Обзор часов: Grand Seiko Tentagraph SLGC006 и Hi-Beat SLGW007

Grand Seiko постепенно расширяет свою коллекцию Evolution 9 с момента её запуска в 2020 году.

Мы видели множество разнообразных моделей, объединённых современным дизайном корпусов и технологически продвинутыми новыми калибрами. В своих последних новинках Grand Seiko представляет две вариации популярных моделей из коллекции. Первая — Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006, титановая версия первых двух моделей Tentagraph. Вторая — «Moonlit Birch» SLGW007, вариация популярных моделей с ручным заводом Hi-Beat, представленных в прошлом году на Watches and Wonders. В этих двух часах есть много интересного, поэтому давайте рассмотрим их подробнее.

Серия Grand Seiko Evolution 9

Серия Evolution 9 стала синонимом самых захватывающих технологических разработок бренда. Мы увидели появление ряда выдающихся механических и Spring Drive калибров. Среди них — ручной завод Hi-Beat 9SA4, представленный в прошлом году, и Hi-Beat Tentagraph 9SC5, дебютировавший в 2023 году. Но калибры — это лишь половина истории. Оба механизма сочетаются с угловатыми корпусами, которые выводят знаменитый дизайн Grand Seiko в будущее. В результате серия Evolution 9 стала самой захватывающей линейкой Grand Seiko.

Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006

Начнём с Tentagraph SLGC006. На первый взгляд, это вариация первых двух «обычных» моделей Tentagraph — тёмно-синего SLGC001 2023 года и ледяного SLGC007, выпущенного в начале этого года. Но за новым циферблатом скрывается большее новшество. Эта версия сочетает высокопрочный титан Grand Seiko с 18-каратным розовым золотом, что придаёт модели дополнительный визуальный блеск.

Корпус «Sunrise» Tentagraph SLGC006 выполнен из высокопрочного титана, диаметром 43,2 мм и длиной от ушка до ушка 51,5 мм. Верхняя часть корпуса — безель из 18-каратного розового золота с чёрной керамической вставкой и белой тахиметрической шкалой — придаёт часам толщину 15,3 мм.

Кроме того, часы оснащены коронкой и кнопками из розового золота. Эти элементы создают более игривый и роскошный образ по сравнению с моделями Tentagraph SLGC001/009. Визуальную композицию дополняет новый циферблат, основанный на концепции SLGH027, представленной ранее в этом году, но с ярким цветовым решением.

Новый циферблат — великолепное цветовое решение

Как и следовало ожидать, дизайн циферблата вдохновлён природой. На этот раз дизайнеры Grand Seiko черпали вдохновение в утреннем солнечном свете, освещающем склоны горы Иватэ. В результате получился циферблат медно-розового оттенка с узором, имитирующим солнечные лучи, напоминающий горные хребты и шероховатую поверхность. Мягкий тон циферблата дополняют бордовые счётчики хронографа, глубоко медный субсекундный регистр, а также стрелки, рамка даты и накладные индексы с розовым золотым покрытием. Часовая и минутная стрелки, а также часовые метки имеют люминесцентное покрытие для удобства чтения в темноте.

Корпус сочетается с браслетом из высокопрочного титана шириной 22 мм с раскладывающейся застёжкой, украшенной медальоном из розового золота. На обратной стороне часов виден великолепный калибр 9SC5 Tentagraph. Этот автоматический хронограф работает на частоте 36 000 полуколебаний в час и обладает запасом хода 72 часа. В механизме используется передовой двойной импульсный спуск с балансом свободного хода. Точность калибра составляет +5/-3 секунды в сутки, проверенная в течение 20 дней, что соответствует стандартам хронометра COSC (+6/-4 секунды в сутки).

Итог по Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006

В целом, новая версия «Sunrise» SLGC006 — это игривая и яркая интерпретация современного Tentagraph. Хотя она не так эффектна, как угловатый Tokyo Lion SLGC009, она представляет собой приятное разнообразие. Розовое золото добавляет блеска, который наверняка понравится многим.

Особенно впечатлил циферблат — его текстура и мягкий, красивый оттенок создают великолепное новое цветовое решение. Цена в €23 000 за лимитированную серию из 300 экземпляров достаточно высокая, но учитывая ограниченный тираж, не сомневаюсь, что все часы быстро найдут своих коллекционеров после релиза в октябре.

Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007

Вторая модель сразу же покорила сердца команды Onewatch. Новинка Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007 — это новая вариация Hi-Beat часов Evolution 9, выпущенных в прошлом году. Модели SLGW003 и SLGW002 «Birch Bark» представили новый калибр с ручным заводом.

В сочетании с новой интерпретацией эстетики 44GS в рамках Evolution 9, они стали популярным дуэтом. В модели SLGW007 Grand Seiko предлагает стильный тёмно-синий циферблат с похожей текстурой берёзовой коры. Кроме того, корпус выполнен из нержавеющей стали — новинка, которую многие поклонники бренда встретят с радостью.

Корпус SLGW007 имеет диаметр 38,6 мм, толщину 9,95 мм и длину 45 мм. Блестящая отделка подчёркивает контраст между матовыми поверхностями и полированными акцентами Zaratsu. Малейшее движение запястья подчёркивает визуальный блеск корпуса.

Циферблат тёмно-синего цвета украшен знакомым узором «берёзовой коры» из предыдущих моделей. Однако, как подсказывает прозвище часов, визуальный эффект здесь совершенно иной — он напоминает ночную версию берёзового узора. Можно даже сказать, что он похож на красиво рябящую поверхность пруда или реки. Это великолепно детализированная текстура, которая отлично сочетается с серовато-синим цветом циферблата.

Великолепно детализированный циферблат

Сдержанный циферблат украшен острыми фасетированными и накладными часовыми метками из стали, которые, как и корпус, демонстрируют безупречную отделку. Это фирменный стиль Grand Seiko, который всегда впечатляет при близком рассмотрении. Высокое внимание к деталям и безупречная отделка превосходят большинство брендов. В верхней части циферблата расположены логотип и название Grand Seiko, а в нижней — указание на калибр, который питает модель. Завершает образ знакомый набор стрелок, используемый в большинстве моделей Evolution 9.

На обратной стороне часов виден калибр 9SA4. Этот механизм с ручным заводом основан на автоматическом 9SA5. Он работает на частоте 36 000 полуколебаний в час и оснащён двойным барабаном, обеспечивающим запас хода 80 часов.

В калибре также используется двойной импульсный спуск, а индикатор запаса хода расположен на задней крышке. Механизм красиво отделан и демонстрирует мастерство часовщиков Grand Seiko. Завершает образ тёмно-синий кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой из нержавеющей стали.

Итог по Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007

Как уже упоминалось, новая модель «Moonlit Birch» SLGW007 — настоящая находка. Она сразу же завоевала сердца большинства команды Onewatch. Циферблат — это нечто особенное, предлагающее свежий взгляд на часы прошлого года. Хотя синий кожаный ремешок отлично сочетается с циферблатом, мы можем представить эту модель и на других ремешках, которые могут кардинально изменить её образ, но не уменьшат визуальное воздействие великолепного циферблата.

SLGW007 — не лимитированная модель в коллекции Evolution 9, и она будет доступна с октября 2025 года по цене €10 200. С этим релизом Grand Seiko, возможно, представила лучшие часы года. Они действительно впечатляют, и мы, вероятно, подготовим более подробный обзор после личного знакомства. Пока же часы нас полностью заворожили.

Обе модели будут доступны с октября 2025 года в бутиках Grand Seiko и у избранных ритейлеров. Что вы думаете о новых Grand Seiko SLGC006 и SLGW007? Делитесь мнением в комментариях!

Технические характеристики часов

Параметр «Sunrise» Tentagraph SLGC006 «Moonlit Birch» SLGW007 Циферблат Медно-розовый с текстурой, вдохновлённой горой Иватэ, бордовые и медные счётчики, золотые накладные люминесцентные индексы и рамка даты Тёмно-синий с текстурой берёзовой коры, накладные и фасетированные стальные индексы Материал корпуса Высокопрочный титан с коронкой, кнопками и безелем из 18К розового золота, чёрная керамическая вставка Нержавеющая сталь Размеры корпуса 43,2 мм (диаметр) × 51,5 мм (ушко-ушко) × 15,3 мм (толщина) 38,6 мм (диаметр) × 45,0 мм (ушко-ушко) × 9,95 мм (толщина) Задняя крышка Высокопрочный титан и сапфировое стекло, винтовая фиксация Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, крепление на 4 винтах Механизм Grand Seiko 9SC5: автоматический хронограф с ручным заводом и остановкой секунд, 36 000 полуколебаний/час, 72 часа запаса хода, колонное колесо, вертикальное сцепление, двойной импульсный спуск, точность +5/-3 с/сутки Grand Seiko 9SA4: ручной завод с остановкой секунд, 36 000 полуколебаний/час, 80 часов запаса хода, 47 камней, двойной барабан, двойной импульсный спуск, точность +5/-3 с/сутки Водозащита 10 ATM (100 метров) 3 ATM (30 метров) Ремешок/браслет Браслет из высокопрочного титана с микрорегулируемой раскладывающейся застёжкой Тёмно-синий кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой из нержавеющей стали Функции Время (часы, минуты, малая секунда), хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральная секундная стрелка), дата, тахиметрический безель Время (часы, минуты, секунды), индикатор запаса хода (на задней крышке) Цена €23 000 (лимитированная серия 300 штук) €10 200 (не лимитированная)

Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать больше о новых моделях Grand Seiko, пишите в комментариях!