом гораздо больше. В создании этих часов вложено много усилий, и когда вы носите их и проводите с ними время, замечаете все эти мелкие детали и даже некоторые отсутствия, которые превращают их в нечто большее, чем просто тонкие спортивные часы.

Christopher Ward The Twelve 660 — цена и доступность

Новые Christopher Ward The Twelve 660 уже доступны у бренда. Цена:

  • £1,250 / US$1,495 / €1,625 (сталь на резиновом ремешке)
  • £1,395 / US$1,660 / €1,805 (сталь на браслете)
  • £1,295 / US$1,550 / €1,695 (DLC на резиновом ремешке)
  • £1,495 / US$1,790 / €1,955 (DLC на браслете)
Бренд Christopher Ward
Модель The Twelve 660
Размер корпуса 38 мм (диаметр) x 6,6 мм (толщина) x 43,3 мм (длина от ушка до ушка)
Материал корпуса Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь с DLC-покрытием
Водозащита 30 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Голубой, бирюзовый, серебристый, чёрный (только на DLC корпусе)
Ремешок Соответствующий браслет или чёрный резиновый ремешок, оба с застёжкой-бабочкой
Механизм Sellita SW210, ручной завод
Запас хода 45 часов
Функции Часы, минуты
Доступность В продаже
Цена От £1,250 / US$1,495 / €1,625

