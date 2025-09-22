Обзор часов: Gerald Charles Masterlink Gem Set

Коллекционеры часов могут скептически отнестись к украшениям из драгоценных камней, считая их «просто способом заработать».

Но новая модель Gerald Charles Masterlink Gem Set означает для бренда гораздо больше. Gerald Charles был основан Жеральдом Джентой (Gérald Genta), где Charles — его второе имя. В 2007 году мистер Джента создал свои первые и единственные асимметричные часы с интегрированным браслетом — «The Sarawak» — уникальный экземпляр для королевской семьи Саравака, Малайзия. Именно этот дизайн вдохновил не только новую модель Masterlink Gem Set, но и стал отправной точкой для всей коллекции Masterlink.

Корпус

При выходе в сегмент роскошных часов с интегрированным стальным браслетом, на мой взгляд, необходимы два качества. Во-первых, часы должны излучать «стойкую элегантность», как я это называю, а во-вторых, быть тонкими и комфортными на запястье. Gerald Charles Masterlink Gem Set, как и более классическая версия Masterlink, обладает удачными габаритами: диаметр 38 мм, толщина всего 7,99 мм и длина от ушка до ушка 44,9 мм. Часы водонепроницаемы до 100 метров и оснащены завинчивающейся заводной коронкой — важный плюс для коллекционеров, планирующих носить их ежедневно.

Мистер Джента, особенно в дизайнах, несущих его имя (в той или иной форме на циферблате), никогда не ограничивался простыми формами и концепциями. Masterlink, разработанный нынешним креативным директором Gerald Charles Октавио Гарсией, основан на асимметричном корпусе, который мы видели в Maestro и «The Sarawak». Эта уникальная форма была переработана в более спортивный вариант с интегрированным браслетом.

Отделка корпуса из нержавеющей стали 316L выполнена на высшем уровне: богатая сатинированная поверхность корпуса сочетается с полностью полированной передней частью, создавая элегантный контраст. Еще одна тонкая деталь — узор clous de Paris на заводной коронке, который подчеркивает внимание бренда к мелочам и добавляет изящества.

При инкрустации драгоценных камней в безель часто используют более мягкие и ценные материалы, такие как белое золото, как в данном случае, чтобы обеспечить надежную фиксацию камней. Безель, в зависимости от варианта, украшен 60 синими сапфирами, красными сапфирами или цаворитами (см. фото выше). Особое уважение заслуживает то, что Gerald Charles огранил камни так, чтобы они идеально вписывались в фирменный асимметричный «улыбчивый» безель, который создает более изогнутую платформу для камней в районе отметки «6 часов». Инкрустация — сложная задача, а форма безеля только усложняет её.

Циферблат

Все циферблаты выполнены в едином стиле. Они серебристого цвета, двухслойные с вертикальной сатинировкой и полосками, что придает глубину, объем и визуальный интерес. В центре расположены две полускелетонизированные стрелки, показывающие часы и минуты, с люминесцентным покрытием для видимости в темноте.

Главное отличие между вариантами Masterlink Gem Set — используемые драгоценные камни. В соответствии с камнями на безеле, на циферблате размещено 13 камней, которые служат часовыми индексами (две камня у отметки «12 часов»).

Ремешок

Интегрированный браслет кажется простым, но это заслуга дизайнера. Да, здесь знакомые широкие сатинированные центральные звенья, окружённые более узкими зеркально отполированными элементами. Но Gerald Charles отлично справился с созданием бесшовного перехода. Трудно определить, где заканчивается корпус и начинается браслет, что само по себе является сложной задачей при более традиционной форме корпуса.

Узкие полированные звенья служат плавным переходом от ушек корпуса к браслету. Gerald Charles также добился того, что плоская верхняя часть корпуса и «улыбчивое» нижнее основание гармонично сливаются с браслетом. Только при внимательном рассмотрении заметно, что центральные звенья на стороне «6 часов» имеют изогнутую верхнюю часть, которая постепенно выравнивается, тогда как на стороне «12 часов» звенья плоские по всей длине.

пытаться резко открыть его с обеих сторон. Бренд предусмотрел два скрытых триггера по обеим сторонам медальона Gerald Charles, которые нужно одновременно нажать для разблокировки застежки.

Механизм

Внутри установлен и демонстрируется автоматический механизм с микроротором толщиной всего 2,7 мм, что позволяет корпусу быть таким тонким. Этот «калибр Swiss Manufacture 1.0» — эксклюзивный вариант на базе Vaucher 5401. Vaucher Manufacture Fleurier, производитель механизмов Parmigiani Fleurier, является уважаемым поставщиком, чьи механизмы используют такие известные бренды, как Audemars Piguet и Richard Mille. Запас хода составляет 50 часов, механизм украшен и соответствует уровню роскошных часов.

Вердикт

Надпись «цена по запросу» и наличие драгоценных камней неизбежно отпугнут некоторых любителей часов из-за высокой стоимости. Используя терминологию из аниме One Piece, «цена по запросу» — это как взрыв ауры Supreme King Haki, который может выбить из колеи. Несмотря на то, что лично я с самого начала не рассматриваю себя как потенциального покупателя, считаю, что эта тройка Masterlink Gem Set выполнена очень достойно. Бренд мудро выбрал серебристый циферблат, который гармонично сочетается с корпусом из нержавеющей стали и безелем из 18-каратного белого золота, позволяя камням красиво выделяться (и при этом сдержанно, ограничиваясь безелем и часовыми индексами).

Естественно, эта тройка часов очень ограничена — всего по 10 экземпляров каждого варианта. Это не так уникально, как «The Sarawak», и здесь нет бриллиантов на циферблате, корпусе и браслете, как в «The Sarawak». Но, рискуя обидеть королевскую семью, я бы выбрал Gerald Charles Masterlink Gem Set с красными сапфирами, положив руку на сердце.

Надеюсь, эта тройка привлечет больше внимания к всей коллекции, но мой единственный совет бренду — найти способ придать больше индивидуальности микророторному калибру внутри. Это повысит стоимость, но для сегмента «цена по запросу» было бы здорово увидеть полностью ручную гравировку мостов вместо затемнённых и полосатых деталей. Это, конечно, субъективное мнение.

Хотя мне не довелось лично знать или встречаться с мистером Джентой, я уверен, что он был бы горд Masterlink Gem Set и всей коллекцией Masterlink. Да, асимметричный дизайн Gerald Charles может вызывать полярные мнения. Но, как я уже говорил, бренд не стремится к всеобщему одобрению. Либо вам нравятся его творения, либо нет. Но дух Дженты здесь чувствуется безусловно.

Gerald Charles Masterlink Gem Set — цены и доступность

Коллекция Gerald Charles Masterlink Gem Set уже доступна, каждый вариант ограничен 10 экземплярами. Цена: по запросу