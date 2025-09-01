Главная » Обзор часов

Обзор часов: IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish LE

Мы привыкли видеть несколько повторяющихся моделей часов, которые используются IFL Watches для создания их красочных циферблатов.

Среди них — Tissot PRX, Citizen Tsuyosa, G-Shock «CasiOak», Oris Diver’s Sixty-Five и другие. Однако для сегодняшнего релиза IFLW впервые выбрали Citizen Zenshin в качестве лёгкого основания для специального циферблата с ручной росписью. Новые Citizen Zenshin Titanium Koi Fish — лимитированная серия из 300 экземпляров. Это яркое творение вдохновлено традиционными японскими прудами с кои — пространствами, символизирующими гармонию, упорство и удачу. В итоге получились часы, которые притягивают взгляд и уносят мысли в более спокойные места среди суеты повседневной жизни.

Если отступить на шаг назад и взглянуть на концепцию новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish, то можно увидеть, что это дань японской культуре. Но это не просто трибьют традиционным японским прудам с кои. Основа для этой лимитированной серии — одна из последних моделей Citizen, лёгкий Zenshin Automatic Small Seconds. Он служит современным, угловатым холстом для этого творения и представляет современную японскую культуру. В результате Koi Fish LE объединяет традиции и современность.

История лимитированной серии Citizen Zenshin Titanium Koi Fish

Начнём с самих часов. Я тестировал модели Citizen Zenshin Automatic Small Seconds в прошлом году и был очень впечатлён их качеством. Во-первых, часы выполнены из фирменного лёгкого материала Super Titanium, что делает их невероятно удобными в носке. Во-вторых, размеры и пропорции идеально сбалансированы, что добавляет комфорта. Наконец, версии с белым и бирюзовым циферблатами получились чёткими и стильными, отлично подходящими для повседневного использования.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish wrist shot

Теперь перейдём к техническим характеристикам. Citizen Zenshin Titanium Koi Fish оснащены корпусом из Super Titanium размером 40,5 мм на 46 мм с толщиной 11 мм. Корпус сочетается с интегрированным браслетом из Super Titanium с раскладывающейся застёжкой и кнопкой разблокировки. И корпус, и браслет покрыты слоем Duratect TIC для повышения устойчивости к царапинам.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish pocket shot

Механизм Citizen 8213

Часы оснащены фирменным калибром Citizen 8213. Этот автоматический механизм с ручным заводом работает на частоте 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 40 часов. Калибр виден через сапфировое стекло на задней крышке. Хотя 8213 не является визуально эффектным механизмом, он даёт возможность наблюдать внутренний мир часов — магию механического часового искусства, которая особенно привлекает новичков.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish profile on wrist

Но главная история новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish, конечно же, связана с циферблатом. В стандартных версиях часов используется текстурированный циферблат с дополнительным счётчиком секунд между отметками 4 и 5 часов. Цвета циферблатов — белый, бирюзовый, зелёный и синий. Поскольку творческая команда IFL Watches выбрала чёрный фон для пруда с кои, сложно определить, какой именно цвет циферблата был использован. Однако это не имеет большого значения, ведь всё внимание сосредоточено на новом художественном решении.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish closeup on wrist

Специальный циферблат с ручной росписью Koi Fish

Как видно, базовый цвет — чёрный, символизирующий тёмную воду пруда. В воде плавают три кои, мастерски выполненные в характерной комбинации оранжевого, чёрного и белого цветов. Верхняя левая рыбка плывёт под рябью воды, вызванной каплей, упавшей на поверхность. Кроме того, рыбок окружают ярко-зелёные кувшинки. Одна из них занимает место дополнительного счётчика малых секунд — умное и креативное решение.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish close-up on wrist

На левой кувшинке сидит маленькая лягушка, а в нижней части циферблата изображён ярко-розовый цветок. Справа видны пузырьки воздуха, а в верхней части — камни с зеленью. В целом, ручная роспись создаёт приятное и умиротворяющее изображение, приглашающее владельца часов насладиться спокойствием. Но есть ещё один приём, который делает этот циферблат особенно интересным. Каждый элемент вручную расписан с вниманием к деталям с использованием УФ-реактивных красок. Это создаёт удивительный эффект под ультрафиолетовым светом, особенно на отдельных водных элементах. Именно тогда скрытые детали циферблата раскрываются, преображая его внешний вид.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish on wrist

Итоговые впечатления о IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish

Использование УФ-реактивных красок добавляет дополнительный уровень открытий, который напоминает мистическую атмосферу японских садов при лунном свете. Это интерактивный элемент, раскрывающий скрытые глубины, подобно тому, как созерцание и терпеливое наблюдение за настоящим прудом с кои открывают новые перспективы. Это весёлое и творческое решение — приятный сюрприз, который я очень ценю и который сделает ношение IFLW Citizen Zenshin Titanium Koi Fish настоящим опытом. Уверен, что, как только вы получите эти часы, вам захочется испытать полное приключение под УФ-светом.

IFL Watches Citizen Zenshin Titanium Koi Fish in koi pond

Команда IFL Watches выпустила 300 экземпляров новых Citizen Zenshin Titanium Koi Fish. Все они поступят в продажу сегодня, 1 сентября 2025 года, в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени (CEST) по цене 990 долларов США. Учитывая, насколько интересны и детализированы циферблаты этой лимитированной серии, не сомневаюсь, что Koi Fish LE быстро разойдутся. Если вы заинтересованы, переходите на официальный сайт IFL Watches для получения дополнительной информации и покупки, как только стартует продажа.

