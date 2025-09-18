Обзор часов: Fortis Stratoliner S-41 Gravity Black & Reentry Edition

Fortis хорошо известен в мире часового искусства своими выдающимися инструментальными часами.

Это также один из немногих брендов с успешным опытом отправки часов в космос. Коллекция Fortis Stratoliner S-41 — это современные часы для космических путешественников, которые уже доказали свою надежность в космосе. Сейчас швейцарский бренд расширяет линейку двумя очень разными версиями Stratoliner. Первая — скрытная Stratoliner S-41 Gravity Black, вторая — визуально эффектная Stratoliner S-41 Reentry Edition. Нам посчастливилось протестировать этот замечательный дуэт.

Если вы постоянный читатель Onewatch, то уже знаете, что такое Fortis Stratoliner S-41. Мы неоднократно рассказывали о минималистичных современных космических часах. Среди обширного материала были статьи о космических приключениях этих часов. Кроме того, в конце 2022 года Fortis запустил 13 специальных часов Stratoliner на исследовательской ракете в сотрудничестве со Шведской космической корпорацией (SSC). Это путешествие было отражено в документальном фильме «Микрогравитация — как Земля может извлечь пользу из космоса», о котором я писал в 2023 году. Это демонстрирует амбиции команды Fortis в исследовании космоса с помощью серии Stratoliner.

История новых Fortis Stratoliner S-41 Gravity Black и Reentry Edition

Новейшие пополнения в линейке Stratoliner — это два часов, которые выглядят кардинально по-разному, но созданы на одной и той же базе. Первые из них — и сразу привлекающие внимание — Stratoliner S-41 Reentry Edition. Они оснащены уникальным циферблатом, обработанным вручную огнем, вдохновленным входом космического аппарата в атмосферу Земли. При входе в плотные слои воздуха на скорости свыше 25 000 км/ч трение вызывает температуру свыше 1600° C. Как вы понимаете, только точная инженерия и термостойкие материалы способны выдержать этот жестокий этап и благополучно вернуться домой. Этот интенсивный момент запечатлен на циферблате новой модели Reentry Edition.

Вторая модель — скрытная Stratoliner S-41 Gravity Black. Это первая модель Stratoliner с DLC-покрытием из нержавеющей стали в средней части корпуса. Такое покрытие не только придает часам более скрытный вид, но и значительно повышает их устойчивость к царапинам. Благодаря DLC-покрытию твердость поверхности корпуса достигает 4500 по шкале Виккерса, что почти в 20 раз выше, чем у стандартной нержавеющей стали. Это гарантирует, что версия Gravity Black Stratoliner S-41 выдержит любые испытания.

Технические характеристики моделей Fortis Stratoliner S-41

Перейдем к деталям, ведь обе модели созданы на одной базе. Корпус размером 41 мм × 50 мм × 15 мм выполнен из переработанной нержавеющей стали. Поскольку Stratoliner — это космический хронограф, на правой стороне корпуса расположены две кнопки хронографа и заводная головка для управления механизмом Werk 17. Круглый корпус значительных размеров идеально подходит для инструментальных часов. При этом Stratoliner удобно сидит на запястье, несмотря на внушительные габариты. Корпус сочетается с минималистичным циферблатом, выполненным по знаменитой схеме Valjoux 7750 с тремя счетчиками на 6, 9 и 12 часах и индикатором дня и даты на 3 часах.

Внутри корпуса Fortis устанавливает проверенный в космосе механизм Werk 17. Этот автоматический хронограф с колонным колесом разработан La Joux-Perret. Калибр работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 60 часов. Кроме того, он обладает точностью уровня COSC и оснащен специально разработанным мостом и тангенциальной микрорегулировкой для максимальной надежности. Благодаря обширным тестам Werk 17 доказал свою идеальность для Stratoliner.

Fortis Stratoliner S-41 Gravity Black

Давайте подробнее рассмотрим каждую модель. Начнем с Stratoliner S-41 Gravity Black. Как показано выше, графитово-черный корпус средней части с DLC-покрытием сочетается с непокрытым безелем и черным циферблатом с текстурой звездной пыли и светло-голубыми деталями. Циферблат немного напоминает классическую версию Cosmic Gray, которой владеет Дэйв с момента ее выхода. Однако преимущественно черный циферблат делает часы еще более скрытными.

На циферблате нанесены светло-голубые метки Super-LumiNova X1, которые в темноте светятся ярким синим светом. Кроме того, шкала хронографа аккуратно интегрирована в рельефную внутреннюю часть безеля (рео), с белыми и светло-голубыми отметками.

Центральная текстурированная светло-голубая стрелка хронографа вращается при активации хронографа, паря над рео, что облегчает считывание времени. Черные металлические стрелки заполнены белой люминесцентной массой Super-LumiNova X1.

Черный гибридный ремешок из резины FKM и высокопрочного текстиля завершает образ. В соответствии с корпусом, он оснащен черной DLC-пряжкой. В целом, новая Stratoliner S-41 Gravity Black — это стильное и практичное пополнение коллекции. Модель уже доступна и стоит €5,150.

Fortis Stratoliner S-41 Reentry Edition

Вторая из новых моделей Stratoliner сразу привлекает внимание. Как уже упоминалось, циферблат Reentry Edition вдохновлен входом космического аппарата в атмосферу Земли. Fortis сначала подверг титановые циферблаты высокому давлению, чтобы имитировать этот особый момент и создать плотную, устойчивую поверхность.

Затем каждый циферблат обрабатывается вручную огнем, и титан реагирует, создавая уникальную палитру цветов. Как видно, на циферблате сочетаются светящийся медный, металлический фиолетовый, глубокие синие тени и отдельные следы ожогов. Благодаря ручной обработке все циферблаты уникальны. Fortis сознательно выбрал титан в качестве базового материала для этих особых циферблатов. Другие материалы показали проблемы с намагничиванием во время тестов, тогда как титан остается стабильным, обеспечивая максимальную точность механизма, особенно в технически сложных условиях.

Сэндвич-циферблат, полный деталей

Помимо светло-серого титана с ожогами, циферблат оснащен такими же светло-голубыми метками Super-LumiNova X1, как и модель Gravity Black. Шкала хронографа напечатана черным и светло-голубым цветом на белом рео, создавая приятный светлый контраст с серыми и голубыми оттенками циферблата. Металлические черные часовая и минутная стрелки добавляют дополнительный контраст.

Reentry Edition поставляется на знакомом 21-миллиметровом стальном браслете Block от Fortis. Это чрезвычайно продуманный браслет, который ощущается очень прочным. Он оснащен фирменной быстро регулируемой застежкой Slide Clasp, обеспечивающей комфортное ношение.

Особым штрихом является гравировка «One Of A Kind» на задней крышке корпуса — приятное напоминание о уникальности и эксклюзивности циферблатов новой Fortis Stratoliner S-41 Reentry Edition. Эти часы не лимитированы и уже доступны по цене €5,500, что всего на €200 дороже обычной версии Stratoliner на браслете.

Итоговые впечатления о новых моделях Fortis Stratoliner S-41

В целом, эти две новые модели Stratoliner — логичное расширение коллекции, особенно если учитывать космические амбиции серии. Как вы понимаете, когда мы впервые увидели циферблат Reentry Edition, нам потребовался контекст. После прочтения истории все стало на свои места — это действительно интересная концепция. Кроме того, уникальность каждого циферблата придает дополнительный смысл этой специальной серии.

Более скрытная Gravity Black отлично подойдет тем, кто предпочитает менее яркие часы Stratoliner. Обе модели доставляют удовольствие при ношении и демонстрируют, что Fortis продолжает раздвигать границы в своих идеях и реализации. Stratoliner — впечатляющие минималистичные современные космические часы, способные выдержать любые испытания. Ведь именно надежность — главный критерий при создании космических часов, не так ли? Браво Fortis за оригинальный подход к расширению линейки своих впечатляющих Stratoliner.