Обзор часов: Hanhart Preventor HD12 Silk Purple Limited Edition

Обзор часов: Hanhart Preventor HD12 Silk Purple Limited Edition
Хотя многие из нас любят читать о последних новинках Haute Horlogerie, приятно осознавать, что известные бренды выпускают доступные механические часы с добавленной ценностью.

Hanhart уверенно занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка. Будь то внимание исторической компании к точности механизма или прочность материалов корпуса — приятно видеть нестандартный подход к часовому делу. Последняя модель Preventor HD12 Silk Purple демонстрирует эти качества и делает это со стилем.

Мне посчастливилось освещать несколько недавних релизов Hanhart, и я почти всегда приятно удивлен тем, сколько ценности заключено в каждой модели. Я не критикую другие бренды, но создать корпус из нержавеющей стали, дизайн циферблата и добавить автоматический механизм — это несложно. Именно мелкие детали создают разницу. Как мы увидим на примере Preventor HD12 Silk Purple, здесь есть много интересного, и даже несмотря на ограниченный тираж, приятно знать, что цветовые вариации на эту тему всегда доступны.

Содержание
  1. Hanhart Preventor HD12 Silk Purple
  2. Прочный браслет
  3. Неповторимый фиолетовый циферблат
  4. Корпус с классическими пропорциями, отполированный и сатинированный
  5. Preventor HD12 Silk Purple — это немецкая пунктуальность
  6. Отличное соотношение цены и качества
  7. Технические характеристики часов

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple

Кратко, последняя модель Hanhart — это совместная работа с немецким часовым журналом Armbanduhren. Для тех, кто не владеет немецким, это просто означает «наручные часы». В поддержку сотрудничества издание работало с Hanhart — логичное партнерство, ведь обе компании из Германии. По сути, часы представляют собой цветовую вариацию, но в цвете, который пользуется популярностью у широкой аудитории.

Preventor HD12 Silk Purple — это часы размером 39 мм в диаметре и 46 мм от ушка до ушка, выполненные из фирменной стали HD12. По сути, это упрочнённая нержавеющая сталь, прошедшая термообработку и достигшая твёрдости 1200 HV (по Виккерсу). Для понимания, это в пять раз твёрже, чем обычная сталь 316L, используемая в часах. Ещё один ориентир — это 60% твёрдости выпуклого сапфирового стекла часов. Однако, похоже, Hanhart не остановился на этом и добавил прозрачное PVD-покрытие на корпус для дополнительной защиты.

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple flat-lay

Прочный браслет

В отличие от других моделей Hanhart, Preventor HD12 Silk Purple поставляется исключительно на браслете из нержавеющей стали, напоминающем Oyster, с удлинителем для гидрокостюма и раскладывающейся застёжкой с кнопками. Чтобы обеспечить сопоставимую с корпусом износостойкость, браслет также покрыт прозрачным PVD.

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple in hand

Неповторимый фиолетовый циферблат

Для коллаборации Preventor HD12 Silk Purple получил матовый фиолетовый циферблат с нанесёнными арабскими цифрами. Они покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova C1, который повторяется на часовой, минутной и характерной секундной стрелках в стиле «собор». Да, можно заметить сходство с долгоживущей моделью Oris Pointer Date, но у Hanhart отсутствует дата, а шрифт цифр заметно отличается. Другие визуальные акценты — белый цвет классического логотипа бренда, названия модели и внешней минутной шкалы. В целом, если вам по душе виноградный оттенок, это очень читаемые и целенаправленные часы.

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple close wrist shot

Корпус с классическими пропорциями, отполированный и сатинированный

По своим размерам Preventor HD12 Silk Purple должен идеально подойти большинству владельцев. Сочетание полированных и сатинированных поверхностей дополняется крупной заводной головкой с логотипом и наклонным безелем. Независимо от того, называете ли вы их полевыми часами или флигерами, они выглядят привлекательно и удобно. Также часы обладают продуманными характеристиками: завинчивающаяся заводная головка, завинчивающаяся задняя крышка и водозащита 15 ATM по стандарту DIN 8310.

Preventor HD12 Silk Purple — это немецкая пунктуальность

Интересно, что Hanhart оставляет за собой право использовать автоматические механизмы Sellita SW200 или Soprod P024. Эти популярные калибры имеют стандартные характеристики: частота 28 800 полуколебаний в час и запас хода 38 часов. Однако вне зависимости от калибра, каждый механизм проходит так называемую регулировку Hanhart, которая гарантирует отклонение от 0 до +8 секунд в сутки во всех положениях.

Hanhart Preventor HD12 Silk Purple pocket shot

Отличное соотношение цены и качества

Наши читатели часто сразу переходят к концу статьи, чтобы узнать цену часов. Если вы из их числа, надеюсь, реакция была положительной: цена Preventor HD12 Silk Purple составляет €1 295 с учётом 19% НДС. Это более чем адекватная стоимость за привлекательные, простые и надёжные часы на каждый день. Как уже упоминалось, это лимитированная серия — выпущено 200 пронумерованных экземпляров. Германия получит 150 из них, что можно считать удачей для местного рынка. Если этот фиолетовый оттенок вам по душе, заходите на официальный сайт Hanhart и оформляйте заказ.

Технические характеристики часов

Параметр Значение
Модель Preventor HD12 Silk Purple Limited Edition
Циферблат Матовый фиолетовый с нанесёнными арабскими цифрами Super-LumiNova C1
Материал корпуса Сатинированная, полированная и упрочнённая сталь HD12 с твёрдостью 1200 HV, покрытая прозрачным PVD
Размеры корпуса 39 мм (диаметр) × 46 мм (ушко-ушко) × 10,5 мм (толщина)
Стекло Выпуклое сапфировое с внутренним антибликовым покрытием
Задняя крышка Нержавеющая сталь, завинчивающаяся
Механизм Sellita SW200 или Soprod P024: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 28 800 полуколебаний/час, запас хода 38 часов, регулировка 0/+8 сек в сутки во всех положениях
Водозащита 15 бар (150 метров)
Ремешок Трёхрядный браслет из нержавеющей стали (20 мм) с прозрачным PVD и раскладывающейся застёжкой с удлинителем для гидрокостюма
Функции Время (часы, минуты, секунды)
Цена €1 295 (включая 19% НДС)
Особые отметки Лимитированная серия из 200 пронумерованных экземпляров

