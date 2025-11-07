Главная » Обзор часов

Обзор часов Hermès Cut: всё о наручных часах и популярных моделях

Когда Hermès представил модель Cut на Watches and Wonders Geneva 2024, она появилась с опозданием на вечеринку интегрированных браслетов.

Тем не менее, необычный корпус размером 36 мм в форме гальки и игривые цифры внесли свежесть в популярный и насыщенный сегмент. В этом году на Watches and Wonders парижский дом не представил полностью новых моделей, а лишь вариации существующих, включая Cut Le Temps Suspendu в корпусе из розового золота диаметром 39 мм. Сначала это казалось красивым трюком, но новый размер открывает потенциал для будущих вариаций.

Содержание
  1. Hermès Cut 36 мм: первые впечатления
  2. Hermès Cut Le Temps Suspendu 39 мм: дизайн и комфорт
  3. Le Temps Suspendu: управление временем
  4. Розовое золото и альтернативы в стали
  5. Номинация на премию GPHG
  6. Hermès Arceau Rocabar de Rire: ещё одна номинация GPHG
  7. Заключение

Hermès Cut 36 мм: первые впечатления

Модель Cut дебютировала в четырёх вариантах: две из стали — с безелем с бриллиантами и без, и две из стали с розовым золотом, одна из которых также с бриллиантовым безелем. Таким образом, была только одна простая стальная версия без украшений. Это указывало на изначальную ориентацию на женскую аудиторию. Лично мне очень нравится именно стальная версия, и я считаю, что она одинаково хорошо смотрится как на мужском, так и на женском запястье. Однако я не знал, что Hermès уже работает над 39-миллиметровой версией. Давайте рассмотрим её подробнее.

Hermès Cut Le Temps Suspendu 39 мм: дизайн и комфорт

Корпус Cut имеет уникальный дизайн. Это круглый корпус в форме гальки, из которого Hermès вырезал участки слева, справа, сверху и снизу. Эти вырезы придают модели свежесть, а сочетание матовых и полированных поверхностей подчёркивает смелость дизайна. Безель выполнен в виде ступенчатого сочетания матовых и полированных элементов, что уменьшает размер циферблата по сравнению с другими 36-миллиметровыми часами. В сочетании с интегрированным браслетом часы выглядят меньше, чем их реальные размеры.

Кстати, Вам также будет интересно:  Seiko Presage Style60's SRPK61 отдает дань уважения заводному хронографу

Hermès Cut Le Temps Suspendu pocket shot

То же касается и версии 39 мм. На запястье 17 см часы ощущаются как 36–37 мм. Корпус из розового золота 5N и увеличенный размер делают модель тяжелее стальной 36-миллиметровой версии, но она всё равно комфортна. Расстояние от ушка до ушка — 45 мм, толщина — 11,8 мм, что почти на 2 мм больше, чем у 36-миллиметровой модели, вероятно, из-за модуля Le Temps Suspendu. Корпус с интегрированными ушками удобно сидит на запястье, и я даже предпочитаю 39-миллиметровую версию меньшим моделям.

Hermès Cut Le Temps Suspendu on wrist

Le Temps Suspendu: управление временем

По словам Hermès, часы — не инструмент для измерения времени, а спутник жизни. В этом смысле время не должно вызывать давление, а приносить удовольствие. С функцией Le Temps Suspendu, введённой в 2011 году, владелец сам управляет временем. Нажатием кнопки в положении «8 часов» можно «заморозить» часовую и минутную стрелки, словно время остановилось. При этом секундная стрелка продолжает движение, но назад, совершая полный круг за 24 секунды. Так вы не чувствуете спешки, но знаете, что механизм работает, и повторным нажатием стрелки возвращаются на правильное время.

Hermès Cut Le Temps работает на автоматическом калибре H1912 производства Vaucher с частотой 28 800 колебаний в час и запасом хода 45 часов. Через сапфировую заднюю крышку видны украшенная перляжью основная пластина, сатинированные мосты и ротор с узором «H».

Hermès Cut Le Temps Suspendu case back and movement

Функция Le Temps Suspendu оригинальна и актуальна в эпоху постоянной спешки. Для некоторых она может показаться излишней, особенно с надписью «Le temps suspendu» на циферблате. Мне же она нравится и подчёркивает загадочность Hermès. Единственное, что мне не совсем по душе — зернистый красный циферблат в сочетании с розовым золотом.

Розовое золото и альтернативы в стали

Глубокий красный циферблат с зернистой и солнечной отделкой выглядит роскошно с корпусом из розового золота. Круглая шлифовка корпуса подчёркивает изящные линии Cut, как и звенья браслета в форме кофейного зерна. Тем не менее, я не уверен, что это моё первое предпочтение. Есть также вариант с опалиновым серебристым циферблатом.

Hermès Cut Le Temps Suspendu with hands in time-out position, flat-lay

При этом Hermès Cut Le Temps Suspendu на браслете стоит около €43 000. Если для вас это не проблема, часы станут достойным дополнением коллекции. Для меня же это сумма, которую я вряд ли потрачу на одни часы.

36mm Hermès Cut in stainless steel

Часы Hermès Cut из нержавеющей стали, 36 мм

Стальная версия Cut 36 мм на браслете стоит гораздо доступнее — около €5 900. За эту цену вы получаете фирменный корпус в форме гальки, отличную отделку, механизм Vaucher и возможность быстро менять браслет на цветные резиновые ремешки благодаря фирменной системе быстрого снятия.

Hermès Cut Le Temps Suspendu crown

Некоторые бренды, например Longines, предлагают одинаковую цену на часы разных размеров. Представьте, если бы Hermès выпустил 39-миллиметровую стальную версию Cut без функции Le Temps Suspendu. Корпус мог бы быть тоньше — около 10 мм, как у 36-миллиметровой модели. В итоге получились бы элегантные спортивные часы с интегрированным браслетом и водозащитой до 100 метров.

Hermès Cut Le Temps Suspendu on side on the corner of wooden tray

Номинация на премию GPHG

Hermès Cut Le Temps Suspendu — очень элегантные спортивные часы с эксклюзивной функцией. Именно поэтому модель номинирована на премию GPHG в категории «Женские усложнения». Это подчёркивает универсальность модели. В 2011 году, когда Hermès впервые представил функцию «замороженного времени», бренд уже получил GPHG в мужской категории за модель Arceau Le Temps Suspendu диаметром 43 мм. Посмотрим, сможет ли Cut повторить успех в этом году.

Hermès Arceau Rocabar de Rire in hand, showing horse sticking tongue out

Hermès Arceau Rocabar de Rire: ещё одна номинация GPHG

Другие часы Hermès, номинированные на GPHG, — Arceau Rocabar de Rire. Модель диаметром 41 мм из белого или розового золота вдохновлена шарфом Rocabar de Rire дизайнера Дмитрия Рыбальченко. Представленные в 2023 году, часы украшены изображением игривой коричневой лошади из кашемира и шёлка, которая высовывает язык через плечо.

Часы номинированы в категории «Художественные ремёсла» за сочетание гравировки, миниатюрной живописи и интарсии из конского волоса. Циферблат отличается глубиной и контрастом цветов, а главное — вызывает улыбку.

Магия заключается в анимации: кнопка в положении «9 часов» заставляет лошадь игриво высовывать язык столько раз, сколько захочет владелец. Это забавный жест, высмеивающий серьёзность часовой индустрии. Модель доступна с синим или зелёным циферблатом и ремешком из аллигатора в тон. Внутри установлен автоматический калибр H1837, также используемый в Arceau Le Temps Suspendu. Лимит — 12 экземпляров, цена — €163 000 за розовое золото и €168 000 за белое золото. Это напоминание, что высокая часовая мода может быть весёлой.

Заключение

Что вы думаете о моделях Hermès Cut и Arceau? Заслуживают ли они победы на GPHG в своих категориях? Поделитесь мнением в комментариях.

