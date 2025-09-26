Обзор часов: Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar Q4148450

Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar — одни из самых недооценённых и одновременно впечатляющих часов в коллекции этого уважаемого часового бренда.

Рискну сказать, что если бы на циферблате этих часов был логотип одного из «Священной тройки» (Holy Trinity) часового мира, они бы вызвали настоящий ажиотаж среди массовых энтузиастов — однако долгое время эти часы оставались в тени. Похоже, Jaeger-LeCoultre решила исправить эту несправедливость, выпустив новую лимитированную версию Master Control Calendar, которая сочетает в себе стиль середины XX века и при этом остаётся исключительно универсальной.

Одним из главных достоинств стандартной модели Master Control Calendar является одновременно и её слабое место — очень сдержанный дизайн. Почти аскетичный стиль. Серебристый циферблат с солнечным лучевым узором в корпусе из нержавеющей стали или розового золота — он абсолютно нейтрален и вне времени, но не производит сильного впечатления. Однако в этой новой лимитированной версии, реф. Q4148450, JLC вдохновлялась очень конкретным историческим периодом — 1940-ми годами, бурным десятилетием, когда «часовщик для часовых мастеров» создавал одни из самых изысканных и коллекционных тройных календарей. В честь этого периода JLC украсила Master Control Calendar двухцветным серым зернистым секторным циферблатом.

Циферблат этой современной версии Master Control Calendar не является точной копией какого-либо винтажного образца, а заимствует дизайнерские элементы из разных моделей, например, секторный циферблат похож на «Duo Date» реф. 2701, а индексы и расположение календаря — на тройной календарь реф. 2904. Однако ни одни из календарных часов JLC 40-х годов не имели такой зернистой текстуры и двухцветной отделки. В итоге получился циферблат, который одновременно выглядит и ретро, и современно: он по-прежнему серый, но визуально гораздо интереснее! Стрелки «дафина» тоже просто восхитительны.

Ещё одна визуально интересная особенность этих часов — калибр 866 с полным календарём. Обратите внимание, что между отметками 5 и 7 часов отсутствуют числовые обозначения даты, а между 15-м и 16-м числом есть большой промежуток. Это связано с тем, что стрелка даты калибра 866 прыгает именно между этими двумя позициями, чтобы не закрывать индикаторы фаз Луны и малой секунды на отметке 6 часов. Это не только технически впечатляет, но и очень удобно для пользователя, подчёркивая сдержанную гениальность этих часов.

Калибр 866 — не просто механизм с календарём. Несмотря на сложные функции, он обладает надёжным автоматическим заводом с запасом хода 70 часов и отделан на высоком уровне: мосты и ротор украшены полосками «Côtes de Genève», камни установлены заподлицо, а все кромки аккуратно фасированы. Корпус реф. Q4148450 из нержавеющей стали также выполнен с тщательной отделкой: полированная безель и ушки плавно переходят в тонко сатинированные боковины корпуса, дополненные небольшими кнопками управления календарём и широким полированным скосом.

Как следует из названия модели, часы проходят строгий тестовый протокол Master Control — интенсивное шестинедельное испытание, впервые введённое в 1992 году. В ходе него проверяются точность в разных положениях, уровень запаса хода, устойчивость к перепадам температуры, а также ударопрочность и водонепроницаемость. В комплекте часы идут на чёрном ремешке из телячьей кожи с раскладывающейся застёжкой, обеспечивающей классическую и комфортную посадку.

Заключительные мысли

Иногда сложно объяснить, почему именно эти часы так нравятся, или как небольшое изменение в одном элементе может кардинально изменить внешний вид и ощущение от часов. Именно это и сделала JLC с этим секторным циферблатом для Master Control Calendar. Это просто новый циферблат, и такой стиль не является чем-то беспрецедентным для бренда. Но он работает просто отлично. Часы остаются очень универсальными в плане стиля, но добавление зернистой текстуры и двухцветной отделки придаёт им изюминку, делая их более особенными. Это тонкая доработка, но и сами часы — сдержанные. JLC не нарушила их основную сдержанность. Это изящно и очень по- Jaeger-LeCoultre. Почти жаль, что это лимитированная серия, но, наверное, чтобы быть изысканным и отличаться, часы не могут быть для всех…

Цена и доступность Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar Q4148450

Эта версия Master Control Calendar с секторным циферблатом выпущена лимитированной серией в 500 экземпляров и уже доступна у официальных дилеров Jaeger-LeCoultre. Цена: 16 800 долларов.