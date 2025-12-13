Обзор часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium: авангардная высокая часовая механика

Много поколений швейцарских часовщиков, David Candaux создает изысканные часы малыми сериями в своей мастерской в долине Жу.

Его изделия уважают традиции швейцарского часового искусства, но при этом отличаются авангардным дизайном, включая инновационные механизмы и эстетику. У Candaux около трёх десятков патентов, которые выделяют его механические калибры на фоне конкурентов, обеспечивая высокую хронометрическую точность и эмоциональную привлекательность. Рассматриваемые модели David Candaux DC1 и DC6 отличаются по конструкции турбийона и системе заводной головки.

История и развитие моделей DC1 и DC6

Первый раз я познакомился с David Candaux на Baselworld 2018, когда представлял первую версию DC6 — David Candaux Half Hunter Tourbillon. Название DC6 появилось годом позже с выпуском ограниченной серии из восьми экземпляров David Candaux DC6 Solstice Half Hunter Tourbillon с оранжевыми акцентами. Позже Candaux упростил название, и часы стали известны как David Candaux DC6 Titanium. Позже была выпущена похожая модель DC1 Titanium. Хотя я больше времени носил DC6, учитывая схожесть механизмов, включение обеих моделей в обзор кажется оправданным. Недавно также появилась более простая механически модель — David Candaux DC12 MaveriK.

Несмотря на то, что концепция DC6 появилась почти восемь лет назад (без учёта времени разработки), о бренде и модели знают немногие. За это время Candaux совершенствовал часы и технологии производства в различных версиях и сериях. Важно отметить, что бренд выпускает менее 100 часов в год в Швейцарии. Во время Dubai Watch Week 2025 мне предоставили возможность носить DC6 Titanium, что позволило получить ценные отзывы и понять уровень осведомленности о бренде. Опыт показал, насколько долго независимым часовщикам, таким как Candaux, требуется для выхода на рынок и завоевания популярности. Несмотря на многолетний труд, узнаваемость приходит не сразу. David Candaux остаётся нишевым брендом, но я ожидаю, что его работы будут открыты и оценены широкой аудиторией, как это произошло с F.P. Journe, Akrivia и другими.

Механизм Calibre 1740: особенности и отличия DC1 и DC6

Обе модели — David Candaux DC1 и DC6 Titanium — оснащены одним и тем же базовым механизмом Calibre 1740, разработанным и изготовленным в мастерской Candaux. Механизм защищён несколькими патентами и работает уникальным образом по сравнению с аналогами. Основное отличие между DC1 и DC6 — способ отображения секунд. В DC1 используется традиционная центральная секундная стрелка, а в DC6 секундный индикатор интегрирован в каретку летающего турбийона, что придаёт циферблату более чистый вид. Оба механизма ручной сборки и отделки состоят из 287 деталей, работают на частоте 3 Гц и имеют запас хода 55 часов благодаря двум заводным барабанам.

Инновационная система заводной головки «Magic Crown»

Одной из самых интересных особенностей этих часов является запатентованная система заводной головки «Magic Crown». Головка расположена не сбоку корпуса, а сверху, около отметки «6 часов». Обычно она утоплена в корпус, и для использования её нужно нажать, чтобы она выдвинулась вверх. Для завода механизма головку нужно полностью вытащить, а среднее положение позволяет регулировать время. Такая конструкция отличается от стандартных, но быстро становится привычной. Единственный нюанс — можно случайно изменить время, думая, что заводишь часы. Система «Magic Crown» состоит из 31 детали и является одной из ключевых особенностей всех современных моделей David Candaux.

Турбийон с наклоном 30 градусов: точность и дизайн

Турбийон в часах David Candaux выполнен в стиле, близком к решениям Greubel Forsey, а не к большинству конкурентов. Такая конструкция занимает больше места, но не снижает комфорт при ношении. В отличие от плоского горизонтального расположения, турбийон Calibre 1740 наклонён под углом 30 градусов (у Greubel Forsey — 24 градуса). Этот наклон улучшает точность, так как лучше компенсирует ошибки, вызванные гравитацией, в условиях ношения на запястье.

Дизайн циферблата и материалы корпуса

Механизм Calibre 1740 отображает время и индикатор запаса хода, расположенный в верхней части циферблата. Часы и минуты показываются асимметрично на меньшем циферблате справа. В DC1 он плоский и классический, а в DC6 — выпуклый, повторяющий объём турбийона слева. Это принципиальное отличие: DC1 имеет один сапфировый кристалл над циферблатом, а DC6 — несколько меньших кристаллов, создающих более драматичный дизайн. Лицевая часть DC1 выполнена из золота с ручной текстурой, а DC6 использует иной подход.

Ранее карманные и многие наручные часы имели открытые гильошированные узоры, нанесённые машинным гравированием. Особенно карманные часы имели гравированные металлические (обычно золотые) корпуса для улучшения сцепления с рукой, так как полированные корпуса скользкие. Это было важно, поскольку падение часто приводило к поломке механизма. Гравировки были не только функциональны, но и эстетичны, и перешли на ранние наручные часы. Сегодня открытая гильошировка на корпусах встречается редко, так как золото мягкое и узоры со временем стираются. Гравировка на стальных корпусах встречается ещё реже из-за твёрдости материала.

David Candaux не побоялся и создал открытый гильошированный узор на корпусе DC6 из титана — возможно, единственные в мире часы с тактильной гильошировкой на титане. Это создаёт уникальный тактильный опыт, а благодаря твёрдости титана узоры не стираются со временем. Это одна из самых интересных и элегантных особенностей DC6. Оба корпуса — DC1 и DC6 — выполнены из титана, но имеют разные формы и пропорции. Оба водонепроницаемы до 30 метров. DC1 имеет классические ушки, диаметр 43 мм и толщину около 10 мм. DC6 отличается футуристичным волнообразным корпусом с более выразительными ушками. Оба варианта комфортны в носке и комплектуются текстильными ремешками с фирменной металлической фурнитурой David Candaux и спортивной застёжкой на липучке.

Читаемость и общая оценка

Читаемость времени в целом хорошая, но из-за небольших размеров циферблатов требуется хорошее зрение. Для сравнения, MB&F также использует маленькие циферблаты в своих моделях LM. В DC6 стрелки часов и минут имеют разные цвета для улучшения восприятия, что особенно хорошо проявилось в версии DC6 Solstice с оранжевой стрелкой. В целом, сочетание оригинальности, высокого уровня отделки и качества, а также постоянное развитие фирменных тем и патентованных систем выделяют бренд David Candaux. Это не просто высококлассные часы, но и интересные предметы для обсуждения благодаря редкости дизайна и ограниченному выпуску.

Мне очень понравилось носить David Candaux DC6 Titanium, и уверен, что другие ценители также оценят этот опыт. Стоимость David Candaux DC1 Titanium составляет 195 000 швейцарских франков, а David Candaux DC6 Titanium — 235 000 швейцарских франков.

Таблица основных характеристик David Candaux DC1 и DC6 Titanium

Характеристика DC1 Titanium DC6 Titanium Механизм Calibre 1740, ручной завод Calibre 1740, ручной завод Частота работы 3 Гц 3 Гц Запас хода 55 часов 55 часов Количество деталей 287 287 Турбийон Летающий, без наклона Летающий, наклон 30° Заводная головка Magic Crown (сверху корпуса) Magic Crown (сверху корпуса) Материал корпуса Титан Титан Водонепроницаемость 30 м 30 м Диаметр корпуса 43 мм Около 43 мм Толщина корпуса ~10 мм ~10 мм Ремешок Текстильный с липучкой Текстильный с липучкой Цена CHF 195,000 CHF 235,000

Данный обзор раскрывает ключевые аспекты и инновации часов David Candaux DC1 и DC6 Titanium, подчёркивая их уникальность в сегменте высокой часовой механики и авангардного дизайна.