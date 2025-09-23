Обзор часов: Frederique Constant Classics Moneta Moonphase

С быстрым ростом числа энтузиастов и коллекционеров часов появляется совершенно новый сегмент покупателей с разным бюджетом и уровнем опыта в обращении с механическими усложнениями.

Механические часы могут пугать: они обычно очень дорогие и зачастую достаточно хрупкие. Поэтому для таких людей важно иметь вариант, который учитывает как более скромный бюджет, так и меньший опыт работы с механическими усложнениями. Новинка, появившаяся сегодня на рынке — Frederique Constant Classics Moneta Moonphase, кварцевые часы с фазами луны в стиле «установил и забыл», обладающие запоминающимися визуальными деталями.

Корпуса

Корпус Classics Moneta Moonphase обладает отличными пропорциями классических наручных часов, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам, а также всем, кто ценит универсальный размер. Диаметр корпуса составляет комфортные 37 мм, толщина — 7,65 мм, что придаёт часам винтажный вид на запястье и делает их достаточно тонкими для ношения под манжету рубашки благодаря кварцевому механизму.

Frederique Constant справедливо выбрали корпус с полной зеркальной полировкой; несмотря на водозащиту до 50 метров, эти часы однозначно относятся к категории нарядных. В двух новых моделях корпуса выполнены из нержавеющей стали, но вы можете выбрать вариант с жёлтым золотистым покрытием или классический стальной.

Циферблаты

Нержавеющий стальной корпус сочетается с любимым многими синим циферблатом с эффектом солнечных лучей. Детализация циферблата для часов этой ценовой категории на высшем уровне: чёткие фасетированные накладные часовые индексы и классические стрелки «дафина» для часов и минут, обе отполированы вручную. Вокруг циферблата, откуда и происходит название Moneta, расположен рифлёный безель под сапфировым стеклом («moneta» — итальянское и латинское слово, означающее «монета»). Это создаёт эффект монетного ободка, но с изюминкой: рифление находится под стеклом, что защищает его от повреждений. Для небольшого визуального акцента надписи и кольцо вокруг лунного индикатора выполнены в золотисто-жёлтом цвете, создавая контраст.

В золотистом варианте Frederique Constant использовали серебристый циферблат с солнечным эффектом, а стрелки и индексы подобраны в цвет корпуса. Если стальной вариант воспринимается как современные часы с винтажным оттенком, то золотистая модель действительно может быть принята за винтажную благодаря своему вечному дизайну.

Ремешки

Каждые часы поставляются с одним вариантом ремешка. Золотистая модель комплектуется коричневым кожаным ремешком с классической застёжкой в цвет корпуса, а стальной вариант — миланским браслетом из нержавеющей стали. Оба ремешка оснащены системой быстрого снятия, что облегчает замену, но у стальной модели есть преимущество — браслет можно легко заменить на другой фирменный кожаный ремешок, тогда как у золотистого варианта пока нет возможности заменить ремешок на фирменный золотистый миланский браслет.

Механизм

Кварцевый калибр FC-206, установленный в обеих моделях, скрыт под цельной задней крышкой из нержавеющей стали, даже в золотистом варианте, что контрастирует с цветом передней части корпуса. По данным Frederique Constant, механизм обеспечивает автономность работы до 60 месяцев, что позволяет «установить и забыть» — корректировать время нужно только при смене часового пояса или после пяти лет, когда разрядится батарейка.

Вердикт

При цене в 1495 долларов США за обе модели и кварцевом механизме на первый взгляд может показаться, что эти часы Frederique Constant не обладают той же ценностью, что и их более дорогие механические аналоги. Однако в контексте усложнения с фазами луны, даже с кварцевым механизмом, цена остаётся привлекательной. Главная ценность, на мой взгляд, кроется в деталях циферблата: отполированные вручную стрелки «дафина», фасетированные и отполированные накладные часовые индексы, а также рифлёный безель добавляют визуального шарма. Frederique Constant определённо удалось создать вечные, простые в использовании часы с фазами луны по более доступной цене.

Тем не менее, хотелось бы, чтобы Frederique Constant в будущем предложили золотистый миланский браслет для золотистого варианта, так как это могло бы выглядеть очень эффектно и привлечь тех, кто хочет полностью золотистый образ, но не располагает бюджетом на 18-каратное золото.

Цены и доступность Frederique Constant Classics Moneta Moonphase

Часы Frederique Constant Classics Moneta Moonphase уже доступны для покупки. Цена: 1495 долларов США.