Обзор часов: Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen”

Сегодня Glashütte Original наиболее известна своими элегантными часами с фазами Луны и календарём, однако немецкий производитель имеет богатую историю и заслуженную репутацию в сегменте дайверских часов — пусть и с несколько более сложным путём, чем у других брендов.

Во времена Холодной войны, когда Glashütte Original называлась GUB (VEB Glashütter Uhrenbetriebe) — государственным предприятием ГДР, образованным в результате коллективизации семи крупных часовых фирм Глашютте — компания выпускала дайверские часы как для гражданского рынка, так и для армии ГДР. Первой моделью дайверских часов из Глашютте стал GUB Spezimatic Type RP TS 200, выпущенный в 1969 году.

Спустя 50 лет после запуска TS 200 и 30 лет после падения Берлинской стены, Glashütte Original возродила эту модель в коллекции Spezialist SeaQ, которая сегодня считается одной из самых утончённых серий дайверских часов, производимых в Глашютте. В 2022 году в коллекцию добавился SeaQ Chronograph — впечатляющий хронограф с усложнениями, и именно ему посвящена наша сегодняшняя статья — SeaQ Chronograph “Silver Screen”, который удивляет как с эстетической, так и с технической стороны, причём в неожиданных аспектах.

Корпус

Если сказать «дайверские часы ГДР», то в голове сразу возникает образ массивных, строгих и серьёзных часов… И именно такими являются SeaQ Chronograph. Диаметром 43,2 мм и толщиной 16,95 мм, они производят внушительное впечатление на запястье — что неудивительно для дайверских часов с водозащитой до 300 метров и множеством сложных усложнений высокой часовой школы. При этом кнопки хронографа не являются завинчивающимися, что обычно ожидается от дайверских хронографов с такой степенью водозащиты. Это весьма впечатляет. Более того, SeaQ официально сертифицированы как дайверские часы и соответствуют стандартам ISO 6425 и DIN 8306.

Что касается самого корпуса, его можно охарактеризовать как утилитарный, но привлекательный. Он имеет массивную форму с короткими, квадратными ушками, напоминающими TS 200, но с тонким полированным фасетом по краям, контрастирующим с матовыми верхней и боковыми поверхностями. Крупная заводная головка с глубоким рифлением обеспечивает плотное завинчивание, а безель с удобным захватом оснащён наклонной вставкой из чёрной керамики. Сапфировое стекло сильно выпуклое, что подчёркивает винтажный стиль часов.

Циферблат

Циферблат SeaQ — ещё один удивительно инновационный элемент этих часов. На первый взгляд, он может показаться простым «пандовым» (белый фон с чёрными счётчиками), но на самом деле выполнен с тонким матовым гальваническим серебристым покрытием, вдохновлённым оптическим эффектом киноэкранов, которые раньше покрывали тонким слоем серебряной краски. Матовая текстура циферблата снижает рассеяние света, повышая контраст и, следовательно, читаемость — что крайне важно для инструментальных часов, предназначенных для использования в темных глубинах океана.

В модели “Silver Screen” установлены крупные стрелки, покрытые обильным слоем Super-LumiNova, а также квадратные люминесцентные метки и две светящиеся цифры на 12 и 6 часах, стилизованные под массивные цифры TS 200. Два счётчика расположены по обе стороны от центральной оси, с чёрными внешними кольцами и азурированными внутренними частями. Фирменное усложнение Glashütte Original — Panorama Date — находится на отметке 6 часов, выполненное в белом цвете на чёрном фоне, что поддерживает стилистику «панды».

Ремешки

Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen” доступен с тремя вариантами ремешков: трёхзвенным стальным браслетом, чёрным резиновым ремешком в стиле Tropic и уникальным двухсекционным тканевым ремешком ярко-оранжевого цвета, который неожиданно хорошо сочетается с монохромным циферблатом. Резиновые и тканевые ремешки могут комплектоваться как классической застёжкой с штифтом, так и раскладывающейся застёжкой.

Механизм

Внутри часов установлен собственный калибр 37-23 — автоматический хронограф с функцией флайбэк, запасом хода 70 часов, частотой 4 Гц и кремниевой балансировочной пружиной. Это более изящный и сложный механизм, чем обычно встречается в инструментальных часах, с характерной отделкой Glashütte: трёхчетвертная пластина с полосками, фаски с полировкой, синие винты и ротор из 21-каратного золота. В общем, характеристики отличные, механизм собственный и выглядит он очень достойно.

Вердикт

Хотя лично я остаюсь не до конца убеждён в практической необходимости дайверских хронографов, сложно не восхищаться этим Glashütte Original. Это дайверские часы с водозащитой 300 метров, оснащённые собственным флайбэк-хронографом и Panorama Date — здесь много интересного! Связь с кинематографом немного необычна, но мне она нравится: это именно те часы, которые мог бы носить мускулистый немецкий герой боевика, чтобы победить злодеев за обедом и при этом выглядеть элегантно на ужине.

Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen”: цена и доступность

SeaQ Chronograph “Silver Screen” уже доступен у авторизованных дилеров Glashütte Original.

Вариант ремешка Цена (A$) Тканевый или резиновый с штифтом 22,550 Тканевый или резиновый с застёжкой 23,000 Стальной браслет с застёжкой 24,350