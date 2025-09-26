Обзор часов: Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Почти десять лет Frederique Constant предлагает самый доступный механический вечный календарь на рынке — и это действительно впечатляющее достижение.

В 2025 году бренд представил самые значительные улучшения своего собственного механизма вечного календаря с момента его запуска. На Geneva Watch Days этого года были представлены три новые модели, которые дополнили линейку и получили широкое признание.

История вечного календаря Frederique Constant

Стоит кратко вспомнить историю вечного календаря Frederique Constant: в 2016 году бренд произвел фурор на Baselworld с моделью Slimline Perpetual Calendar Manufacture. Она отличалась не только привлекательными пропорциями и собственным механизмом вечного календаря, но и ценой около 8 000 швейцарских франков — что примерно в пять раз дешевле аналогичных моделей вечного календаря от брендов «Святой Троицы» (Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin). Тогда это было поистине выдающееся соотношение цены и качества. Еще более удивительно, что Frederique Constant сохранил такую привлекательную цену на свой механизм вечного календаря на протяжении многих лет.

На Watches and Wonders в начале этого года была представлена модель Classic Perpetual Calendar Manufacture, диаметр которой уменьшился с 42 мм у Slimline до 40 мм при толщине 12,1 мм, а также был представлен обновленный механизм. Новый калибр FC-776 почти вдвое увеличил запас хода по сравнению с оригинальным FC-775 — с 38 до 72 часов, при этом цена осталась ниже 10 000 швейцарских франков! Редко можно увидеть такой постоянный прогресс от бренда, и еще реже — без значительного повышения цены. Это приводит нас к Geneva Watch Days 2025 и трем новым моделям Classic Perpetual Calendar Manufacture, которые дополнили апрельский релиз.

Корпуса

Как уже упоминалось, Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture имеет диаметр 40 мм и толщину 12,1 мм — размеры, которые сложно критиковать для автоматического механического вечного календаря. Дизайн корпуса классический и сдержанный, с полностью зеркальной полировкой. Довольно крупная луковичная заводная головка облегчает установку времени.

Главной новинкой стала версия с корпусом из цельного 18-каратного желтого золота. Это смелый шаг: Frederique Constant ассоциируется с доступной роскошью, но большинство других брендов в этом сегменте не предлагают модели из цельного золота!

Разумеется, золотая версия уже не стоит менее 10 000 франков — ее цена в три раза выше стальных моделей — но при этом она остается весьма привлекательной по цене и служит роскошной «коронной» моделью, которая наверняка привлечет коллекционеров. В остальном корпус золотой модели идентичен стальным по дизайну и отделке, за исключением того, что водонепроницаемость составляет 30 метров, тогда как у стальных моделей — 50 метров.

Циферблаты

Первая модель Classic Perpetual Calendar Manufacture, представленная на Watches and Wonders 2025, имела традиционный лососевый циферблат. Теперь к ней добавились еще две классические и универсальные версии в стальном корпусе: серебристый и темно-синий циферблаты. Трудно представить более классические цвета, и оба выполнены очень качественно с тонким солнечным эффектом и кольцами счетчиков с узором «улитка».

Одной из лучших особенностей вечного календаря Frederique Constant, помимо отличных технических характеристик и доступности, является его симметричная компоновка. Когда Эндрю встретился с генеральным директором Frederique Constant Нильсом Эггердингом на Watches and Wonders в апреле, бренд сначала разработал дизайн циферблата, а уже потом — модуль и механизм вечного календаря, в отличие от большинства брендов, которые делают наоборот. В результате три счетчика и индикатор фаз Луны расположены идеально: месяц и високосный год — в положении «12 часов», дата — «3 часа», современный и сдержанный индикатор фаз Луны — «6 часов», день недели — «9 часов».

Золотая версия отличается черным циферблатом из оникса: сейчас трендом в часовой индустрии являются каменные циферблаты, и Frederique Constant очень удачно сочетает впечатляющий вечный календарь с каменным циферблатом, обрамленным в роскошное желтое золото. Оникс — глубокий, насыщенный черный цвет, который лишь подчеркивается золотым индикатором фаз Луны. Счетчики в этой модели лишены узоров и дополнительных деталей, позволяя красоте оникса говорить сама за себя.

Ремешки

Две стальные модели поставляются на темно-синем ремешке из кожи аллигатора, а золотая — на черном ремешке из кожи аллигатора. Все три модели оснащены складными застежками, выполненными из материала корпуса и украшенными гербом Frederique Constant. Здесь особо добавить нечего: классические часы заслуживают классический ремешок, и ничего более классического, чем аллигатор, не найти.

Механизм

Вернемся к механизму — самой важной части этих часов (обычно это так, но я отвлекся…). Калибр FC-776 обеспечивает запас хода 72 часа и работает на частоте 4 Гц. Механизм относительно прост в настройке: каждая функция календаря управляется отдельной кнопкой, аккуратно расположенной в корпусе.

Для энтузиастов стало привычным и ожидаемым, что вечные календари можно полностью настраивать через заводную головку, но где-то приходится ставить границы — многие более дорогие бренды также используют кнопки, как и Frederique Constant. Кроме того, при управлении календарем только через головку заводки легко случайно сбить настройки, поэтому наличие кнопок — не недостаток.

Единственное, что можно критиковать в FC-776 — это не самый впечатляющий уровень отделки. Однако отделка не плохая: мост украшен легкими машинными радиальными полосками côtes de Genève, а основная пластина — перляж разного размера. Мне также нравится дизайн ротора с большим отверстием, через которое виден балансир.

Итог

Никто не покупает механические часы, чтобы сэкономить, особенно вечный календарь, но Frederique Constant заслуживает похвалы за Classic Perpetual Calendar Manufacture. Можно спорить о том, что соотношение цена-качество — это спорный термин, но этот постоянно развивающийся женевский бренд предлагает одну из самых желанных механических усложнений по чрезвычайно разумной цене, и это заслуживает уважения. Серебристые и синие циферблаты в стали выглядят логично и уместно, а золотая модель — это яркое заявление и одна из лучших моделей, которые я примерял на Geneva Watch Days 2025.

Цены и доступность Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Коллекция Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture уже доступна у официальных дилеров Frederique Constant. Модель в желтом золоте выпускается ограниченной серией из 37 экземпляров в честь 37-летия бренда.

Модель Цена (CHF) Стальная (синий или серебристый циферблат) 9 995 Золотая (черный оникс) 29 995

Характеристика Описание Бренд Frederique Constant Модель Classic Perpetual Calendar Manufacture Референс FC-776N3H6 (сталь/синий) FC-776S3H6 (сталь/серебро) FC-776ONB3H7 (золото/оникс) Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 12,1 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь, 18-каратное желтое золото Водонепроницаемость 50 м (сталь), 30 м (золото) Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Синий или серебристый с солнечным эффектом, черный оникс Ширина ремешка 20 мм Ремешок Кожа аллигатора (синий или черный) с застежкой, соответствующей корпусу Механизм FC-776, собственный, автоматический Запас хода 72 часа Функции Часы, минуты, секунды, вечный календарь с днем недели, датой, месяцем, индикатором високосного года и фазами Луны Доступность В продаже, золотая модель ограничена 37 экземплярами

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture — это идеальное сочетание доступной роскоши, технического совершенства и классического дизайна, которое обязательно привлечет внимание как новичков, так и опытных коллекционеров.