Обзор часов: Edox Hydro-Sub

Ограниченная серия часов Hydro-Sub — одни из моих любимых моделей Edox, которые швейцарская компания выпускает в настоящее время.

Современная коллекция Hydro-Sub представлена шестью ограниченными вариантами, каждый из которых построен на одной платформе с некоторыми косметическими отличиями. Одна из моделей Edox Hydro-Sub Date Automatic Chronometer уже распродана, а другая является результатом творческого сотрудничества Edox с швейцарской дизайн-компанией Label Noir (о которой, вероятно, скоро выйдет отдельная статья). Сегодня я хотел бы рассмотреть часы Edox Hydro-Sub Date Automatic Chronometer, сравнив две цветовые версии: Edox Hydro-Sub с артикулом 80128-3BUM-BUIO (синий и оранжевый циферблат) и 80128-3NM-GINO (серый и оранжевый циферблат).

Водонепроницаемость и история коллекции Edox Hydro-Sub

Многие современные часы Edox обладают впечатляющей водонепроницаемостью, а компания выпускает еще одну коллекцию дайверских часов — Edox Neptunian. Однако Hydro-Sub имеет свою уникальную индивидуальность и является современной интерпретацией оригинальной коллекции Edox Hydro-Sub, впервые представленной в 1965 году.

В то время Edox, по всей видимости, представила инновационную систему водонепроницаемости в заводной головке. Известно, что другие производители использовали несколько уплотнительных колец в заводной головке для обеспечения водонепроницаемости, но Edox, по всей видимости, стала пионером в использовании двойного уплотнительного кольца, которое также включало систему защиты от ударов. Уплотнительные кольца играют важную роль в защите от проникновения воды и пыли, а наличие нескольких колец создает дополнительные барьеры в таких местах, как заводная головка, где необходимо обеспечить связь между механизмом и пользователем/внешней средой. Первые часы Edox Hydro-Sub были водонепроницаемы до 500 метров, что было весьма впечатляющим показателем для середины 1960-х годов.

Современный дизайн и технические характеристики

Современные часы Edox Hydro-Sub Date Automatic Chronometer обладают водонепроницаемостью до 300 метров, что вполне соответствует современным стандартам. Корпус часов удобен в ношении и не слишком толстый. Несмотря на диаметр 42 мм и толщину всего 12,5 мм, часы кажутся еще тоньше благодаря широким, изогнутым бокам и сужающейся, чашеобразной задней крышке. Сапфировое стекло немного выступает над корпусом, что визуально уменьшает толщину часов. В целом, это классические дайверские часы с хорошими пропорциями, которые выглядят смело, но не слишком громоздко.

Edox использует кольцо из полированной керамики для вращающегося безеля. В одной модели используется черная керамика, в другой — синяя. Различия носят исключительно косметический характер. Мне очень нравятся циферблаты Hydro-Sub — они обладают характером и при этом остаются очень читаемыми. В 1960-х и особенно в 1970-х годах производители часов предпочитали использовать массивные стрелки и часовые метки, что было заметным отходом от более тонких и сдержанных индикаторов прошлого. Такие массивные индикаторы не всегда были привлекательными, но здесь они отлично сочетаются с общей простотой циферблата. В некоторых версиях Edox Hydro-Sub используются стрелки и часовые метки с золотыми акцентами, а в этих моделях — оранжевые с люминесцентным покрытием Super-LumiNova в центре. Читаемость и акцент на инструментальном стиле придают Hydro-Sub особую индивидуальность, сочетая классическую разборчивость с уникальным дизайном.

Особенности циферблата и корпуса

Окно даты расположено на отметке «3 часа» и частично перекрывает часовую метку, но не удаляет ее полностью, что является большим плюсом. Циферблаты металлические, с интересными оттенками, которые дополняют общий дизайн, не перетягивая на себя внимание. Корпус Hydro-Sub выполнен в форме «тонно» (бочкообразный), что является классическим дизайнерским решением и обеспечивает комфорт при ношении, так как боковые части корпуса плавно переходят в ушки, которые, соответственно, не требуют значительного удлинения. Ширина браслета у крепления к корпусу составляет 20 мм, и он состоит из небольших, тонких звеньев, что делает его очень удобным.

Мне очень понравился браслет — он легко подгоняется по размеру и комфортен в носке. К сожалению, браслет не оснащен быстросъемными элементами и не имеет микронастройки в застежке. Мне бы хотелось видеть хотя бы одну из этих функций для более плотной посадки при занятиях спортом. Идеально было бы, если бы Edox предложила Hydro-Sub с резиновым ремешком. Однако ни одна из этих особенностей не является критичной, и вполне возможно, что Edox добавит их в будущих версиях Hydro-Sub, если решит продолжить выпускать эту коллекцию после ограниченных серий.

Механизм и сертификация COSC

Как следует из официального названия, в часах установлен автоматический механизм с сертификатом хронометра COSC. В частности, Edox Hydro-Sub оснащены калибром 806 — швейцарским автоматическим механизмом Sellita SW200. Он работает на частоте 4 Гц и обладает запасом хода около двух дней. Механизм не имеет излишних украшений, но наличие сертификата COSC — приятный бонус, учитывая, что большинство часов в этой ценовой категории не имеют сертифицированных хронометров.

Итоговое впечатление и цена

Что мне больше всего нравится в коллекции Edox Hydro-Sub, так это сочетание ощущений настоящих инструментальных часов с ретро-стилем, при этом часы не выглядят банальными или похожими на продукцию других брендов. Это сложное сочетание элементов, которое сложно реализовать. Каждая из текущих моделей Hydro-Sub Date Automatic Chronometer выпускается ограниченной серией по 500 экземпляров. Цена кажется справедливой за предлагаемый уровень качества и функциональности. Розничная стоимость ограниченной серии Edox Hydro-Sub Date Automatic Chronometer составляет 1985 долларов США.