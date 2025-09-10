Обзор часов: Hanhart Preventor HD12 Silk Purple Limited Edition

Хотя многие из нас любят читать о последних новинках Haute Horlogerie, приятно осознавать, что известные бренды выпускают доступные механические часы с добавленной ценностью.

Hanhart уверенно занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка. Будь то внимание исторической компании к точности механизма или прочность материалов корпуса — приятно видеть нестандартный подход к часовому делу. Последняя модель Preventor HD12 Silk Purple демонстрирует эти качества и делает это со стилем.

Мне посчастливилось освещать несколько недавних релизов Hanhart, и я почти всегда приятно удивлен тем, сколько ценности заключено в каждой модели. Я не критикую другие бренды, но создать корпус из нержавеющей стали, дизайн циферблата и добавить автоматический механизм — это несложно. Именно мелкие детали создают разницу. Как мы увидим на примере Preventor HD12 Silk Purple, здесь есть много интересного, и даже несмотря на ограниченный тираж, приятно знать, что цветовые вариации на эту тему всегда доступны.

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple

Кратко, последняя модель Hanhart — это совместная работа с немецким часовым журналом Armbanduhren. Для тех, кто не владеет немецким, это просто означает «наручные часы». В поддержку сотрудничества издание работало с Hanhart — логичное партнерство, ведь обе компании из Германии. По сути, часы представляют собой цветовую вариацию, но в цвете, который пользуется популярностью у широкой аудитории.

Preventor HD12 Silk Purple — это часы размером 39 мм в диаметре и 46 мм от ушка до ушка, выполненные из фирменной стали HD12. По сути, это упрочнённая нержавеющая сталь, прошедшая термообработку и достигшая твёрдости 1200 HV (по Виккерсу). Для понимания, это в пять раз твёрже, чем обычная сталь 316L, используемая в часах. Ещё один ориентир — это 60% твёрдости выпуклого сапфирового стекла часов. Однако, похоже, Hanhart не остановился на этом и добавил прозрачное PVD-покрытие на корпус для дополнительной защиты.

Прочный браслет

В отличие от других моделей Hanhart, Preventor HD12 Silk Purple поставляется исключительно на браслете из нержавеющей стали, напоминающем Oyster, с удлинителем для гидрокостюма и раскладывающейся застёжкой с кнопками. Чтобы обеспечить сопоставимую с корпусом износостойкость, браслет также покрыт прозрачным PVD.

Неповторимый фиолетовый циферблат

Для коллаборации Preventor HD12 Silk Purple получил матовый фиолетовый циферблат с нанесёнными арабскими цифрами. Они покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova C1, который повторяется на часовой, минутной и характерной секундной стрелках в стиле «собор». Да, можно заметить сходство с долгоживущей моделью Oris Pointer Date, но у Hanhart отсутствует дата, а шрифт цифр заметно отличается. Другие визуальные акценты — белый цвет классического логотипа бренда, названия модели и внешней минутной шкалы. В целом, если вам по душе виноградный оттенок, это очень читаемые и целенаправленные часы.

Корпус с классическими пропорциями, отполированный и сатинированный

По своим размерам Preventor HD12 Silk Purple должен идеально подойти большинству владельцев. Сочетание полированных и сатинированных поверхностей дополняется крупной заводной головкой с логотипом и наклонным безелем. Независимо от того, называете ли вы их полевыми часами или флигерами, они выглядят привлекательно и удобно. Также часы обладают продуманными характеристиками: завинчивающаяся заводная головка, завинчивающаяся задняя крышка и водозащита 15 ATM по стандарту DIN 8310.

Preventor HD12 Silk Purple — это немецкая пунктуальность

Интересно, что Hanhart оставляет за собой право использовать автоматические механизмы Sellita SW200 или Soprod P024. Эти популярные калибры имеют стандартные характеристики: частота 28 800 полуколебаний в час и запас хода 38 часов. Однако вне зависимости от калибра, каждый механизм проходит так называемую регулировку Hanhart, которая гарантирует отклонение от 0 до +8 секунд в сутки во всех положениях.

Отличное соотношение цены и качества

Наши читатели часто сразу переходят к концу статьи, чтобы узнать цену часов. Если вы из их числа, надеюсь, реакция была положительной: цена Preventor HD12 Silk Purple составляет €1 295 с учётом 19% НДС. Это более чем адекватная стоимость за привлекательные, простые и надёжные часы на каждый день. Как уже упоминалось, это лимитированная серия — выпущено 200 пронумерованных экземпляров. Германия получит 150 из них, что можно считать удачей для местного рынка. Если этот фиолетовый оттенок вам по душе, заходите на официальный сайт Hanhart и оформляйте заказ.

