Обзор часов Doxa x Art of Time SUB 200 ‘Dune’

Doxa недавно представила модель SUB 200 ‘Dune’ в сотрудничестве с Art of Time — семейным ювелирным магазином из Филлипсбурга, Синт-Мартен.

Это уже вторая совместная работа двух брендов после выпуска в 2024 году Azure, вдохновлённой оттенками Карибского моря с циферблатом цвета неба с солнечными бликами и вставкой безеля из белого сапфира. Модель Dune полностью меняет настроение: палитра становится тёплой и зернистой, а безель — чёрным. Как коллекционер с десятилетним опытом увлечения часами, я всё больше склоняюсь к винтажному стилю с современной надёжностью. Винтажные дайверы приятны на запястье и под лупой, но могут быть хрупкими. Dune с текстурированным циферблатом, напоминающим песчаную поверхность, идеально вписался в мою коллекцию, ориентированную на «винтажное вдохновение и повседневную носку»… Опасная мысль.

Путь к запястью

До этого я мало имел дела с часами Doxa вживую, пока мой друг-часовщик — известный в Instagram как @solidcaseback и соведущий That Watch Podcast — не стал настойчиво рекомендовать обратить внимание на менее заметные модели бренда. Даже тогда я обычно осторожен с новинками и редко сразу покупаю лимитированные серии. Именно заметка Пьетро в нашей колонке Last Week in Watches заставила меня пересмотреть своё отношение к Dune, в основном из-за тёплого, текстурированного циферблата, который напоминал патину на винтажных дайверах середины XX века, но без излишней китчевости.

После нескольких дней раздумий я связался с Сунилом из Art of Time, чтобы узнать о наличии. При лимите в 100 экземпляров распределение было жёстким, но внесённый депозит гарантировал место, и часы прибыли в течение недели. Проще говоря, пресс-фотографии не передавали всю глубину и текстуру. Вживую циферблат выглядит гораздо глубже, особенно на улице, где градиент и зернистость поочерёдно выходят на первый план.

Корпус и отделка

Корпус SUB 200 остаётся одной из тихих сильных сторон Doxa. Сверху он выглядит сбалансированным благодаря резкому изгибу дужек вниз, а чередование отделки (матовые боковины и полированные фаски) придаёт корпусу выразительность без излишней вычурности. На моём запястье 16,5 см часы сидят плотно и не ощущаются тяжёлыми сверху, чему способствует умеренная толщина и резиновый ремешок. Если вы отказывались от дайверов диаметром 42 мм только из-за размера, SUB 200 — хороший повод попробовать, так как на руке он ощущается как 40 мм.

Вставка из сапфира придаёт умеренный блеск, не переходящий в ювелирный эффект: чёрная основа поглощает отражения, позволяя бежевой шкале ловить свет. Светящиеся цифры легко читаются после краткой зарядки, а общая читаемость высокая благодаря чёрным стрелкам в форме карандаша и контрастным меткам. Единственный минус — слегка тугое вращение безеля, требующее больше усилий для точной установки.

Водонепроницаемость заявлена на 200 м, с завинчивающейся заводной головкой и задней крышкой. Это значительно превышает повседневные потребности и подходит для рекреационного дайвинга. Через «коробчатое» сапфировое стекло, типичное для SUB 200, наблюдается лёгкое винтажное искажение по краям циферблата, что подчёркивает вдохновение 1960‑ми.

Циферблат: звезда шоу

Главная особенность Dune — его циферблат. Это градиент с текстурой песчаного зерна, который темнеет к краям и светлеет к центру, вызывая ассоциации с выгоревшими на солнце дюнами, а не с глубинами океана. Накладные метки заполнены бежевой Super-LumiNova, имитирующей искусственную патину. Стрелки чёрного цвета для контраста. Безель — чёрная сапфировая вставка с люминесцентной 60-минутной шкалой песочного цвета, гармонирующей с оттенками циферблата.

Циферблат Dune — причина существования этой коллаборации, и он успешен в двух аспектах. Во-первых, текстура песчаного зерна воспринимается как намеренно тактильная поверхность. Во-вторых, градиент хорошо сбалансирован: тёмный тауп на кольце и тёплый бронзовый оттенок в центре. Добавьте к этому типографику эпохи (на циферблате даже написано «Dune SUB 200»), и вы получите характерный элемент для линии, которая исторически склонялась к плоским, ярким цветам. Если вам нравится идея «честной патины», но вы хотите свежий вид, это одна из лучших реализаций Doxa за последнее время.

Механизм, задняя крышка и выбор цельного дна

Перевернув часы, вы увидите цельную гравированную заднюю крышку с картой Карибского моря. Особое внимание привлекает фирменный эмблема рыбы Doxa, расположенная в центре крышки. «Морская» часть окрашена ярко-синим цветом с помощью лазерной окислительной обработки — методики, придающей рельефу стойкий оттенок и связывающей концепцию «песок спереди, море сзади». Это умный отсыл к ритейлеру, инициировавшему сотрудничество.

Прозрачная крышка здесь была бы лишней. Механизм Sellita SW200 — проверенный, надёжный, легко обслуживаемый практически везде и идеально подходящий для дайверских часов. Гравировка с лазерной окраской карты Карибского моря более выразительна и тематически связана с коллаборацией, чем стандартный видимый механизм. Это подчёркивает концепцию «моря и песка» без излишней демонстративности.

Впечатления от ношения спустя несколько недель

Doxa поставляет Dune на стальном браслете и дополнительно включает чёрный резиновый ремешок. Лично я предпочитаю резину — циферблат выглядит чище, а часы ощущаются более лёгкими и подвижными на запястье. Кроме того, Dune лучше смотрится в естественной среде, чем в студии. На улице бежевые цифры безеля перекликаются с метками на циферблате, а песчаная текстура не даёт часам превратиться в монохром. В сочетании с резиновым ремешком корпус плотно прилегает к запястью. Считывать время с первого взгляда просто — чёрные стрелки были удачным решением, а подсветка достаточна для дайвинга на глубине до 200 метров.

Если отделка корпуса сдержанна, то это сделано намеренно. Полированные фаски на дужках ловят свет ровно настолько, чтобы обрамить циферблат, но не конкурируют с ним. А благодаря длине от ушка до ушка в 46 мм часы не выходят за пределы запястья у большинства владельцев с обхватом 16,5–18,5 см, что не всегда верно для дайверов диаметром 42 мм.

Ценность: объяснение премиальной цены

При цене в 2 090 долларов США Dune стоит почти на 1 000 долларов дороже стандартного SUB 200. Вы платите за лимитированную серию в 100 экземпляров, уникальное исполнение циферблата, гравировку с лазерной окраской на задней крышке, сапфировую вставку безеля и комплект из браслета и резинового ремешка. По сравнению с прошлогодним Azure (1 590 долларов) новая модель добавляет более дорогой стиль безеля и цветную обработку задней крышки. Насколько это оправдано, зависит от того, насколько вам близки дизайн циферблата и крышки.

Также стоит отметить, что в этом году линейка SUB 200 расширилась моделями с полированными стальными безелями по более низкой цене, что может привлечь покупателей, ориентированных на соотношение цена/качество. Однако Dune не претендует на звание самой доступной модели — это эстетическое заявление на базе проверенной и хорошо оснащённой платформы.

Заключительные мысли

Doxa и Art of Time создали продуманное продолжение сотрудничества. Если Azure передавала на запястье воду Карибского моря, то Dune — его берег. Циферблат ощущается как логичное развитие дизайна SUB 200; задняя крышка — маленькое удовольствие, не нарушающее инструментальную целостность часов; а весь комплект смотрится цельно. Это не «игра на ценность» в линейке SUB 200, но если вы цените сдержанное тепло и тактильность больше, чем яркие цвета, это одни из самых выразительных SUB 200 на сегодняшний день — и лёгкая рекомендация в сегменте винтажных дайверов с современными характеристиками.

Цены и доступность Doxa SUB 200 ‘Dune’

Doxa SUB 200 ‘Dune’ доступна эксклюзивно через Art of Time и выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров. Цена: 2 090 долларов США