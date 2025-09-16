Главная » Мужские часы

Обзор часов: Grand Seiko Tentagraph SLGC006 и Hi-Beat SLGW007

Grand Seiko постепенно расширяет свою коллекцию Evolution 9 с момента её запуска в 2020 году.

Мы видели множество разнообразных моделей, объединённых современным дизайном корпусов и технологически продвинутыми новыми калибрами. В своих последних новинках Grand Seiko представляет две вариации популярных моделей из коллекции. Первая — Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006, титановая версия первых двух моделей Tentagraph. Вторая — «Moonlit Birch» SLGW007, вариация популярных моделей с ручным заводом Hi-Beat, представленных в прошлом году на Watches and Wonders. В этих двух часах есть много интересного, поэтому давайте рассмотрим их подробнее.

Серия Grand Seiko Evolution 9

Серия Evolution 9 стала синонимом самых захватывающих технологических разработок бренда. Мы увидели появление ряда выдающихся механических и Spring Drive калибров. Среди них — ручной завод Hi-Beat 9SA4, представленный в прошлом году, и Hi-Beat Tentagraph 9SC5, дебютировавший в 2023 году. Но калибры — это лишь половина истории. Оба механизма сочетаются с угловатыми корпусами, которые выводят знаменитый дизайн Grand Seiko в будущее. В результате серия Evolution 9 стала самой захватывающей линейкой Grand Seiko.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 on side, crown up

Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006

Начнём с Tentagraph SLGC006. На первый взгляд, это вариация первых двух «обычных» моделей Tentagraph — тёмно-синего SLGC001 2023 года и ледяного SLGC007, выпущенного в начале этого года. Но за новым циферблатом скрывается большее новшество. Эта версия сочетает высокопрочный титан Grand Seiko с 18-каратным розовым золотом, что придаёт модели дополнительный визуальный блеск.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 case profile, crown side

Корпус «Sunrise» Tentagraph SLGC006 выполнен из высокопрочного титана, диаметром 43,2 мм и длиной от ушка до ушка 51,5 мм. Верхняя часть корпуса — безель из 18-каратного розового золота с чёрной керамической вставкой и белой тахиметрической шкалой — придаёт часам толщину 15,3 мм.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 lume shot

Кроме того, часы оснащены коронкой и кнопками из розового золота. Эти элементы создают более игривый и роскошный образ по сравнению с моделями Tentagraph SLGC001/009. Визуальную композицию дополняет новый циферблат, основанный на концепции SLGH027, представленной ранее в этом году, но с ярким цветовым решением.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 up close

Новый циферблат — великолепное цветовое решение

Как и следовало ожидать, дизайн циферблата вдохновлён природой. На этот раз дизайнеры Grand Seiko черпали вдохновение в утреннем солнечном свете, освещающем склоны горы Иватэ. В результате получился циферблат медно-розового оттенка с узором, имитирующим солнечные лучи, напоминающий горные хребты и шероховатую поверхность. Мягкий тон циферблата дополняют бордовые счётчики хронографа, глубоко медный субсекундный регистр, а также стрелки, рамка даты и накладные индексы с розовым золотым покрытием. Часовая и минутная стрелки, а также часовые метки имеют люминесцентное покрытие для удобства чтения в темноте.

Корпус сочетается с браслетом из высокопрочного титана шириной 22 мм с раскладывающейся застёжкой, украшенной медальоном из розового золота. На обратной стороне часов виден великолепный калибр 9SC5 Tentagraph. Этот автоматический хронограф работает на частоте 36 000 полуколебаний в час и обладает запасом хода 72 часа. В механизме используется передовой двойной импульсный спуск с балансом свободного хода. Точность калибра составляет +5/-3 секунды в сутки, проверенная в течение 20 дней, что соответствует стандартам хронометра COSC (+6/-4 секунды в сутки).

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 pocket shot

Итог по Grand Seiko «Sunrise» Tentagraph SLGC006

В целом, новая версия «Sunrise» SLGC006 — это игривая и яркая интерпретация современного Tentagraph. Хотя она не так эффектна, как угловатый Tokyo Lion SLGC009, она представляет собой приятное разнообразие. Розовое золото добавляет блеска, который наверняка понравится многим.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 wrist shot with hand on pusher

Особенно впечатлил циферблат — его текстура и мягкий, красивый оттенок создают великолепное новое цветовое решение. Цена в €23 000 за лимитированную серию из 300 экземпляров достаточно высокая, но учитывая ограниченный тираж, не сомневаюсь, что все часы быстро найдут своих коллекционеров после релиза в октябре.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 on top of watch roll

Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007

Вторая модель сразу же покорила сердца команды Onewatch. Новинка Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007 — это новая вариация Hi-Beat часов Evolution 9, выпущенных в прошлом году. Модели SLGW003 и SLGW002 «Birch Bark» представили новый калибр с ручным заводом.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 case profile, crown side

В сочетании с новой интерпретацией эстетики 44GS в рамках Evolution 9, они стали популярным дуэтом. В модели SLGW007 Grand Seiko предлагает стильный тёмно-синий циферблат с похожей текстурой берёзовой коры. Кроме того, корпус выполнен из нержавеющей стали — новинка, которую многие поклонники бренда встретят с радостью.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 lug and bezel detail

Корпус SLGW007 имеет диаметр 38,6 мм, толщину 9,95 мм и длину 45 мм. Блестящая отделка подчёркивает контраст между матовыми поверхностями и полированными акцентами Zaratsu. Малейшее движение запястья подчёркивает визуальный блеск корпуса.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 dial detail

Циферблат тёмно-синего цвета украшен знакомым узором «берёзовой коры» из предыдущих моделей. Однако, как подсказывает прозвище часов, визуальный эффект здесь совершенно иной — он напоминает ночную версию берёзового узора. Можно даже сказать, что он похож на красиво рябящую поверхность пруда или реки. Это великолепно детализированная текстура, которая отлично сочетается с серовато-синим цветом циферблата.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 indexes up close

Великолепно детализированный циферблат

Сдержанный циферблат украшен острыми фасетированными и накладными часовыми метками из стали, которые, как и корпус, демонстрируют безупречную отделку. Это фирменный стиль Grand Seiko, который всегда впечатляет при близком рассмотрении. Высокое внимание к деталям и безупречная отделка превосходят большинство брендов. В верхней части циферблата расположены логотип и название Grand Seiko, а в нижней — указание на калибр, который питает модель. Завершает образ знакомый набор стрелок, используемый в большинстве моделей Evolution 9.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 case back and movement

На обратной стороне часов виден калибр 9SA4. Этот механизм с ручным заводом основан на автоматическом 9SA5. Он работает на частоте 36 000 полуколебаний в час и оснащён двойным барабаном, обеспечивающим запас хода 80 часов.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 movement detail

В калибре также используется двойной импульсный спуск, а индикатор запаса хода расположен на задней крышке. Механизм красиво отделан и демонстрирует мастерство часовщиков Grand Seiko. Завершает образ тёмно-синий кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой из нержавеющей стали.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 pocket shot

Итог по Grand Seiko «Moonlit Birch» SLGW007

Как уже упоминалось, новая модель «Moonlit Birch» SLGW007 — настоящая находка. Она сразу же завоевала сердца большинства команды Onewatch. Циферблат — это нечто особенное, предлагающее свежий взгляд на часы прошлого года. Хотя синий кожаный ремешок отлично сочетается с циферблатом, мы можем представить эту модель и на других ремешках, которые могут кардинально изменить её образ, но не уменьшат визуальное воздействие великолепного циферблата.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 on wrist, arms crossed

SLGW007 — не лимитированная модель в коллекции Evolution 9, и она будет доступна с октября 2025 года по цене €10 200. С этим релизом Grand Seiko, возможно, представила лучшие часы года. Они действительно впечатляют, и мы, вероятно, подготовим более подробный обзор после личного знакомства. Пока же часы нас полностью заворожили.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 propped up against watch roll

Обе модели будут доступны с октября 2025 года в бутиках Grand Seiko и у избранных ритейлеров. Что вы думаете о новых Grand Seiko SLGC006 и SLGW007? Делитесь мнением в комментариях!

Технические характеристики часов

Параметр «Sunrise» Tentagraph SLGC006 «Moonlit Birch» SLGW007
Циферблат Медно-розовый с текстурой, вдохновлённой горой Иватэ, бордовые и медные счётчики, золотые накладные люминесцентные индексы и рамка даты Тёмно-синий с текстурой берёзовой коры, накладные и фасетированные стальные индексы
Материал корпуса Высокопрочный титан с коронкой, кнопками и безелем из 18К розового золота, чёрная керамическая вставка Нержавеющая сталь
Размеры корпуса 43,2 мм (диаметр) × 51,5 мм (ушко-ушко) × 15,3 мм (толщина) 38,6 мм (диаметр) × 45,0 мм (ушко-ушко) × 9,95 мм (толщина)
Задняя крышка Высокопрочный титан и сапфировое стекло, винтовая фиксация Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, крепление на 4 винтах
Механизм Grand Seiko 9SC5: автоматический хронограф с ручным заводом и остановкой секунд, 36 000 полуколебаний/час, 72 часа запаса хода, колонное колесо, вертикальное сцепление, двойной импульсный спуск, точность +5/-3 с/сутки Grand Seiko 9SA4: ручной завод с остановкой секунд, 36 000 полуколебаний/час, 80 часов запаса хода, 47 камней, двойной барабан, двойной импульсный спуск, точность +5/-3 с/сутки
Водозащита 10 ATM (100 метров) 3 ATM (30 метров)
Ремешок/браслет Браслет из высокопрочного титана с микрорегулируемой раскладывающейся застёжкой Тёмно-синий кожаный ремешок с раскладывающейся застёжкой из нержавеющей стали
Функции Время (часы, минуты, малая секунда), хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральная секундная стрелка), дата, тахиметрический безель Время (часы, минуты, секунды), индикатор запаса хода (на задней крышке)
Цена €23 000 (лимитированная серия 300 штук) €10 200 (не лимитированная)

Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать больше о новых моделях Grand Seiko, пишите в комментариях!

