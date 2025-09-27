Обзор часов Formex Essence Ceramica Automatic COSC 41 мм

Ранее в этом году Formex удивил нас скелетонизированной моделью Formex Essence Ceramica.

Она продемонстрировала, насколько далеко бренд может зайти в использовании современных материалов и отделки при доступной цене. Элегантный полностью керамический корпус и браслет подчеркнули техническое мастерство Formex, а скелетонизированный циферблат гарантировал яркое визуальное впечатление.

Теперь Formex возвращается с версией Essence Ceramica с цельным циферблатом. Модель представлена в четырёх эффектных цветах и сохранила тот же корпус диаметром 41 мм. Кроме того, Formex совместно с Soprod разработал собственную версию механизма P092, который дебютирует в новой модели. Мне посчастливилось провести некоторое время с этими часами — давайте посмотрим, как они себя проявили!

Formex Essence Ceramica

В этом году Formex отмечает 25-летие, и юбилей кажется отличным поводом для расширения самого смелого концепта бренда. Первая керамическая Essence стала неожиданностью при запуске в марте этого года. Это был явный знак намерений от бренда, известного своим стремлением к инновациям в материалах и удобстве, в сотрудничестве с сестринскими компаниями Dexel и Cadranor.

Керамика часто воспринимается как слишком броский материал, но Formex использует чередование видов отделки, чтобы смягчить этот эффект. Такой уровень обработки керамики в данном ценовом сегменте встречается крайне редко. Formex применяет керамику за её устойчивость к царапинам и гипоаллергенные свойства. Не менее важно, что материал обеспечивает тонкую, но заметную игру света, особенно на шлифованных и полированных поверхностях.

Formex продолжает внедрять инновации. Запатентованная застёжка с микрорегулировкой без инструментов и системой быстрого снятия остаётся в новой модели. Такая застёжка — редкость среди керамических часов. Амортизирующий, пружинный корпус также позаимствован у стальных моделей Essence. Сегодня мы видим второе поколение Ceramica с цельными циферблатами и новым механизмом.

Корпус и браслет

Диаметр корпуса составляет 41 мм, толщина — 11,2 мм, что делает Essence Ceramica достаточно тонкими для керамических спортивных часов. Водонепроницаемость заявлена на уровне 100 метров — этого достаточно для повседневного использования. Форма корпуса выдержана в узнаваемом стиле Essence с угловатыми ушками и агрессивными линиями.

Браслет ощущается очень прочным. Он состоит из керамических звеньев с металлическими вставками для прочности и оснащён системой микрорегулировки с кнопочным механизмом. Также предусмотрена возможность быстрой смены ремешка без инструментов, что позволяет легко заменить браслет на кожаный или резиновый.

Я могу только похвалить Formex и Dexel за проделанную работу. Мне доводилось иметь дело с керамическими часами в разных ценовых категориях, и эта модель может конкурировать с ними даже при цене в 10 раз выше. Допуски, качество поверхностей и общее ощущение — всё на высшем уровне.

Новые циферблаты для Formex Essence Ceramica COSC

Formex предлагает четыре варианта — Blue (синий), Arctic White (арктический белый), Dégradé (градиент) и Gamaret (бордовый). Каждый из них создаёт совершенно разное настроение. Arctic White — свежий и современный, Blue — универсальный и классический, Dégradé добавляет глубину за счёт плавного перехода оттенков, а Gamaret отличается насыщенным бордовым цветом. Такой выбор даёт коллекционерам широкий простор для предпочтений. Мне посчастливилось протестировать версию Dégradé.

Циферблаты не штампованы, а фрезеруются на ЧПУ, что обеспечивает более чёткие горизонтальные канавки. Это ещё одна особенность, характерная для гораздо более дорогих часов. В итоге циферблаты выглядят действительно премиально, что усиливается аккуратными накладными индексами и логотипом, а также скошенным окошком даты на отметке «6 часов».

Моим фаворитом стал белый циферблат за его яркий контраст с чёрной керамикой. Он отлично подчёркивает современный спортивный стиль.

Собственный механизм Soprod

Внутри установлен модифицированный механизм Soprod Newton P092, разработанный совместно с Formex. Компании работали над ним последние три года. Soprod теперь наряду с Sellita является одним из основных поставщиков механизмов для Formex. Каждый механизм проходит строгий тест Chronofiable, имитирующий многолетнюю эксплуатацию за короткий срок.

Кроме того, эта версия Newton P092 сертифицирована COSC. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обладает запасом хода 44 часа.

Через сапфировое стекло задней крышки видна аккуратная отделка механизма. Он покрыт чёрным золотом, мосты имеют зернистую текстуру, винты термически синие, а скелетонизированный ротор украшен эффектом солнечных лучей. Края мостов шлифованы, что создаёт лёгкий контраст с матовыми внутренними поверхностями. Всё это идеально соответствует технической и современной эстетике Formex.

Мои впечатления от Formex Essence Ceramica Automatic COSC

Часы Formex Essence Ceramica сидят на запястье так же, как и другие модели Essence диаметром 41 мм. Они удобно располагаются на моём запястье 18 см. Относительно короткое расстояние от ушка до ушка — 46,2 мм, толщина 11,2 мм и подвесной корпус делают ношение очень комфортным.

Единственное, что может удержать меня от покупки — это дизайн. Formex ассоциируется с современными, спортивными и техническими моделями. Трудно точно определить, но, возможно, он для меня слишком технический. Однако это сугубо субъективно. Бренд уверенно и последовательно создаёт часы именно в этом стиле, и в этом нет сомнений.

Я снова глубоко впечатлён качеством сборки и отделки. Formex, Dexel и Cadranor — мощная команда. Особенно достойно уважения то, что они продолжают развиваться, когда могли бы уже почивать на лаврах. Я также вложил свои средства в сотрудничество с Cadranor и Dexel для своих будущих проектов. Думаю, это лучшая рекомендация, которую я могу дать.

Цена и доступность

Новые часы Formex Essence Ceramica Automatic COSC 41 мм продаются по цене €3,490 / $3,690 / £2,990, включая налоги, пошлины (где применимо), сборы и доставку. Меня уже впечатлило соотношение цены и качества в предыдущей скелетонизированной версии. Эта модель при этом дешевле на €960 / $1,070 / £760, что делает её крайне конкурентоспособной. Предзаказы открываются 25 сентября, а поставки ожидаются к концу октября 2025 года.

Formex продолжает позиционировать себя как бренд для коллекционеров, ценящих инженерное мастерство и доступность. Хотя керамика долгое время была прерогативой люксовых брендов, Essence Ceramica доказывает, что её можно реализовать по более доступной цене без компромиссов. В этом ценовом и техническом сегменте конкурентов очень мало.

Что вы думаете о новых Formex Essence Ceramica Automatic COSC 41 мм? Делитесь своим мнением в комментариях!