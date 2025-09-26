Главная » Обзор часов

Обзор часов: Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Почти десять лет Frederique Constant предлагает самый доступный механический вечный календарь на рынке — и это действительно впечатляющее достижение.

В 2025 году бренд представил самые значительные улучшения своего собственного механизма вечного календаря с момента его запуска. На Geneva Watch Days этого года были представлены три новые модели, которые дополнили линейку и получили широкое признание.

История вечного календаря Frederique Constant

Стоит кратко вспомнить историю вечного календаря Frederique Constant: в 2016 году бренд произвел фурор на Baselworld с моделью Slimline Perpetual Calendar Manufacture. Она отличалась не только привлекательными пропорциями и собственным механизмом вечного календаря, но и ценой около 8 000 швейцарских франков — что примерно в пять раз дешевле аналогичных моделей вечного календаря от брендов «Святой Троицы» (Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin). Тогда это было поистине выдающееся соотношение цены и качества. Еще более удивительно, что Frederique Constant сохранил такую привлекательную цену на свой механизм вечного календаря на протяжении многих лет.

На Watches and Wonders в начале этого года была представлена модель Classic Perpetual Calendar Manufacture, диаметр которой уменьшился с 42 мм у Slimline до 40 мм при толщине 12,1 мм, а также был представлен обновленный механизм. Новый калибр FC-776 почти вдвое увеличил запас хода по сравнению с оригинальным FC-775 — с 38 до 72 часов, при этом цена осталась ниже 10 000 швейцарских франков! Редко можно увидеть такой постоянный прогресс от бренда, и еще реже — без значительного повышения цены. Это приводит нас к Geneva Watch Days 2025 и трем новым моделям Classic Perpetual Calendar Manufacture, которые дополнили апрельский релиз.

Корпуса

Как уже упоминалось, Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture имеет диаметр 40 мм и толщину 12,1 мм — размеры, которые сложно критиковать для автоматического механического вечного календаря. Дизайн корпуса классический и сдержанный, с полностью зеркальной полировкой. Довольно крупная луковичная заводная головка облегчает установку времени.

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 silver side

Главной новинкой стала версия с корпусом из цельного 18-каратного желтого золота. Это смелый шаг: Frederique Constant ассоциируется с доступной роскошью, но большинство других брендов в этом сегменте не предлагают модели из цельного золота!

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 gold angle

Разумеется, золотая версия уже не стоит менее 10 000 франков — ее цена в три раза выше стальных моделей — но при этом она остается весьма привлекательной по цене и служит роскошной «коронной» моделью, которая наверняка привлечет коллекционеров. В остальном корпус золотой модели идентичен стальным по дизайну и отделке, за исключением того, что водонепроницаемость составляет 30 метров, тогда как у стальных моделей — 50 метров.

Циферблаты

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 blue dial

Первая модель Classic Perpetual Calendar Manufacture, представленная на Watches and Wonders 2025, имела традиционный лососевый циферблат. Теперь к ней добавились еще две классические и универсальные версии в стальном корпусе: серебристый и темно-синий циферблаты. Трудно представить более классические цвета, и оба выполнены очень качественно с тонким солнечным эффектом и кольцами счетчиков с узором «улитка».

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 silver dial

Одной из лучших особенностей вечного календаря Frederique Constant, помимо отличных технических характеристик и доступности, является его симметричная компоновка. Когда Эндрю встретился с генеральным директором Frederique Constant Нильсом Эггердингом на Watches and Wonders в апреле, бренд сначала разработал дизайн циферблата, а уже потом — модуль и механизм вечного календаря, в отличие от большинства брендов, которые делают наоборот. В результате три счетчика и индикатор фаз Луны расположены идеально: месяц и високосный год — в положении «12 часов», дата — «3 часа», современный и сдержанный индикатор фаз Луны — «6 часов», день недели — «9 часов».

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 gold dial

Золотая версия отличается черным циферблатом из оникса: сейчас трендом в часовой индустрии являются каменные циферблаты, и Frederique Constant очень удачно сочетает впечатляющий вечный календарь с каменным циферблатом, обрамленным в роскошное желтое золото. Оникс — глубокий, насыщенный черный цвет, который лишь подчеркивается золотым индикатором фаз Луны. Счетчики в этой модели лишены узоров и дополнительных деталей, позволяя красоте оникса говорить сама за себя.

Ремешки

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 clasp

Две стальные модели поставляются на темно-синем ремешке из кожи аллигатора, а золотая — на черном ремешке из кожи аллигатора. Все три модели оснащены складными застежками, выполненными из материала корпуса и украшенными гербом Frederique Constant. Здесь особо добавить нечего: классические часы заслуживают классический ремешок, и ничего более классического, чем аллигатор, не найти.

Механизм

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 caseback steel

Вернемся к механизму — самой важной части этих часов (обычно это так, но я отвлекся…). Калибр FC-776 обеспечивает запас хода 72 часа и работает на частоте 4 Гц. Механизм относительно прост в настройке: каждая функция календаря управляется отдельной кнопкой, аккуратно расположенной в корпусе.

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 gold

Для энтузиастов стало привычным и ожидаемым, что вечные календари можно полностью настраивать через заводную головку, но где-то приходится ставить границы — многие более дорогие бренды также используют кнопки, как и Frederique Constant. Кроме того, при управлении календарем только через головку заводки легко случайно сбить настройки, поэтому наличие кнопок — не недостаток.

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 caseback gold

Единственное, что можно критиковать в FC-776 — это не самый впечатляющий уровень отделки. Однако отделка не плохая: мост украшен легкими машинными радиальными полосками côtes de Genève, а основная пластина — перляж разного размера. Мне также нравится дизайн ротора с большим отверстием, через которое виден балансир.

Итог

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 silver on wrist

Никто не покупает механические часы, чтобы сэкономить, особенно вечный календарь, но Frederique Constant заслуживает похвалы за Classic Perpetual Calendar Manufacture. Можно спорить о том, что соотношение цена-качество — это спорный термин, но этот постоянно развивающийся женевский бренд предлагает одну из самых желанных механических усложнений по чрезвычайно разумной цене, и это заслуживает уважения. Серебристые и синие циферблаты в стали выглядят логично и уместно, а золотая модель — это яркое заявление и одна из лучших моделей, которые я примерял на Geneva Watch Days 2025.

Цены и доступность Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture GWD25 trio

Коллекция Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture уже доступна у официальных дилеров Frederique Constant. Модель в желтом золоте выпускается ограниченной серией из 37 экземпляров в честь 37-летия бренда.

Модель Цена (CHF)
Стальная (синий или серебристый циферблат) 9 995
Золотая (черный оникс) 29 995
Характеристика Описание
Бренд Frederique Constant
Модель Classic Perpetual Calendar Manufacture
Референс FC-776N3H6 (сталь/синий)
FC-776S3H6 (сталь/серебро)
FC-776ONB3H7 (золото/оникс)
Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 12,1 мм (толщина)
Материал корпуса Нержавеющая сталь, 18-каратное желтое золото
Водонепроницаемость 50 м (сталь), 30 м (золото)
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Синий или серебристый с солнечным эффектом, черный оникс
Ширина ремешка 20 мм
Ремешок Кожа аллигатора (синий или черный) с застежкой, соответствующей корпусу
Механизм FC-776, собственный, автоматический
Запас хода 72 часа
Функции Часы, минуты, секунды, вечный календарь с днем недели, датой, месяцем, индикатором високосного года и фазами Луны
Доступность В продаже, золотая модель ограничена 37 экземплярами

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture — это идеальное сочетание доступной роскоши, технического совершенства и классического дизайна, которое обязательно привлечет внимание как новичков, так и опытных коллекционеров.

