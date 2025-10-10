Обзор часов: Glashütte Original Senator Panorama Date Moon Phase

За время моих 12 лет жизни в Германии я участвовал во множестве деловых встреч высокого уровня.

Вы знаете, о чём я — сидишь за столом, в костюме, пьёшь кофе из кувшинов Alfi. Как вы понимаете, это было не всегда весело, поэтому я часто развлекался, рассматривая часы на запястьях присутствующих. Большинство из них были вполне обычными, но время от времени я натыкался на чёткие, аккуратные часы Glashütte Original. Новые модели из нержавеющей стали Senator Excellence Panorama Date Moon Phase — идеальный пример того, что я иногда встречал. И вместо того, чтобы просто смотреть на них, нам удалось протестировать эти часы.

Glashütte Original — бренд, за которым я внимательно слежу с момента его возрождения в 1994 году. Я до сих пор помню каталоги, которые были у нас дома. Позже, когда мой отец купил Senator Navigator в Чикаго, я ещё больше познакомился с уровнем отделки, который раньше не встречал. Почти 30 лет спустя часы компании эволюционировали, используя более впечатляющие механизмы, но классическая эстетика осталась неизменной. Сегодня мы делимся своими впечатлениями о последних новинках — новых моделях Panorama Date Moon Phase из нержавеющей стали.

Glashütte Original Senator Excellence Panorama Date Moon Phase

Последние модели Glashütte Original — это, по сути, обновления существующих моделей с новыми циферблатами. До сих пор варианты Senator Excellence Panorama Date Moon Phase из нержавеющей стали имели циферблаты с полностью напечатанными деталями. Мы расскажем о нововведениях чуть позже, а пока рассмотрим основные характеристики. Многие модели бренда имеют крупные размеры, но эти часы имеют диаметр 40 мм, расстояние от ушка до ушка — 46,7 мм и толщину 12,2 мм. Благодаря таким габаритам эти классические часы не выглядят слишком изящными. Кроме того, с водозащитой до 50 м они достаточно надёжны. Однако мы бы рекомендовали заменить тёмно-синий ремешок из аллигатора на один из опциональных синтетических ремешков.

Калибр 36-24

В модели Panorama Date Moon Phase установлен фирменный автоматический калибр 36-24. Хотя механизм не новый, он обладает впечатляющими характеристиками и отделкой. Запас хода составляет 100 часов, частота — 28 800 полуколебаний в час, а баланс оснащён кремниевой спиралью.

С точки зрения визуального восприятия, механизм украшен традиционными элементами региона: трёхчетвертной платиной, полосками Glashütte и гравировкой регулятора в форме гусиной шеи. Всё это дополняется фасками и 21-каратным золотым ротором с гравировкой.

Новые циферблаты

Glashütte Original прислала нам две из трёх новых моделей Panorama Date Moon Phase из нержавеющей стали. Помимо представленных вариантов с гальваническим розовым и серебристым циферблатами, доступна также серая модель. Все они имеют тонко зернистую поверхность циферблата с напечатанной минутной разметкой и логотипом бренда. Главное обновление — и это соответствует другим недавним релизам — это добавление синих римских цифр из 18-каратного золота для обозначения часов. Они гармонируют с центральными стрелками часов, минут и секунд.

Другими ключевыми элементами являются индикатор фаз Луны и панорамный двойной диск даты. Каждый из этих элементов выполнен в виде ступенчатого, скошенного окоула. Колесо фаз Луны имеет тёмно-синий и золотой фон во всех вариантах. Однако, в то время как диски даты на розовом и сером циферблатах белые на тёмно-синем фоне, у серебристой модели — чёрные цифры на белом фоне. В целом, для циферблата с более сложной функциональностью, чем просто отображение времени, он не перегружен и сохраняет элегантный, классический вид.

Сдержанные часы для особых случаев

В Onewatch мы видим много часов, и легко стать равнодушным. Тем не менее, когда мы сталкиваемся с особенными моделями, они привлекают наше внимание. Последние модели Panorama Date Moon Phase не открывают новых горизонтов, но вживую выглядят великолепно. Хотя существующие модели из нержавеющей стали хороши, эти часы выигрывают благодаря синим деталям. Они словно превращаются в объекты, одновременно классические и современные. Это также делает идею сочетания с вязаным синтетическим ремешком более реалистичной, тогда как предыдущие версии больше подходили к формальным кожаным ремешкам.

На запястье часы выглядят сдержанно, но внушительно. Они выглядят дорого (намёк: в некоторой степени так и есть!), но без излишней помпезности, характерной для многих конкурентов. Можно считать их часами для празднования успеха, которые носят люди, предпочитающие не афишировать свои достижения.

Благодаря размерам Senator Excellence Panorama Date Moon Phase хорошо сидят на запястьях разного размера. Это обусловлено относительно скромным расстоянием от ушка до ушка — 46,7 мм. Конечно, толщина 12,2 мм не позволяет назвать их ультратонкими, но это уместно, поскольку часы балансируют между классическими и повседневными моделями.

Отличный вариант в сегменте люкс

Последние модели Senator Excellence Panorama Date Moon Phase из нержавеющей стали демонстрируют, насколько важны обновления циферблата. Эти часы действительно привлекательны, хотя при выборе мы бы отдали предпочтение варианту с розовым циферблатом. Контраст между цветом циферблата и тёмно-синими элементами добавляет изюминку, которая нам очень понравилась в офисе. При цене €12 200 / £10 700 эти часы Glashütte Original относятся к сегменту люкс. Однако они предлагают много в плане отделки механизма и мелких деталей, таких как золотые элементы на циферблате. Мы остались впечатлены и рады, что привлекательные варианты с такой сложной функцией существуют не только в моделях из драгоценных металлов.

Что вы думаете об обновлениях циферблата в Glashütte Original Senator Excellence Panorama Date Moon Phase? Как всегда, делитесь своими мыслями в комментариях.