Обзор часов Grand Seiko SBGM255 и SBGM257 с новыми циферблатами GMT

В этом обзоре часов рассмотрим две новые модели из коллекции Elegance Collection GMT — Grand Seiko SBGM255 и SBGM257.

Оба варианта сохраняют классический корпус из нержавеющей стали диаметром 39,5 мм и механический калибр 9S66, но предлагают свежие дизайны циферблатов, вдохновлённые сменой сезонов.

Новые циферблаты в классике Grand Seiko

Эти модели представляют собой сдержанную эволюцию дизайна, который является основой Grand Seiko с момента выпуска оригинальной модели SBGM021 в 2010 году. Узоры на циферблатах, термообработанные стрелки GMT и тонкие детали отражают подход бренда к сочетанию традиционного мастерства и современного сдержанного стиля.

Grand Seiko SBGM257 и SBGM255: контекст и особенности

SBGM257 входит в коллекцию Elegance Collection, которая подчёркивает вечный дизайн и практичные функции. Функция GMT присутствует в этой коллекции уже 15 лет, начиная с модели SBGM021, предшественника нынешней SBGM221. В SBGM257 Grand Seiko продолжает традицию, добавляя узор циферблата, напоминающий осенний лунный свет.

SBGM257 соседствует с моделью SBGM255 «Snowdrop», которая использует более светлый циферблат, вдохновлённый таянием снега. Обе модели сохраняют оригинальные пропорции корпуса, скошенные ушки и коробчатое сапфировое стекло. Новые циферблаты создают динамичное визуальное впечатление благодаря взаимодействию света с геометрическими спиральными узорами.

Философия Grand Seiko — это постепенная эволюция, а не радикальный редизайн. SBGM255 и SBGM257 сохраняют сдержанную элегантность предыдущих GMT-моделей, предлагая при этом новые, идеально соответствующие стилю бренда циферблаты.

Технические характеристики Grand Seiko SBGM257 «Moondrop»

Корпус: нержавеющая сталь, диаметр 39,5 мм, расстояние от ушка до ушка 46,9 мм, толщина 14,1 мм (с учётом стекла)

Детали корпуса: слегка скошенные ушки, полировка Zaratsu с характерными отражениями

Стекло: коробчатое сапфировое с антибликовым покрытием с внутренней стороны

Ремешок: крокодиловая кожа с раскладывающейся застёжкой и кнопкой

Водозащита: 3 бар

Механизм: автоматический калибр 9S66 с ручным заводом и остановкой секундной стрелки, частота 28 800 полуколебаний в час (4 Гц), запас хода 72 часа, 35 камней

Функции: основное время (12-часовая стрелка с функцией «флайер»), минуты, секунды, дата, GMT с 24-часовой стрелкой и шкалой

Точность: среднесуточное отклонение +5/-3 секунды после тестирования, в реальном использовании около +10/-1 секунды в сутки

Циферблат: тёмно-синий с узором «Moondrop», золотая 24-часовая шкала, алмазная огранка и ручная полировка часовых меток и стрелок

Цена в Европе: около 5200 евро

Grand Seiko SBGM255 «Snowdrop» — особенности и дизайн

SBGM255 отличается от SBGM257 только циферблатом и цветом акцентов. Его дизайн вдохновлён ранним весенним снегом, тающим под солнечными лучами. Стрелка GMT выполнена в термообработанном синем цвете и сочетается с 24-часовой шкалой того же оттенка, что создаёт контраст с белым циферблатом.

Узор на циферблате нежно переливается на свету, напоминая тающий снег. Несмотря на сдержанность, дизайн выглядит эффектно и привлекательно. Даже без поэтического восприятия Grand Seiko, циферблат просто красив.

Первое впечатление и отзывы о часах

Новые модели Grand Seiko — отличный пример философии бренда. Они заставляют взглянуть на часы дважды и подумать: «Разве это не было уже?» Это комплимент, так как модели расширяют выбор в рамках классического стиля Grand Seiko. Они не меняют часовую индустрию, но для этого у бренда есть другие коллекции.

Лично мне нравится форма корпуса и дизайн. В моей коллекции есть младшая модель без GMT — SBGW231. Я ценю вариацию Grand Seiko на классические наручные часы с чуть более массивным корпусом, чёрными полированными стрелками и строгим логотипом на циферблате. Хотя пропорции SBGW231 мне ближе, я с удовольствием носил бы и эти GMT-модели.

Моя любимая — SBGM257 с тёмно-синим циферблатом. Глубокий оттенок красиво контрастирует с полированной сталью. И не обязательно убирать часы после осени — они отлично подойдут и для зимы.

Что вы думаете о Grand Seiko SBGM255 и SBGM257? Оставляйте отзывы о часах в комментариях!

Технические характеристики часов Grand Seiko SBGM255 и SBGM257

Параметр SBGM255 SBGM257 Циферблат Белый с геометрическим узором, алмазная огранка, ручная полировка, синие метки и стрелки, синяя 24-часовая шкала Тёмно-синий с геометрическим узором, алмазная огранка, ручная полировка, золотая 24-часовая шкала Материал корпуса Нержавеющая сталь с полной полировкой Zaratsu Размеры корпуса Диаметр 39,5 мм × расстояние ушко-ушко 46,9 мм × толщина 14,1 мм Стекло Коробчатое сапфировое с антибликовым покрытием с внутренней стороны Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, закреплена шестью винтами Механизм Grand Seiko 9S66: автоматический, 28 800 полуколебаний/час, 72 часа запаса хода, 35 камней Ремешок Чёрная крокодиловая кожа (19/16 мм) с раскладывающейся застёжкой Тёмно-синий крокодиловый ремешок (19/16 мм) с раскладывающейся застёжкой Функции Основное время, дата, GMT с 24-часовой стрелкой и шкалой

