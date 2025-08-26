Обзор часов Holthinrichs Signature Ornament Lab Series 1.24 с корпусом из титана Grade 5

Есть много чего сказать о Holthinrichs Signature Ornament Lab Series 1.24, но когда я вижу патинированный медный циферблат, украшенный сусальным золотом 24 карата, мне хочется запеть знаменитый джазовый стандарт Нэта Кинга Коула «Autumn Leaves» («Осенние листья»).

Меланхоличная песня начинается со слов «Падающие листья плывут мимо окна» и заканчивается «Когда осенние листья начинают падать». Теперь посмотрите на 3D-печатные часы с зеленой патиной и золотыми хлопьями на циферблате и скажите, что вы не напеваете эту песню.

Для тех, кто не знаком с голландским брендом Holthinrichs, вот немного информации. Михиэль Холтинрихс, архитектор, ставший часовщиком, прославился и сделал имя своему бренду, представив в 2016 году первые в мире часы с корпусом из нержавеющей стали, изготовленным методом 3D-печати. Передовые технологии и процессы обработки позволили создать корпуса с плавными линиями и чувственными изгибами. Вся эта инновационность и оригинальность имеют свою цену. Чтобы позволить большему числу людей наслаждаться завораживающими формами его часов, Михиэль теперь использует ЧПУ-обработку для создания более доступных моделей. Входной билет в мир бренда — Signature Ornament, стальные часы начального уровня с корпусом, обработанным на ЧПУ, стоимостью 3500 евро без учета налогов. Signature Ornament Lab Series 1.24, которые попали к нам в руки, имеют корпус из титана 5-го класса, изготовленный методом 3D-печати, с скелетонизированными дужками, и всё в них отражает архитектурное прошлое основателя.

Практический обзор Holthinrichs Signature Ornament Lab Series 1.24

Серия Lab демонстрирует экспериментальную сторону бренда. Первая такая модель была лимитированной серией из всего 30 экземпляров, которые уже распроданы. Корпус Signature Ornament Lab, изготовленный методом 3D-печати, имеет те же размеры, что и модели Signature Ornament, обработанные на ЧПУ, но выполнен из титана 5-го класса с индустриальным видом вместо стали. Ручная отделка создает резкий контраст между полированными участками и необработанными частями, оставшимися после печати.

Диаметр корпуса составляет 38,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 46 мм, а толщина — 9,85 мм с 2,05-миллиметровым стеклом. Можно сказать, что пропорции традиционные, но внешний вид — полностью современный. Благодаря плавным линиям и открытым ушкам, легкий корпус с ручной отделкой спереди и необработанной задней частью обладает сильным визуальным присутствием.

Михиэль Холтинрихс — автолюбитель, и плавный силуэт напрямую связан с его любовью к классическим автомобилям с изящными линиями. В серии Lab применены специфические скелетонизированные ушки. Они настолько тонкие, насколько позволяет технология печати, и кажется, что они держатся в воздухе, а не прикреплены к корпусу. Необработанная изогнутая задняя крышка очень удобна в носке, а ее отделка отсылает к бруталистской архитектуре.

Это печать, но не такая, как вы привыкли

Когда я думаю о принтерах, мне сразу вспоминаются проблемы — застрявшая бумага, пустые картриджи сразу после замены, невозможность подключения и так далее. Надеюсь, 3D-печать менее раздражает. Это гораздо более высокотехнологичный процесс, включающий селективное лазерное плавление и точное фрезерование. Интересно, что за один прогон на печать можно изготовить максимум 45 корпусов, а процесс занимает до 48 часов. После печати и фрезеровки корпус Signature Ornament проходит обширную ручную отделку, чтобы выглядеть так, как на фотографиях нашего фотографа Макса. Необработанные 3D-текстуры на задней крышке особенно выделяются благодаря нескольким контрастным деталям, украшенным вручную.

Наконец, поговорим о потрясающем циферблате

Оригинальность не заканчивается на необычном корпусе. Она продолжается в завораживающем циферблате Signature Ornament Lab Series 1.24. Как и в корпусе, здесь много деталей, а контраст текстур и отделок — общая тема. В результате получается сырая, выразительная роскошь в виде циферблата, который начинает свою жизнь в Делфте, родном городе бренда. Лист латуни подвергается гравировке для достижения оптимального эффекта при многоступенчатом процессе искусственного патинирования. Для создания насыщенного цвета бренд использует электролиз и термическую обработку, формируя прочный слой оксида меди. Хотя процесс и искусственный, результат — завораживающий, глубокий и даже естественно выглядящий зеленый оттенок. Но циферблат еще не закончен.

79 патинированных циферблатов — подробнее об этом числе позже — затем отправляются в Шотландию, где работает и живет Крис Александр, известный как The Dial Artist (Художник циферблатов). Он вручную наносит сусальное золото с помощью специального адгезивного процесса. Как и каждый циферблат, покидающий Делфт, уникален, так и каждый слой золота, нанесенный в Шотландии, неповторим. Другими словами, циферблат Signature Ornament Lab Series 1.24 уникален вдвойне.

После нанесения золота циферблаты возвращаются в Делфт, где их ждет финальная сборка. Готовые часы Signature Ornament Lab Series 1.24 демонстрируют фасетированные и сатинированные скелетонизированные стрелки и внутренний фланец с плавающими часовыми метками.

Компромиссы внутри

Signature Ornament Lab Series 1.24 — скорее декоративные, чем технические часы. Я имею в виду, что бренд выбрал относительно простой механизм — надежный и крепкий Sellita SW300 — вместо более изысканного механизма Haute Horlogerie. Тем не менее, прозрачная задняя крышка открывает вид на ротор, выполненный в духе дизайна циферблата. Как и циферблат, вольфрамовый маятник — фирменный компонент. Он покрыт плотным слоем пурпурно-синей патины, результатом фирменной термической и кислотной обработки.

Holthinrichs Signature Ornament Lab Series 1.24 на запястье

Когда надеваешь Signature Ornament Lab Series 1.24 с ремешком из кожи «петиной ноги» коньячного цвета шириной 20 мм, чувствуешь, что это не обычные часы. Ремешок, например, уже сам по себе интересный и оригинальный выбор. Раньше у меня была слабость к ремешкам из кожи ноги страуса от Jaeger-LeCoultre, а теперь я переключился на кожу петиной ноги с ее необычной структурой. Она выглядит органично и дико, но при этом стильно и необычно, без излишних усилий. Ремешок застегивается на фирменную 3D-печатную титановую пряжку, которая подходит по стилю к корпусу и работает без проблем.

Благодаря размеру и весу часы носятся легко, но нужно любить их визуальное присутствие. Если вы не готовы к почти гипнотическому показу осенних цветов, Holthinrichs Signature Ornament Lab Series 1.24 может показаться вам слишком ярким. Но таких часов будет немного. Модель выпущена лимитированной серией из 79 экземпляров, и это число соответствует атомному номеру золота в периодической таблице.

Стоимость Signature Ornament Lab Series 1.24 составляет 5900 евро без учета налогов, а первые поставки должны дойти до клиентов с ярко выраженным вкусом к авантюрным, инновационным, ручной работы и экзотическим часам до конца 2025 года. Пожалуйста, напишите в комментариях, зацепили ли вас эти часы или они слишком ярко выражены для вашего вкуса.