Обзор часов: H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon

H. Moser & Cie возвращает оттенок Smoked Salmon во второй раз, теперь в знакомом корпусе Endeavour с упрощённым календарным дисплеем бренда. Безлоготипный циферблат сочетает вертикальную текстуру griffé с градиентом fumé от Moser, который затемняется к краю, переходя от мягкого медного оттенка к тёплому коричневому. Внутри установлен мануфактурный калибр HMC 800 с ручным заводом, обеспечивающий минимум семидневный запас хода от двух барабанов, работающий на частоте 2,5 Гц и оснащённый функцией остановки секундной стрелки для точной настройки времени.

H. Moser & Cie занимает особое место в мире высокой часовой моды: небольшой масштаб производства, вертикальная интеграция и сдержанный дизайн. Основанная в 1828 году в Санкт-Петербурге Генрихом Мозером и возрождённая в 2002 году в Шаффхаузене, компания остаётся независимым семейным производителем под управлением семьи Мейлан. Производство намеренно ограничено, а цепочка поставок включает сестринскую компанию Precision Engineering AG, которая изготавливает регуляторы и балансировочные пружины как для Moser, так и для внешних партнёров. Язык бренда минималистичен — циферблаты fumé и, в некоторых случаях, безлоготипные «Concept» — с акцентом на пропорции и читаемость, а не на излишнее украшение. Эти элементы формируют образ Moser как нишевого швейцарского производителя с чистой эстетикой и собственными производственными мощностями.

В 2023 году Moser представила модель Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon с интегрированным браслетом, где градиентный циферблат от меди к коричневому сочетался со спортивно-элегантным корпусом. Теперь компания возвращается к этому оттенку в другом контексте — Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon. Это сочетание трёх фирменных элементов — корпуса Endeavour, обработки циферблата Smoked Salmon и упрощённого вечного календаря Moser — направлено на более сдержанную презентацию по сравнению с явно спортивным стилем Streamliner.

Циферблат — центральный элемент. Он сочетает вертикальную текстуру griffé — тонкую линейную структуру — с градиентом fumé, который затемняется к периферии. Переход от мягкого медного к тёплому коричневому оттенку призван вызвать ощущение винтажного тепла без прямых ретро-отсылок. Главным источником вдохновения для дизайна стала природа: оттенок «Smoked Salmon» основан на окраске лосося Oncorhynchus kisutch — что объясняет особую реализацию градиента от меди к коричневому.

В соответствии с минималистичной философией Moser, дисплей организован для быстрого считывания: маленькая центральная стрелка указывает месяц, крупное окно даты расположено на 3 часах с механизмом мгновенного прыжка «Flash Calendar», а индикатор запаса хода — на 9 часах. Маленький секундный циферблат на 6 часах выполнен в лаке с круговым узором, а стрелки в форме листьев и накладные индексы покрыты красным золотом 5N. В целом, несмотря на сложный функционал, дизайн остаётся предельно лаконичным.

Вечный календарь Moser давно известен своей визуальной экономией. Вместо множества дополнительных циферблатов и окошек месяц отображается маленькой центральной стрелкой, направленной на соответствующую часовую метку (январь — на 1 час, и так далее), а крупная дата меняется мгновенно в полночь благодаря системе «Flash Calendar». Индикация високосного года вынесена на обратную сторону механизма, что сохраняет симметрию и уменьшает загромождение циферблата. Важно, что компания подчёркивает возможность установки времени и даты в любое время с помощью заводной головки без риска повреждения механизма, что минимизирует ограничения, часто встречающиеся у сложных календарей. Для владельцев, часто путешествующих или меняющих часы, это практическое преимущество.

Корпус Endeavour выполнен из 18-каратного белого золота, диаметром 42 мм и толщиной 13,1 мм, с изогнутыми сапфировыми стёклами с обеих сторон. Стальная заводная головка украшена фирменной буквой «M» — единственным явным брендингом на часах, кроме почти незаметного логотипа в тон над центральной осью циферблата. Часы поставляются на вручную сшитом ремешке из тёмно-коричневой аллигаторской нубуковой кожи с застёжкой из 18-каратного белого золота.

В основе часов лежит мануфактурный калибр HMC 800 с ручным заводом, обеспечивающий минимум семидневный запас хода от двойного барабана и частотой 2,5 Гц. Механизм содержит 32 камня и оснащён функцией остановки секундной стрелки для точной настройки времени. Технические особенности включают сменный анкерный механизм Moser, оригинальную двойную балансировочную пружину, а также вилку и анкерное колесо из золота. Компания подчёркивает ручную отделку и декорирование всех компонентов механизма. В итоге калибр спроектирован с учётом долговечности и удобства обслуживания — сменный анкерный механизм можно заменить при сервисе — а визуальная гармония видна через прозрачную заднюю крышку.

Заключение

Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon не является радикальным переосмыслением календарной концепции бренда. Это скорее консолидация: знакомая механика, нейтральный корпус и проверенная временем обработка циферблата из другой коллекции. Переход к практически безлоготипному циферблату и перенос индикации високосного года на обратную сторону поддерживают сдержанный внешний вид без потери информативности. Возможность установки времени и даты в любое время — в сочетании с мгновенным прыжком даты и длительным семидневным запасом хода — добавляет удобства, которого часто не хватает у вечных календарей.

В итоге Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon сочетает узнаваемый дизайн Moser с самой известной усложнённой функцией бренда. Для тех, кто ценит вечный календарь с быстрой читаемостью и простотой эксплуатации, этот набор характеристик станет главным аргументом; для поклонников циферблатного искусства Moser возвращение этого особого градиента станет дополнительным поводом для интереса.

Доступность и цена H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon

Модель H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon уже доступна. Цена: 64 000 долларов США.