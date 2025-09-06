Обзор часов: Hublot Big Bang Square Bang

Когда была выпущена модель Square Bang, как следует из названия, она задумывалась как квадратная версия часов Hublot Big Bang.

Square Bang использует те же автоматические хронографы UNICO, что и большинство современных моделей Big Bang, и обладает очень схожей дизайнерской ДНК. Единственное существенное отличие — в отличие от круглой формы Big Bang, Square Bang выполнены в квадратном корпусе. С момента выпуска коллекция Square Bang стала коммерчески успешной для Hublot, и на официальном сайте швейцарского бренда представлено около 20 различных версий Square Bang. В этом обзоре рассматривается одна из моделей ближе к базовому уровню — часы в титановом корпусе с черной керамической вставкой.

Семейство часов Hublot Square Bang было впервые представлено 1 апреля 2022 года — и нет, это не была первоапрельская шутка. Именно в этот день стартовала выставка Watches & Wonders в Женеве. Ранее, в 2025 году, Hublot отпраздновал 20-летие Big Bang, выпустив дань уважения оригинальным моделям. Цель Hublot — сделать Big Bang «иконой», то есть создать часы с узнаваемым и востребованным дизайном. Честно говоря, все производители часов стремятся к статусу иконы — статус, который зачастую достигается спустя более двух десятилетий. Хотя я считаю, что Big Bang сохраняет актуальность, её ценность не столько в уникальном визуальном дизайне, сколько в общей личности и ценностях, объединяющих все модели Big Bang. Именно поэтому можно взять круглую модель Big Bang, сделать её квадратной, и она всё равно будет ощущаться как часть вселенной Big Bang.

Квадратные и угловатые часы набирают популярность, поскольку потребители ищут разнообразия и устают от круглых корпусов. Не то чтобы Big Bang была эталоном простоты круглого дизайна — далеко не так, — но для Hublot это был интересный дизайнерский вызов: адаптировать современный облик Big Bang в квадратной форме. Меня больше всего впечатляет, насколько успешно это удалось. Корпус Square Bang выполнен качественно, выглядит интересно и очень комфортен в носке. Он также обладает той тяжестью и харизмой, которые многие ассоциируют с Big Bang — вселенной часов, которую Hublot развивает уже более 20 лет.

Квадратные часы привлекательны для дизайнеров, поскольку представляют собой вызов. Теоретически квадратные часы выглядят стильно, но сделать их действительно удачными сложно. Многие исторические квадратные или прямоугольные модели имеют неудобные пропорции или некомфортны в носке. Многие из них также не отличаются эстетикой. Поэтому профессиональные бренды, такие как Hublot, рассматривают создание квадратных часов как испытание. Рынок не требует от них квадратных моделей, но им интересно проверить, насколько их дизайнерская ДНК подходит для квадратной формы.

Стоит отметить, что все важные элементы Square Bang имеют округлые или изогнутые формы. Hublot удалось создать квадратные часы, которые в основном состоят из плавных линий. Это важно по двум причинам. Во-первых, наши глаза не любят слишком много острых углов на корпусе и циферблате — предпочтительны мягкие линии, которые чередуются с прямыми, создавая гармоничный образ. Во-вторых, слишком угловатые часы неудобны на ощупь и в носке. Хорошие часы — это те, по которым приятно провести пальцами, не чувствуя острых граней. Hublot отлично справился с этим в Square Bang. Похоже, что для бренда эргономика была не менее важна, чем квадратная тема. Для некоторых владельцев Square Bang даже комфортнее на запястье, чем классический Big Bang — это большое достижение для квадратной модели Hublot.

Квадратные формы визуально кажутся больше на запястье, чем круглые. Это существенно влияет на восприятие размера корпуса. Square Bang не массивны, но и не малы. Они выглядят крупными, хотя по габаритам меньше многих других моделей Big Bang. Размер корпуса Square Bang — 42 мм в ширину, около 14 мм в толщину, а расстояние от ушка до ушка примерно 52 мм. Hublot использует множество дизайнерских приёмов, чтобы часы выглядели компактно и были удобны в носке. Мой любимый — это боковой профиль корпуса, который на самом деле изогнут. Это повышает комфорт и визуально уменьшает массу. Как и большинство Big Bang, Square Bang имеют многослойную конструкцию корпуса. Основной материал — титан, с толстой черной керамической безелью. Над циферблатом — сапфировое стекло с антибликовым покрытием, а водозащита составляет 100 метров с завинчивающейся заводной головкой.

Корпус Square Bang содержит все фирменные элементы Big Bang, включая удобную систему быстрого снятия ремешка «One-Click» и характерные винты «H-образной» формы на безеле и ушках. Одним из самых удачных дизайнерских решений являются кнопки хронографа, которые напоминают увеличенные защитные элементы заводной головки и гармонично вписываются в общий дизайн. Обратите внимание, что многие формы корпуса угловатые на макроуровне, но имеют мягкие края и много изгибов.

В целом, я считаю, что Hublot проделал блестящую работу с корпусом Square Bang. Он предлагает интересный квадратный способ насладиться характером Big Bang. Коллекция привносит что-то новое для поклонников Hublot и поддерживает статус всей семьи Big Bang, которую бренд стремится сделать иконой. Единственное, что я хотел бы видеть в будущем — это эксперименты с дизайном циферблата. Мне нравятся стрелки и часовые метки Big Bang, но остальная часть открытого циферблата кажется немного «недоделанной».

Вид механизма UNICO впечатляет, но только сначала. Со временем возникает желание увидеть что-то более продуманное. Читаемость циферблата отличная — крупные стрелки и метки с люминесцентным покрытием легко читаются. Однако круглые субциферблаты разного размера не гармонируют с квадратным корпусом (почему бы не сделать их квадратными, как у TAG Heuer Monaco?), а отсутствие полноценного дизайна циферблата — это то, что Hublot вполне может исправить. Конечно, не все со мной согласятся и предпочтут именно такой «скелетон» циферблат, созданный для Square Bang. Но я бы очень хотел увидеть более цельный циферблат Big Bang, который лучше соответствовал бы теме корпуса.

К корпусу крепится фирменный резиновый ремешок, который подходит только к другим моделям Square Bang. Я не думаю, что этот ремешок подойдет к круглым Big Bang, даже если крепления выглядят одинаково. Ремешок очень комфортный, и мне нравится повторяющийся квадратный узор на нем больше, чем вертикальные линии на многих Big Bang. Резиновый ремешок оснащен складной застежкой с блокировкой, выполненной в том же стиле. Как я уже говорил, сочетание ремешка и корпуса обеспечивает удивительно комфортное ношение, даже несмотря на крупные габариты часов.

Внутри Square Bang установлен фирменный автоматический хронограф UNICO HUB1280 собственного производства Hublot. Он оснащен 60-минутным флайбэком, колонным колесом управления хронографом, датой и дополнительным секундным циферблатом. Механизм работает на частоте 4 Гц и имеет около трех дней запаса хода. Еще одна важная особенность HUB1280 — использование кремниевого спуска, что повышает точность часов со временем и снижает влияние температурных изменений. Кремниевые детали требуют минимального или вовсе не требуют смазки. Механизм можно рассмотреть через сапфировую заднюю крышку. Отделка механизма выполнена в несколько индустриальном стиле, но UNICO считается надежным и точным механизмом.

Если вам больше нравится Hublot Square Big Bang, чем классический круглый Big Bang, переплачивать не придется. Тем не менее, вся коллекция Big Bang относится к высокому ценовому сегменту. Розничная цена Square Bang начинается от 25 200 долларов США за полностью титановую версию. За модель с черной керамической безелью, как в данном обзоре, придется заплатить немного больше — 26 300 долларов США (Ref. 821.NM.0170.RX). Я считаю, что это оправдано, учитывая повышенную устойчивость к царапинам и износостойкость керамики.