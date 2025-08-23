Обзор часов: Holthinrichs Signature Watches

Особенность построения бренда вокруг новой и инновационной технологии заключается в том, что сама технология — особенно новая — быстро развивается и меняется.

Бренд, основанный на зарождающейся технологии, неизбежно должен быть гибким и подвижным в своей способности и (что, возможно, даже важнее) готовности совершенствоваться и меняться в ногу с технологией. Holthinrichs с самого начала сосредоточился на создании часов с использованием 3D-печати и продемонстрировал способность адаптироваться, расширяться и развиваться вместе с развитием 3D-печати. В прошлом году бренд представил свою последнюю коллекцию — Holthinrichs Signature, которая превосходит предыдущие модели и предлагает нечто ещё более впечатляющее.

Часы Holthinrichs Signature получили ряд улучшений и изменений по сравнению с предшествующими моделями RAW Ornament. В них используются корпуса из титана вместо стали, отделка стала более качественной, механизм улучшен, циферблаты выглядят более эффектно (хотя это не обязательно означает, что они лучше). Это эволюция 3D-печати Holthinrichs. Бренд явно усовершенствовал свой процесс, и эти часы это наглядно демонстрируют. Самое заметное изменение — вдохновение, которое сместилось с ар-деко 1920-х годов к ар-нуво рубежа веков. Holthinrichs давно описывает свои дизайны в архитектурных терминах, и эти изменения совпали с улучшением способности создавать исключительные корпуса. С ар-нуво в основе дизайна коллекции Signature бренд приветствует драматичные, плавные органические формы.

Серия Signature состоит из двух моделей — Ornament и Delft Blue, но все они имеют одинаковый корпус (третья модель, Signature LAB, использует тот же корпус, но с иным исполнением ушек). Корпус, напечатанный на 3D-принтере из титана 5-го класса, является таким же скульптурным и плавным, как и любой другой на рынке сегодня. Диаметр корпуса составляет 38,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 46 мм, толщина — 9,85 мм. Корпус лёгкий и комфортный на запястье, но эти часы — не только про удобство ношения. Форма здесь исключительна и, возможно, вызывает разногласия лишь в том смысле, что некоторым она может не понравиться; однако я был бы удивлён, если бы кто-то не признал их красоту, даже если она не кажется им привлекательной.

Контраст и использование отделки впечатляют, но самым привлекательным элементом является конструкция корпуса. Holthinrichs утверждает, что корпуса вдохновлены не только дизайном ар-нуво, но и автомобильным дизайном той эпохи. Это особенно заметно в ушках, которые изгибаются и плавно переходят, напоминая понтонные крылья старых Bugatti. Более того, вогнутая безель с полированной кромкой кажется парящей над остальной частью корпуса благодаря ещё более выпуклому корпусному кольцу и зазору, образованному при подъёме ушек от основания.

Корпус сочетает в себе шлифовку, полировку и то, что бренд называет «RAW» — отделку, напоминающую матовую поверхность, которая на самом деле является результатом сохранения естественной текстуры 3D-печати с минимальной доработкой. Тем не менее, очевидно, что некоторые доработки были сделаны, поскольку отделка RAW здесь гораздо менее грубая, чем у модели RAW Ornament, которую я ранее рассматривал. Завершает образ выдвижная заводная головка, выпуклое сапфировое стекло и водозащита до 50 метров. Все часы Signature Ornament комплектуются кожаными ремешками Epsom с изогнутыми концами и 3D-печатными пряжками с язычком, украшенными моим любимым элементом — рельефной подписью Holthinrichs.

Сразу скажу, что меня больше привлекает матовый металлический циферблат, чем Delft Blue. Хотя последний обладает неоспоримой элегантностью и исключительной читаемостью, я люблю текстуру и глубину, а матовый металлический циферблат даёт это в избытке. Циферблат выполнен в три уровня. Базовый уровень — текстурированный металл, здесь в 18-каратном розовом золоте, но также доступен в 14-каратном жёлтом золоте, белом родии или чёрном родии. Я имел дело только с этим вариантом, но ещё мне нравится чёрный родий.

Над базовым циферблатом закреплено выпуклое сапфировое стекло, под которым нанесено название бренда и минутные деления. Наконец, сверху расположен часовой кольцо с матовыми, светящимися часовыми метками, выступающими из внешнего фланца, который, как я предполагаю, бренд также называет отделкой RAW. Новый стиль стрелок в фирменной форме «Signature», схожий с метками, завершает циферблат, и должен отметить, что люминесценция на этих часах очень хорошая. Это могло бы быть упущено из-за сложности остальных элементов, но светится ярко и равномерно.

Циферблат Delft Blue, как я уже сказал, тоже не уступает. Он определённо имеет своё место, и я считаю, что есть смысл уравновесить сложность корпуса более простым и менее объёмным циферблатом. Синий на белом дизайн отдаёт дань знаменитому Делфтскому фарфору, которым славится город Делфт. Его белая керамическая основа имеет глянцевую поверхность, на которой нанесены синие арабские цифры в стиле Брегета (разработанные внутри компании). Цифры хорошо сочетаются с такими же синими стрелками с матовой отделкой. Лично я предпочёл бы более изящные стрелки, соответствующие утончённости циферблата, или хотя бы полностью полированные стрелки. В текущем варианте стрелки не имеют люма, что, на мой взгляд, не является проблемой с учётом стиля.

В отличие от механизма с ручным заводом, установленного в RAW Ornament, Holthinrichs здесь выбрал швейцарский автоматический механизм Sellita SW300 с кастомным ротором, который, по словам бренда, напоминает восход солнца и также вдохновлён дизайном ар-нуво. В определённом смысле это улучшение по сравнению с ETA 7001 в RAW: механизм автоматический, с увеличенным запасом хода — 56 часов, и более высокой частотой — 28 800 полуколебаний в час. Но при этом, на мой взгляд, что-то теряется. Сделать кастомный ротор может почти каждый, и почти все это делают.

Работа Holthinrichs по индивидуальной доработке каждого моста в 7001 для RAW была исключительной и обеспечивала визуальное единство механизма с 3D-печатным корпусом. Даже задняя крышка здесь менее выразительна, снижая уровень рельефа и отказываясь от полированных надписей в пользу более плоского и однообразного исполнения.

Holthinrichs Signature — это скорее скульптура, чем просто часы, и для меня эти модели вновь доказывают жизнеспособность 3D-печати в часовом деле на очень высоком уровне. Эти часы были бы исключительными, даже если бы не были напечатаны на 3D-принтере, что означает, что сама 3D-печать — это не просто новинка; Holthinrichs не полагается на 3D-печать как на главный аргумент в пользу покупки.

Вместо этого бренд создал свою самую впечатляющую коллекцию на сегодняшний день. Помимо Signature Ornament и Delft Blue, существует также ограниченная серия Signature LAB, которая пока включает в себя циферблат с ручной патиной, выпущенный тиражом всего в 30 экземпляров. Цена Holthinrichs Signature Ornament составляет 3 750 евро, а Holthinrichs Signature Delft Blue — 3 999 евро. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Holthinrichs.