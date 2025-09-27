Главная » Обзор часов

Обзор часов Doxa x Art of Time SUB 200 ‘Dune’

Doxa недавно представила модель SUB 200 ‘Dune’ в сотрудничестве с Art of Time — семейным ювелирным магазином из Филлипсбурга, Синт-Мартен.

Это уже вторая совместная работа двух брендов после выпуска в 2024 году Azure, вдохновлённой оттенками Карибского моря с циферблатом цвета неба с солнечными бликами и вставкой безеля из белого сапфира. Модель Dune полностью меняет настроение: палитра становится тёплой и зернистой, а безель — чёрным. Как коллекционер с десятилетним опытом увлечения часами, я всё больше склоняюсь к винтажному стилю с современной надёжностью. Винтажные дайверы приятны на запястье и под лупой, но могут быть хрупкими. Dune с текстурированным циферблатом, напоминающим песчаную поверхность, идеально вписался в мою коллекцию, ориентированную на «винтажное вдохновение и повседневную носку»… Опасная мысль.

Путь к запястью

До этого я мало имел дела с часами Doxa вживую, пока мой друг-часовщик — известный в Instagram как @solidcaseback и соведущий That Watch Podcast — не стал настойчиво рекомендовать обратить внимание на менее заметные модели бренда. Даже тогда я обычно осторожен с новинками и редко сразу покупаю лимитированные серии. Именно заметка Пьетро в нашей колонке Last Week in Watches заставила меня пересмотреть своё отношение к Dune, в основном из-за тёплого, текстурированного циферблата, который напоминал патину на винтажных дайверах середины XX века, но без излишней китчевости.

Doxa Sub 200 Dune Lifestyle

После нескольких дней раздумий я связался с Сунилом из Art of Time, чтобы узнать о наличии. При лимите в 100 экземпляров распределение было жёстким, но внесённый депозит гарантировал место, и часы прибыли в течение недели. Проще говоря, пресс-фотографии не передавали всю глубину и текстуру. Вживую циферблат выглядит гораздо глубже, особенно на улице, где градиент и зернистость поочерёдно выходят на первый план.

Корпус и отделка

Doxa Sub 200 Dune Lifestyle 3

Корпус SUB 200 остаётся одной из тихих сильных сторон Doxa. Сверху он выглядит сбалансированным благодаря резкому изгибу дужек вниз, а чередование отделки (матовые боковины и полированные фаски) придаёт корпусу выразительность без излишней вычурности. На моём запястье 16,5 см часы сидят плотно и не ощущаются тяжёлыми сверху, чему способствует умеренная толщина и резиновый ремешок. Если вы отказывались от дайверов диаметром 42 мм только из-за размера, SUB 200 — хороший повод попробовать, так как на руке он ощущается как 40 мм.

Doxa Sub 200 Dune Wristshot

Вставка из сапфира придаёт умеренный блеск, не переходящий в ювелирный эффект: чёрная основа поглощает отражения, позволяя бежевой шкале ловить свет. Светящиеся цифры легко читаются после краткой зарядки, а общая читаемость высокая благодаря чёрным стрелкам в форме карандаша и контрастным меткам. Единственный минус — слегка тугое вращение безеля, требующее больше усилий для точной установки.

Водонепроницаемость заявлена на 200 м, с завинчивающейся заводной головкой и задней крышкой. Это значительно превышает повседневные потребности и подходит для рекреационного дайвинга. Через «коробчатое» сапфировое стекло, типичное для SUB 200, наблюдается лёгкое винтажное искажение по краям циферблата, что подчёркивает вдохновение 1960‑ми.

Циферблат: звезда шоу

Doxa Sub 200 Dune Dial Close Up

Главная особенность Dune — его циферблат. Это градиент с текстурой песчаного зерна, который темнеет к краям и светлеет к центру, вызывая ассоциации с выгоревшими на солнце дюнами, а не с глубинами океана. Накладные метки заполнены бежевой Super-LumiNova, имитирующей искусственную патину. Стрелки чёрного цвета для контраста. Безель — чёрная сапфировая вставка с люминесцентной 60-минутной шкалой песочного цвета, гармонирующей с оттенками циферблата.

Doxa Sub 200 Dune Dial Close Up 2

Циферблат Dune — причина существования этой коллаборации, и он успешен в двух аспектах. Во-первых, текстура песчаного зерна воспринимается как намеренно тактильная поверхность. Во-вторых, градиент хорошо сбалансирован: тёмный тауп на кольце и тёплый бронзовый оттенок в центре. Добавьте к этому типографику эпохи (на циферблате даже написано «Dune SUB 200»), и вы получите характерный элемент для линии, которая исторически склонялась к плоским, ярким цветам. Если вам нравится идея «честной патины», но вы хотите свежий вид, это одна из лучших реализаций Doxa за последнее время.

Механизм, задняя крышка и выбор цельного дна

Doxa Sub 200 Dune case back

Перевернув часы, вы увидите цельную гравированную заднюю крышку с картой Карибского моря. Особое внимание привлекает фирменный эмблема рыбы Doxa, расположенная в центре крышки. «Морская» часть окрашена ярко-синим цветом с помощью лазерной окислительной обработки — методики, придающей рельефу стойкий оттенок и связывающей концепцию «песок спереди, море сзади». Это умный отсыл к ритейлеру, инициировавшему сотрудничество.

Doxa Sub 200 Dune case back close up

Прозрачная крышка здесь была бы лишней. Механизм Sellita SW200 — проверенный, надёжный, легко обслуживаемый практически везде и идеально подходящий для дайверских часов. Гравировка с лазерной окраской карты Карибского моря более выразительна и тематически связана с коллаборацией, чем стандартный видимый механизм. Это подчёркивает концепцию «моря и песка» без излишней демонстративности.

Впечатления от ношения спустя несколько недель

Doxa Sub 200 Dune Wristshot 2

Doxa поставляет Dune на стальном браслете и дополнительно включает чёрный резиновый ремешок. Лично я предпочитаю резину — циферблат выглядит чище, а часы ощущаются более лёгкими и подвижными на запястье. Кроме того, Dune лучше смотрится в естественной среде, чем в студии. На улице бежевые цифры безеля перекликаются с метками на циферблате, а песчаная текстура не даёт часам превратиться в монохром. В сочетании с резиновым ремешком корпус плотно прилегает к запястью. Считывать время с первого взгляда просто — чёрные стрелки были удачным решением, а подсветка достаточна для дайвинга на глубине до 200 метров.

Doxa Sub 200 Dune Profile 2

Если отделка корпуса сдержанна, то это сделано намеренно. Полированные фаски на дужках ловят свет ровно настолько, чтобы обрамить циферблат, но не конкурируют с ним. А благодаря длине от ушка до ушка в 46 мм часы не выходят за пределы запястья у большинства владельцев с обхватом 16,5–18,5 см, что не всегда верно для дайверов диаметром 42 мм.

Ценность: объяснение премиальной цены

Doxa Sub 200 Dune Wristshot Lifestyle 2

При цене в 2 090 долларов США Dune стоит почти на 1 000 долларов дороже стандартного SUB 200. Вы платите за лимитированную серию в 100 экземпляров, уникальное исполнение циферблата, гравировку с лазерной окраской на задней крышке, сапфировую вставку безеля и комплект из браслета и резинового ремешка. По сравнению с прошлогодним Azure (1 590 долларов) новая модель добавляет более дорогой стиль безеля и цветную обработку задней крышки. Насколько это оправдано, зависит от того, насколько вам близки дизайн циферблата и крышки.

Doxa Sub 200 professional orange
Стандартный SUB 200 с ярко-оранжевым циферблатом значительно доступнее по цене по сравнению с новой версией Dune.

Также стоит отметить, что в этом году линейка SUB 200 расширилась моделями с полированными стальными безелями по более низкой цене, что может привлечь покупателей, ориентированных на соотношение цена/качество. Однако Dune не претендует на звание самой доступной модели — это эстетическое заявление на базе проверенной и хорошо оснащённой платформы.

Заключительные мысли

Doxa Sub 200 Dune Lifestyle 6

Doxa и Art of Time создали продуманное продолжение сотрудничества. Если Azure передавала на запястье воду Карибского моря, то Dune — его берег. Циферблат ощущается как логичное развитие дизайна SUB 200; задняя крышка — маленькое удовольствие, не нарушающее инструментальную целостность часов; а весь комплект смотрится цельно. Это не «игра на ценность» в линейке SUB 200, но если вы цените сдержанное тепло и тактильность больше, чем яркие цвета, это одни из самых выразительных SUB 200 на сегодняшний день — и лёгкая рекомендация в сегменте винтажных дайверов с современными характеристиками.

Цены и доступность Doxa SUB 200 ‘Dune’

Doxa Sub 200 Dune Profile 5

Doxa SUB 200 ‘Dune’ доступна эксклюзивно через Art of Time и выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров. Цена: 2 090 долларов США

Бренд Doxa
Модель SUB 200 ‘Dune’
Референс 799.10.031.10-SE
Размер корпуса 42 мм (диаметр) x 13,8 мм (толщина)
Материал корпуса Нержавеющая сталь, вставка безеля из сапфира
Водонепроницаемость 200 метров, завинчивающаяся заводная головка
Стекло «Коробчатое» сапфировое стекло спереди
Циферблат Текстурированный песчаный зернистый в тёплом оттенке тауп
Ремешок Резиновый ремешок FKM с бусинками, браслет из нержавеющей стали в стиле «зерна риса»
Механизм Sellita SW200, автоматический
Запас хода 38 часов
Функции Часы, минуты, секунды, дата, односторонний дайверский безель
Доступность Лимитированная серия 100 штук
Цена 2 090 долларов США

 

