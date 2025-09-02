Обзор часов: Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R.

Любые часы Czapek наверняка привлекут внимание и станут отличным поводом для разговора на вечеринке.

Модель с функцией rattrapante (сплит-секундный хронограф) привлечёт ещё больше заинтересованных. Но если вы хотите произвести ещё более сильное впечатление, вам нужны часы с «фишкой», которая станет настоящим разговорным поводом. Встречайте — Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R., идеальный старт для беседы, если таковая когда-либо была нужна.

Роботизированное вдохновение

Название Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. происходит от пьесы 1921 года «Rossum’s Universal Robots» (R.U.R.) Карела Чапека (не родственник бренда). Именно Чапек впервые ввёл термин «робот» для обозначения механических существ, придав слову современное значение. Впервые слово «робот» было зафиксировано в Оксфордском словаре как «система крепостного права в Центральной Европе, при которой арендная плата выплачивалась принудительным трудом». Это даёт представление о настроении пьесы и взглядах Чапека на будущее.

В пьесе рассказывается, как роботы создаются для работы на фабричных линиях, но в итоге восстают против своих создателей. По сути, это была одна из первых дистопических научно-фантастических работ, которая неоднократно повторялась в последующем столетии.

Сегодня тема автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники вновь занимает центральное место в новостях. Для Czapek всё сложилось после того, как один из акционеров предложил включить образ робота в дизайн Antarctique Rattrapante при выпуске модели в 2021 году. Тема стала как никогда актуальной, а узнав, что слово «робот» придумал Чапек, сегодняшняя премьера казалась неизбежной.

Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R.

Итак, что же это за часы? В основе Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. лежит оригинальная модель Antarctique Rattrapante 2021 года. Поскольку та модель давно распродана, сегодняшняя новинка — единственный представитель с усложнением rattrapante в коллекции.

Корпус выполнен из нержавеющей стали диаметром 42,5 мм, расстояние «ушко к ушку» — 46,6 мм, толщина — 15,3 мм. Как и у оригинала, водонепроницаемость заявлена на уровне 120 метров. Сверху установлен сапфировый стекло с эффектом «бокса», а на задней крышке — ещё одно сапфировое окно.

Внутри работает автоматический калибр SXH6. Благодаря скелетонизированному циферблату механизм виден во всей красе. В отличие от большинства сплит-секундных хронографов, где усложнение расположено на обратной стороне механизма, Czapek перенёс его на лицевую сторону. Это подчёркивает сложность механизма и выделяет Antarctique Rattrapante среди других моделей со скелетонизированным циферблатом. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает 60 часов запаса хода. Хронограф оснащён горизонтальным сцеплением и двумя колонными колёсами, одно из которых расположено под головой робота на отметке «12 часов».

Танцуй с роботом вместе с Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R.

Голова робота выполнена из титана, лазерно гравирована и отполирована вручную. Глаза раскрашены вручную в три неоновых цвета — синий, красный и жёлтый. Здесь и проявляется связь с одним из колонных колёс: глаза меняют цвет при работе хронографа. При запуске хронографа глаза становятся жёлтыми, при остановке — красными, а при сбросе — синими.

Тематический мотив продолжается по периметру циферблата и на ободках дополнительных циферблатов, выполненных из серого фумэ сапфира. Цифры представлены в виде роботообразного языка, созданного специально для этих часов и вдохновлённого алфавитом Яутжа из фильмов «Хищник». Как отмечает Czapek, «это игра с буквой X, как у Xavier (без подсказок, кто стоял за этой идеей!)». Для тех, кто не в курсе, генеральный директор Czapek — Ксавье де Рокеморель.

Тематические элементы выполнены достаточно сдержанно и органично вписываются в скелетонизированный циферблат. Это плюс, так как делает часы более универсальными. Весёлые детали есть для тех, кто их ищет, но они не навязываются при простом взгляде на время.

Высококлассная отделка

При первом знакомстве с Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. сразу бросается в глаза высокий уровень отделки. Это касается не только внешних элементов, но и механизма, который особенно радует глаз. Благодаря скелетонизированному циферблату наслаждаться им можно с лицевой стороны.

Зеркально отполированные винты сразу привлекают внимание, как и вручную фасованные мосты и рычаги. Все детали красиво играют светом, создавая динамичную и изящную картину. Основная плата матово пескоструйная, что создаёт контраст и подчёркивает блеск остальных элементов. Аналогичная тема продолжается и на задней крышке, где полированные фаски контрастируют с матовыми пластинами. Завершает образ ротор автоподзавода из розового золота 5N, создавая эстетику, сочетающую современность и традиционное часовое мастерство.

Первые впечатления от Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R.

Если вы читаете мои статьи, то знаете, что я обычно не поклонник тематических часов. Однако эта модель мне показалась удачной. Как я уже упоминал, тема робота присутствует, но очень ненавязчива и гармонично вписывается в общий дизайн. Часы уже имеют футуристический, почти научно-фантастический вид, поэтому добавление робота не кажется резким переходом. Интеграция с механизмом rattrapante делает их особенно интересными.

Это часы, которые действительно станут поводом для разговора. Беседа может начаться с демонстрации цветных глаз робота, а затем перейти к обсуждению влияния искусственного интеллекта. Czapek направляет вас именно в эту сторону, даже просто назвав часы в честь дистопической пьесы 1921 года.

Если говорить о критике, то это размеры Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R. — 42,5 мм в диаметре и 15,3 мм в толщину — на запястье ощущаются внушительно. Тем не менее, в каталоге Czapek есть множество более компактных моделей, если вы предпочитаете меньшие часы. R.U.R. же — это часы с яркой индивидуальностью и внушительным размером. Всего будет выпущено 77 экземпляров (хотя на прототипе указано «1 из 101»), а цена каждого составит 58 000 швейцарских франков.

Что вы думаете о тематике и исполнении Czapek Antarctique Rattrapante R.U.R.? Поделитесь своим мнением в комментариях.