Обзор часов Hermès Cut: всё о наручных часах и популярных моделях

Когда Hermès представил модель Cut на Watches and Wonders Geneva 2024, она появилась с опозданием на вечеринку интегрированных браслетов.

Тем не менее, необычный корпус размером 36 мм в форме гальки и игривые цифры внесли свежесть в популярный и насыщенный сегмент. В этом году на Watches and Wonders парижский дом не представил полностью новых моделей, а лишь вариации существующих, включая Cut Le Temps Suspendu в корпусе из розового золота диаметром 39 мм. Сначала это казалось красивым трюком, но новый размер открывает потенциал для будущих вариаций.

Hermès Cut 36 мм: первые впечатления

Модель Cut дебютировала в четырёх вариантах: две из стали — с безелем с бриллиантами и без, и две из стали с розовым золотом, одна из которых также с бриллиантовым безелем. Таким образом, была только одна простая стальная версия без украшений. Это указывало на изначальную ориентацию на женскую аудиторию. Лично мне очень нравится именно стальная версия, и я считаю, что она одинаково хорошо смотрится как на мужском, так и на женском запястье. Однако я не знал, что Hermès уже работает над 39-миллиметровой версией. Давайте рассмотрим её подробнее.

Hermès Cut Le Temps Suspendu 39 мм: дизайн и комфорт

Корпус Cut имеет уникальный дизайн. Это круглый корпус в форме гальки, из которого Hermès вырезал участки слева, справа, сверху и снизу. Эти вырезы придают модели свежесть, а сочетание матовых и полированных поверхностей подчёркивает смелость дизайна. Безель выполнен в виде ступенчатого сочетания матовых и полированных элементов, что уменьшает размер циферблата по сравнению с другими 36-миллиметровыми часами. В сочетании с интегрированным браслетом часы выглядят меньше, чем их реальные размеры.

То же касается и версии 39 мм. На запястье 17 см часы ощущаются как 36–37 мм. Корпус из розового золота 5N и увеличенный размер делают модель тяжелее стальной 36-миллиметровой версии, но она всё равно комфортна. Расстояние от ушка до ушка — 45 мм, толщина — 11,8 мм, что почти на 2 мм больше, чем у 36-миллиметровой модели, вероятно, из-за модуля Le Temps Suspendu. Корпус с интегрированными ушками удобно сидит на запястье, и я даже предпочитаю 39-миллиметровую версию меньшим моделям.

Le Temps Suspendu: управление временем

По словам Hermès, часы — не инструмент для измерения времени, а спутник жизни. В этом смысле время не должно вызывать давление, а приносить удовольствие. С функцией Le Temps Suspendu, введённой в 2011 году, владелец сам управляет временем. Нажатием кнопки в положении «8 часов» можно «заморозить» часовую и минутную стрелки, словно время остановилось. При этом секундная стрелка продолжает движение, но назад, совершая полный круг за 24 секунды. Так вы не чувствуете спешки, но знаете, что механизм работает, и повторным нажатием стрелки возвращаются на правильное время.

Hermès Cut Le Temps работает на автоматическом калибре H1912 производства Vaucher с частотой 28 800 колебаний в час и запасом хода 45 часов. Через сапфировую заднюю крышку видны украшенная перляжью основная пластина, сатинированные мосты и ротор с узором «H».

Функция Le Temps Suspendu оригинальна и актуальна в эпоху постоянной спешки. Для некоторых она может показаться излишней, особенно с надписью «Le temps suspendu» на циферблате. Мне же она нравится и подчёркивает загадочность Hermès. Единственное, что мне не совсем по душе — зернистый красный циферблат в сочетании с розовым золотом.

Розовое золото и альтернативы в стали

Глубокий красный циферблат с зернистой и солнечной отделкой выглядит роскошно с корпусом из розового золота. Круглая шлифовка корпуса подчёркивает изящные линии Cut, как и звенья браслета в форме кофейного зерна. Тем не менее, я не уверен, что это моё первое предпочтение. Есть также вариант с опалиновым серебристым циферблатом.

При этом Hermès Cut Le Temps Suspendu на браслете стоит около €43 000. Если для вас это не проблема, часы станут достойным дополнением коллекции. Для меня же это сумма, которую я вряд ли потрачу на одни часы.

Стальная версия Cut 36 мм на браслете стоит гораздо доступнее — около €5 900. За эту цену вы получаете фирменный корпус в форме гальки, отличную отделку, механизм Vaucher и возможность быстро менять браслет на цветные резиновые ремешки благодаря фирменной системе быстрого снятия.

Некоторые бренды, например Longines, предлагают одинаковую цену на часы разных размеров. Представьте, если бы Hermès выпустил 39-миллиметровую стальную версию Cut без функции Le Temps Suspendu. Корпус мог бы быть тоньше — около 10 мм, как у 36-миллиметровой модели. В итоге получились бы элегантные спортивные часы с интегрированным браслетом и водозащитой до 100 метров.

Номинация на премию GPHG

Hermès Cut Le Temps Suspendu — очень элегантные спортивные часы с эксклюзивной функцией. Именно поэтому модель номинирована на премию GPHG в категории «Женские усложнения». Это подчёркивает универсальность модели. В 2011 году, когда Hermès впервые представил функцию «замороженного времени», бренд уже получил GPHG в мужской категории за модель Arceau Le Temps Suspendu диаметром 43 мм. Посмотрим, сможет ли Cut повторить успех в этом году.

Hermès Arceau Rocabar de Rire: ещё одна номинация GPHG

Другие часы Hermès, номинированные на GPHG, — Arceau Rocabar de Rire. Модель диаметром 41 мм из белого или розового золота вдохновлена шарфом Rocabar de Rire дизайнера Дмитрия Рыбальченко. Представленные в 2023 году, часы украшены изображением игривой коричневой лошади из кашемира и шёлка, которая высовывает язык через плечо.

Часы номинированы в категории «Художественные ремёсла» за сочетание гравировки, миниатюрной живописи и интарсии из конского волоса. Циферблат отличается глубиной и контрастом цветов, а главное — вызывает улыбку.

Магия заключается в анимации: кнопка в положении «9 часов» заставляет лошадь игриво высовывать язык столько раз, сколько захочет владелец. Это забавный жест, высмеивающий серьёзность часовой индустрии. Модель доступна с синим или зелёным циферблатом и ремешком из аллигатора в тон. Внутри установлен автоматический калибр H1837, также используемый в Arceau Le Temps Suspendu. Лимит — 12 экземпляров, цена — €163 000 за розовое золото и €168 000 за белое золото. Это напоминание, что высокая часовая мода может быть весёлой.

Заключение

Что вы думаете о моделях Hermès Cut и Arceau? Заслуживают ли они победы на GPHG в своих категориях? Поделитесь мнением в комментариях.