Обзор часов: Glashütte Original PanoMaticCalendar “Blue of Dawn”

Glashütte Original иногда позиционируется как более доступная саксонская альтернатива A. Lange & Söhne, что является несколько упрощённым сравнением: GO выработала чёткую индивидуальность, предлагая часовое мастерство и эстетику, не встречающиеся больше нигде, ни в Гласхютте, ни за его пределами.

Коллекция Pano бренда характеризуется асимметричной, смещённой от центра архитектурой циферблата, которая естественно вызывает ассоциации с Lange 1, однако история здесь не только о дизайне, но и о глубине производства: GO изготавливает до 95% компонентов механизма, а также циферблаты собственными силами. Калибры также подчёркивают региональные особенности, в частности трёхчетвертную платину с гласхюттскими полосками и обширной ручной отделкой.

Glashütte Original недавно представила лимитированную платиновую версию PanoMaticCalendar под названием «Blue of Dawn». Эта модель примечательна сочетанием годового календаря — с панорамной датой и ретроградным указателем месяца — и в значительной степени скелетонизированным синим циферблатом, который открывает вид на великолепный калибр 92-11. Диаметр модели составляет 42 мм, на циферблате расположены фаза луны в положении «2 часа» и выделение месяцев с помощью тонированной синей сапфировой дуги, требующей единственной корректировки 1 марта каждого года. Тема «Blue of Dawn» связывает модель с часовщиками бренда и их ранним началом рабочего дня — давайте посмотрим, почему это лимитированное издание так интересно.

Корпус

PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» выполнен из платины с размерами, которые чётко относят его к современным классическим часам: диаметр 42 мм, толщина 12,4 мм, расстояние от ушка до ушка — 49,28 мм. Профиль корпуса чистый и традиционный, с классически оформленными ушками, которые позволяют архитектуре циферблата доминировать.

Практичность обеспечена водонепроницаемостью до 50 метров — разумный показатель для часов из драгоценного металла такого типа. На задней крышке выгравирован логотип, а сапфировое стекло открывает вид на механизм — что особенно важно, учитывая, что значительная часть привлекательности часов заключается в отделке и видимой работе календаря.

Циферблат

Циферблат «Blue of Dawn» говорит сам за себя. Он сильно скелетонизирован, покрыт глубоким синим цветом с тонкой матовой «виниловой» текстурой и окружён часовыми метками из белого золота; читаемость при слабом освещении поддерживается люминесцентными точками на каждом индексе. Время показывают синие стальные стрелки с вставками Super-LumiNova, а фирменная панорамная дата Glashütte Original расположена в положении «4 часа».

Другой отличительной чертой модели является ретроградный указатель месяца, расположенный вдоль изогнутого окна из тонированного синего сапфира между «3» и «6 часами». Благодаря конструкции кольца под окном, в каждый момент выделяется только одна цифра, что сохраняет ясность отображения, несмотря на сложность механизма. В положении «2 часа» классическая фаза луны служит астрономическим акцентом; её тёмно-синее звёздное небо выполнено вручную — художественная деталь, которая раскрывается при внимательном рассмотрении.

Часы и минуты отображаются на привычном смещённом от центра дисплее Pano, а малые секунды расположены чуть ниже, сохраняя асимметрию, которая определяет эту линейку. Открытые участки циферблата демонстрируют фирменную саксонскую отделку: гласхюттские полоски на родированном трёхчетвертном мосту, фаски, синие винты и полированные стальные компоненты, придающие глубину и текстуру виду с лицевой стороны. Это настоящее наслаждение для глаз.

Ремешки

Glashütte Original PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» доступен с синим ремешком из кожи аллигатора Луизианы или синим синтетическим тканевым ремешком — первый вариант является классическим выбором, тогда как второй — более авангардным, сочетая традиционные сложные часы с современным тканевым ремешком. Оба ремешка оснащены платиновыми раскладывающимися застёжками, что поддерживает материальное единство с корпусом.

Механизм

За работу часов отвечает фирменный автоматический калибр с микроротором 92-11, видимый с обеих сторон. Он работает на частоте 4 Гц и обеспечивает запас хода до 100 часов. Технической основой служит кремниевая балансировочная пружина, устойчивая к магнитным полям и температурным колебаниям; баланс оснащён регулировочными винтами из цельного золота.

В соответствии со стандартами отделки бренда, калибр украшен в том же стиле, что и лицевая сторона: гласхюттские полоски, фаски, термозакалённые синие винты и ярко отполированная сталь. Функционально годовой календарь учитывает разную длину месяцев, оставляя владельцу лишь одну ручную корректировку в году — 1 марта. Как уже упоминалось, логика механизма отражена на циферблате: панорамная дата и ретроградный месяц работают в тандеме, а тонированная сапфировая дуга обеспечивает мгновенное считывание месяца. Каждый экземпляр собирается, декорируется и регулируется в мастерских бренда.

Вердикт

PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» демонстрирует взвешенный подход к сложной задаче. Вместо того чтобы скрывать механику, он использует скелетонизированный циферблат, чтобы сделать архитектуру календаря и сам механизм частью эстетики. В результате получаются часы, которые чётко выражают дизайн-код Glashütte Original: асимметричные дисплеи, панорамная дата и традиционная гласхюттская отделка, выполненные в роскошной платине. Эти часы стоят того, чтобы вставать пораньше.

Glashütte Original PanoMaticCalendar «Blue of Dawn»: цена и доступность

Лимитированная серия Glashütte Original PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» состоит из 150 экземпляров и начнёт поступать в продажу в сентябре 2025 года. Часы доступны в бутиках GO и у официальных ритейлеров. Цена: 43 800 долларов США (без НДС).