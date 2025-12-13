Главная » Обзор часов

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Много поколений швейцарских часовщиков, David Candaux создает изысканные часы малыми сериями в своей мастерской в долине Жу.

Его изделия уважают традиции швейцарского часового искусства, но при этом отличаются авангардным дизайном, включая инновационные механизмы и эстетику. У Candaux около трёх десятков патентов, которые выделяют его механические калибры на фоне конкурентов, обеспечивая высокую хронометрическую точность и эмоциональную привлекательность. Рассматриваемые модели David Candaux DC1 и DC6 отличаются по конструкции турбийона и системе заводной головки.

Содержание
  1. История и развитие моделей DC1 и DC6
  2. Механизм Calibre 1740: особенности и отличия DC1 и DC6
  3. Инновационная система заводной головки «Magic Crown»
  4. Турбийон с наклоном 30 градусов: точность и дизайн
  5. Дизайн циферблата и материалы корпуса
  6. Читаемость и общая оценка

История и развитие моделей DC1 и DC6

Первый раз я познакомился с David Candaux на Baselworld 2018, когда представлял первую версию DC6 — David Candaux Half Hunter Tourbillon. Название DC6 появилось годом позже с выпуском ограниченной серии из восьми экземпляров David Candaux DC6 Solstice Half Hunter Tourbillon с оранжевыми акцентами. Позже Candaux упростил название, и часы стали известны как David Candaux DC6 Titanium. Позже была выпущена похожая модель DC1 Titanium. Хотя я больше времени носил DC6, учитывая схожесть механизмов, включение обеих моделей в обзор кажется оправданным. Недавно также появилась более простая механически модель — David Candaux DC12 MaveriK.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Несмотря на то, что концепция DC6 появилась почти восемь лет назад (без учёта времени разработки), о бренде и модели знают немногие. За это время Candaux совершенствовал часы и технологии производства в различных версиях и сериях. Важно отметить, что бренд выпускает менее 100 часов в год в Швейцарии. Во время Dubai Watch Week 2025 мне предоставили возможность носить DC6 Titanium, что позволило получить ценные отзывы и понять уровень осведомленности о бренде. Опыт показал, насколько долго независимым часовщикам, таким как Candaux, требуется для выхода на рынок и завоевания популярности. Несмотря на многолетний труд, узнаваемость приходит не сразу. David Candaux остаётся нишевым брендом, но я ожидаю, что его работы будут открыты и оценены широкой аудиторией, как это произошло с F.P. Journe, Akrivia и другими.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Механизм Calibre 1740: особенности и отличия DC1 и DC6

Обе модели — David Candaux DC1 и DC6 Titanium — оснащены одним и тем же базовым механизмом Calibre 1740, разработанным и изготовленным в мастерской Candaux. Механизм защищён несколькими патентами и работает уникальным образом по сравнению с аналогами. Основное отличие между DC1 и DC6 — способ отображения секунд. В DC1 используется традиционная центральная секундная стрелка, а в DC6 секундный индикатор интегрирован в каретку летающего турбийона, что придаёт циферблату более чистый вид. Оба механизма ручной сборки и отделки состоят из 287 деталей, работают на частоте 3 Гц и имеют запас хода 55 часов благодаря двум заводным барабанам.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Инновационная система заводной головки «Magic Crown»

Одной из самых интересных особенностей этих часов является запатентованная система заводной головки «Magic Crown». Головка расположена не сбоку корпуса, а сверху, около отметки «6 часов». Обычно она утоплена в корпус, и для использования её нужно нажать, чтобы она выдвинулась вверх. Для завода механизма головку нужно полностью вытащить, а среднее положение позволяет регулировать время. Такая конструкция отличается от стандартных, но быстро становится привычной. Единственный нюанс — можно случайно изменить время, думая, что заводишь часы. Система «Magic Crown» состоит из 31 детали и является одной из ключевых особенностей всех современных моделей David Candaux.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Турбийон с наклоном 30 градусов: точность и дизайн

Турбийон в часах David Candaux выполнен в стиле, близком к решениям Greubel Forsey, а не к большинству конкурентов. Такая конструкция занимает больше места, но не снижает комфорт при ношении. В отличие от плоского горизонтального расположения, турбийон Calibre 1740 наклонён под углом 30 градусов (у Greubel Forsey — 24 градуса). Этот наклон улучшает точность, так как лучше компенсирует ошибки, вызванные гравитацией, в условиях ношения на запястье.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Дизайн циферблата и материалы корпуса

Механизм Calibre 1740 отображает время и индикатор запаса хода, расположенный в верхней части циферблата. Часы и минуты показываются асимметрично на меньшем циферблате справа. В DC1 он плоский и классический, а в DC6 — выпуклый, повторяющий объём турбийона слева. Это принципиальное отличие: DC1 имеет один сапфировый кристалл над циферблатом, а DC6 — несколько меньших кристаллов, создающих более драматичный дизайн. Лицевая часть DC1 выполнена из золота с ручной текстурой, а DC6 использует иной подход.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Ранее карманные и многие наручные часы имели открытые гильошированные узоры, нанесённые машинным гравированием. Особенно карманные часы имели гравированные металлические (обычно золотые) корпуса для улучшения сцепления с рукой, так как полированные корпуса скользкие. Это было важно, поскольку падение часто приводило к поломке механизма. Гравировки были не только функциональны, но и эстетичны, и перешли на ранние наручные часы. Сегодня открытая гильошировка на корпусах встречается редко, так как золото мягкое и узоры со временем стираются. Гравировка на стальных корпусах встречается ещё реже из-за твёрдости материала.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

David Candaux не побоялся и создал открытый гильошированный узор на корпусе DC6 из титана — возможно, единственные в мире часы с тактильной гильошировкой на титане. Это создаёт уникальный тактильный опыт, а благодаря твёрдости титана узоры не стираются со временем. Это одна из самых интересных и элегантных особенностей DC6. Оба корпуса — DC1 и DC6 — выполнены из титана, но имеют разные формы и пропорции. Оба водонепроницаемы до 30 метров. DC1 имеет классические ушки, диаметр 43 мм и толщину около 10 мм. DC6 отличается футуристичным волнообразным корпусом с более выразительными ушками. Оба варианта комфортны в носке и комплектуются текстильными ремешками с фирменной металлической фурнитурой David Candaux и спортивной застёжкой на липучке.

Читаемость и общая оценка

Читаемость времени в целом хорошая, но из-за небольших размеров циферблатов требуется хорошее зрение. Для сравнения, MB&F также использует маленькие циферблаты в своих моделях LM. В DC6 стрелки часов и минут имеют разные цвета для улучшения восприятия, что особенно хорошо проявилось в версии DC6 Solstice с оранжевой стрелкой. В целом, сочетание оригинальности, высокого уровня отделки и качества, а также постоянное развитие фирменных тем и патентованных систем выделяют бренд David Candaux. Это не просто высококлассные часы, но и интересные предметы для обсуждения благодаря редкости дизайна и ограниченному выпуску.

Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Мне очень понравилось носить David Candaux DC6 Titanium, и уверен, что другие ценители также оценят этот опыт. Стоимость David Candaux DC1 Titanium составляет 195 000 швейцарских франков, а David Candaux DC6 Titanium — 235 000 швейцарских франков.

Таблица основных характеристик David Candaux DC1 и DC6 Titanium

Характеристика DC1 Titanium DC6 Titanium
Механизм Calibre 1740, ручной завод Calibre 1740, ручной завод
Частота работы 3 Гц 3 Гц
Запас хода 55 часов 55 часов
Количество деталей 287 287
Турбийон Летающий, без наклона Летающий, наклон 30°
Заводная головка Magic Crown (сверху корпуса) Magic Crown (сверху корпуса)
Материал корпуса Титан Титан
Водонепроницаемость 30 м 30 м
Диаметр корпуса 43 мм Около 43 мм
Толщина корпуса ~10 мм ~10 мм
Ремешок Текстильный с липучкой Текстильный с липучкой
Цена CHF 195,000 CHF 235,000

Данный обзор раскрывает ключевые аспекты и инновации часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium, подчёркивая их уникальность в сегменте высокой часовой механики и авангардного дизайна.

