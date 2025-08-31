Обзор часов Delma Oceanmaster Lume

Delma выпускает коллекцию циферблатов различных цветов для своей серии Oceanmaster, обеспечивая оптимальную видимость в любых условиях. Полностью светящийся циферблат впервые был представлен в сотрудничестве с командой Oliver Heer Ocean Racing и теперь доступен в четырёх новых цветовых вариантах. Практичный корпус диаметром 44 мм из нержавеющей стали с комбинированной отделкой обладает водонепроницаемостью до 500 метров.

С момента дебюта Oceanmaster в 2017 году — появившегося благодаря партнёрству Delma с NY Vendée — коллекция объединяет морские инструменты и истории в надёжной платформе дайверских часов. Специальные выпуски варьировались от моделей Antarctica и Tide до Oliver Heer Ocean Racing, каждая из которых использует морскую навигацию как основную концепцию. Новый Oceanmaster Lume остаётся верен этой идее, но смещает акцент на видимость: весь циферблат светится, что позволяет легко считывать информацию даже при недостатке света и в динамичных условиях.

Концепция и дизайн

Идея проста, но её реализация требует точности. Delma предлагает полностью светящийся циферблат в четырёх оттенках — тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-оранжевый и тёмно-жёлтый — чтобы владельцы могли выбрать цвет без потери основной функции.

На циферблате сохранены знакомые тактические планировщики и указатели курсов, которые с момента запуска определяют морскую направленность Oceanmaster. В положении «6 часов» расположена дата, что сохраняет удобство для повседневного использования.

Ночная читаемость обеспечивается двойным люминесцентным покрытием: нанесённые индексы используют Super-LumiNova BGW9, стрелки часов и минут — C3, а красная центральная секундная стрелка имеет наконечник с покрытием C3.

Практическое применение и тестирование

Delma связывает идею Lume с реальными испытаниями. Полностью светящийся циферблат впервые был представлен в сотрудничестве с Oliver Heer Ocean Racing и сопровождал капитана Оливера Хира во время его кампании Vendée Globe 2024 — именно в таких условиях, где длительная темнота, усталость и морская пена являются нормой.

Независимо от того, насколько близко вы к оффшорным гонкам, посыл ясен: бренд хочет, чтобы Oceanmaster был прежде всего инструментом, а стиль следовал за этой целью.

Технические характеристики корпуса и механизма

Корпус знаком всем, кто имел дело с последними моделями Oceanmaster. Он выполнен из нержавеющей стали 316L в форме «подушки», диаметром 44 мм и толщиной 13,8 мм. Расстояние между ушками — широкие 24 мм, а длина от ушка до ушка — 51 мм.

Часы защищены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, а прозрачная задняя крышка позволяет рассмотреть механизм.

Функционально Lume сохраняет морской набор инструментов как снаружи, так и внутри. Однонаправленный безель из нержавеющей стали служит основным интерфейсом для отсчёта времени, а завинчивающаяся заводная головка с защитными выступами обеспечивает герметичность корпуса. Водонепроницаемость достигает впечатляющих 500 метров — редкость для часов в этой ценовой категории.

Сочетание инструментального циферблата с глубиной водозащиты, выходящей далеко за пределы кокпита, подчёркивает характер Oceanmaster: морские часы на базе дайверского корпуса.

Механизм и браслет

В часах установлен автоматический механизм Sellita SW200-1 с частотой 4 Гц, 26 камнями и запасом хода 41 час.

Браслет выполнен по классическому шаблону Oceanmaster: трёхзвенный из нержавеющей стали с матовыми внешними и полированными внутренними звеньями, застёгивается на бабочку с кнопками. Такая конструкция подчёркивает утилитарный характер часов на запястье.

Место Lume в истории Oceanmaster

В рамках широкой истории Oceanmaster модель Lume воспринимается как логичное развитие, а не радикальный поворот. Oceanmaster всегда была платформой для демонстрации утилитарности — сначала с планировщиком и указателями курсов, затем с моделями, посвящёнными окружающей среде и гонкам.

Lume усиливает тему читаемости, превращая весь циферблат в источник света и создавая иерархию информации с помощью различных типов Super-LumiNova. Это простое, но чётко продуманное изменение, выполненное последовательно во всех четырёх цветах.

Delma Oceanmaster Lume: цена и доступность

Новые часы Delma Oceanmaster Lume поступят в продажу с октября 2025 года. Цена: 1 350 швейцарских франков (примерно 1 650 долларов США).

Бренд Delma Модель Oceanmaster Lume Размер корпуса 44 мм (диаметр) x 13,8 мм (толщина) x 51 мм (длина от ушка до ушка) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водонепроницаемость 500 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Сапфировое с антибликовым покрытием спереди, сапфировое сзади Циферблат Тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-оранжевый или тёмно-жёлтый Ремешок Трёхзвенный браслет из нержавеющей стали, застёжка-бабочка с кнопками Механизм Sellita SW200-1 с датой, автоматический Запас хода 41 час Функции Часы, минуты, секунды, дата, однонаправленный вращающийся безель Доступность С октября 2025 года Цена 1 350 CHF / 1 650 USD

Delma Oceanmaster Lume — это идеальный выбор для тех, кто ценит надёжность, функциональность и отличную читаемость в любых условиях, будь то морские гонки или повседневная жизнь.