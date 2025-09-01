Обзор часов: IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish LE

Мы привыкли видеть несколько повторяющихся моделей часов, которые используются IFL Watches для создания их красочных циферблатов.

Среди них — Tissot PRX, Citizen Tsuyosa, G-Shock «CasiOak», Oris Diver’s Sixty-Five и другие. Однако для сегодняшнего релиза IFLW впервые выбрали Citizen Zenshin в качестве лёгкого основания для специального циферблата с ручной росписью. Новые Citizen Zenshin Titanium Koi Fish — лимитированная серия из 300 экземпляров. Это яркое творение вдохновлено традиционными японскими прудами с кои — пространствами, символизирующими гармонию, упорство и удачу. В итоге получились часы, которые притягивают взгляд и уносят мысли в более спокойные места среди суеты повседневной жизни.

Если отступить на шаг назад и взглянуть на концепцию новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish, то можно увидеть, что это дань японской культуре. Но это не просто трибьют традиционным японским прудам с кои. Основа для этой лимитированной серии — одна из последних моделей Citizen, лёгкий Zenshin Automatic Small Seconds. Он служит современным, угловатым холстом для этого творения и представляет современную японскую культуру. В результате Koi Fish LE объединяет традиции и современность.

История лимитированной серии Citizen Zenshin Titanium Koi Fish

Начнём с самих часов. Я тестировал модели Citizen Zenshin Automatic Small Seconds в прошлом году и был очень впечатлён их качеством. Во-первых, часы выполнены из фирменного лёгкого материала Super Titanium, что делает их невероятно удобными в носке. Во-вторых, размеры и пропорции идеально сбалансированы, что добавляет комфорта. Наконец, версии с белым и бирюзовым циферблатами получились чёткими и стильными, отлично подходящими для повседневного использования.

Теперь перейдём к техническим характеристикам. Citizen Zenshin Titanium Koi Fish оснащены корпусом из Super Titanium размером 40,5 мм на 46 мм с толщиной 11 мм. Корпус сочетается с интегрированным браслетом из Super Titanium с раскладывающейся застёжкой и кнопкой разблокировки. И корпус, и браслет покрыты слоем Duratect TIC для повышения устойчивости к царапинам.

Механизм Citizen 8213

Часы оснащены фирменным калибром Citizen 8213. Этот автоматический механизм с ручным заводом работает на частоте 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 40 часов. Калибр виден через сапфировое стекло на задней крышке. Хотя 8213 не является визуально эффектным механизмом, он даёт возможность наблюдать внутренний мир часов — магию механического часового искусства, которая особенно привлекает новичков.

Но главная история новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish, конечно же, связана с циферблатом. В стандартных версиях часов используется текстурированный циферблат с дополнительным счётчиком секунд между отметками 4 и 5 часов. Цвета циферблатов — белый, бирюзовый, зелёный и синий. Поскольку творческая команда IFL Watches выбрала чёрный фон для пруда с кои, сложно определить, какой именно цвет циферблата был использован. Однако это не имеет большого значения, ведь всё внимание сосредоточено на новом художественном решении.

Специальный циферблат с ручной росписью Koi Fish

Как видно, базовый цвет — чёрный, символизирующий тёмную воду пруда. В воде плавают три кои, мастерски выполненные в характерной комбинации оранжевого, чёрного и белого цветов. Верхняя левая рыбка плывёт под рябью воды, вызванной каплей, упавшей на поверхность. Кроме того, рыбок окружают ярко-зелёные кувшинки. Одна из них занимает место дополнительного счётчика малых секунд — умное и креативное решение.

На левой кувшинке сидит маленькая лягушка, а в нижней части циферблата изображён ярко-розовый цветок. Справа видны пузырьки воздуха, а в верхней части — камни с зеленью. В целом, ручная роспись создаёт приятное и умиротворяющее изображение, приглашающее владельца часов насладиться спокойствием. Но есть ещё один приём, который делает этот циферблат особенно интересным. Каждый элемент вручную расписан с вниманием к деталям с использованием УФ-реактивных красок. Это создаёт удивительный эффект под ультрафиолетовым светом, особенно на отдельных водных элементах. Именно тогда скрытые детали циферблата раскрываются, преображая его внешний вид.

Итоговые впечатления о IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish

Использование УФ-реактивных красок добавляет дополнительный уровень открытий, который напоминает мистическую атмосферу японских садов при лунном свете. Это интерактивный элемент, раскрывающий скрытые глубины, подобно тому, как созерцание и терпеливое наблюдение за настоящим прудом с кои открывают новые перспективы. Это весёлое и творческое решение — приятный сюрприз, который я очень ценю и который сделает ношение IFLW Citizen Zenshin Titanium Koi Fish настоящим опытом. Уверен, что, как только вы получите эти часы, вам захочется испытать полное приключение под УФ-светом.

Команда IFL Watches выпустила 300 экземпляров новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish. Все они поступят в продажу сегодня, 1 сентября 2025 года, в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени (CEST) по цене 990 долларов США. Учитывая, насколько интересны и детализированы циферблаты этой лимитированной серии, не сомневаюсь, что Koi Fish LE быстро разойдутся. Если вы заинтересованы, переходите на официальный сайт IFL Watches для получения дополнительной информации и покупки, как только стартует продажа.