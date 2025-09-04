Обзор часов: Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 985

За годы своего существования Jaeger-LeCoultre претерпела множество изменений в руководстве.

Самым последним стал Жером Ламберт, который вернулся на пост генерального директора после того, как занимал эту должность с 2002 по 2013 год. Каждая смена персонала влечёт за собой изменение направления развития JLC — будь то сосредоточение бренда Le Sentier на разработке механизмов или внедрение более технически авангардных дизайнов для создания прочных инструментальных часов для военно-морских сил специального назначения. Но две вещи остаются неизменными — это коллекция Reverso и высококлассные усложнения. Новая модель Master Grande Tradition Calibre 985 демонстрирует второе в сочетании с корпусом из 18-каратного розового золота и двумя вариантами из платины. Эта модель представляет собой пример высококомплексного часового искусства: механизм оснащён вечным календарём с индикатором фаз Луны и летающим турбийоном. Вместе с выпуском Grande Tradition представлена также модель Master Ultra Thin Tourbillon из розового золота с изысканно отделанным циферблатом.

Коллекция Master включает традиционные круглые часы в ассортименте JLC. Несмотря на разнообразие усложнений и дизайнов циферблатов, круглый корпус остаётся неизменным. Именно здесь Jaeger-LeCoultre демонстрирует своё мастерство в часовом деле. Будучи одним из немногих швейцарских брендов, обладающих собственным производством большинства компонентов, JLC может экспериментировать. В то время как многие бренды принимают ограничения и используют стандартные готовые детали, JLC постоянно стремится к совершенствованию. Например, скромная спираль баланса редко меняется между брендами, но поскольку JLC производит свои пружины самостоятельно, форма и длина могут быть адаптированы под конкретное применение. В модели Master Grande Tradition Jaeger-LeCoultre использует цилиндрическую спираль баланса, которая редко встречается в часовом деле с времён Абрахама-Луи Бреге. Возрождая сложную форму пружины в XXI веке, JLC открывает новые возможности, основанные на прошлых инновациях.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 985

Начнём с Master Grande Tradition — в линейку добавляются три новые модели. Все они оснащены автоматическим калибром 985, дебютировавшим в 2013 году в Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique. Однако модели этого года отличаются не только новым циферблатом и материалом корпуса. JLC обновляет форму и размеры корпуса, а также совершенствует детали циферблата. Вечный календарь занимает центральное место на дисплее, с указанием дня недели, даты, месяца и года на трёх дополнительных циферблатах. Каждый из них оснащён изящно отполированной стрелкой, а цифры выполнены лазерной гравировкой с рельефом на контрастном текстурированном кольце. Индикатор фаз Луны отображает растущую, убывающую, полную и новую луну, вращаясь в соответствии с лунным циклом. Благодаря точной передаче движения, это усложнение не требует корректировки в течение 122 лет. Звёзды окружают маленькую луну, которая имеет полированную отделку, гармонирующую с отполированными стрелками и часовыми метками в виде батонов.

Калибр 985 — один из самых сложных механизмов Jaeger-LeCoultre, что для этого бренда говорит о многом. 431 деталь механизма синхронизируется, создавая сложный танец шестерёнок и пружин. Большинство из них видно с лицевой стороны через открытый каркас летающего турбийона. Сам турбийон состоит из 83 лёгких компонентов из титана. Хотя ведутся споры о реальной пользе турбийонов в наручных часах по сравнению с карманными, визуальная динамика безусловно привлекает внимание. Богатый синий циферблат представлен в двух вариантах в корпусе диаметром 42 мм из платины. Один из них имеет гладкий безель с зеркальной полировкой, другой украшен 72 багетами бриллиантов общим весом 3,4 карата. В корпусе из 18-каратного розового золота установлен мягкий коричневый циферблат, создающий тёплое гармоничное сочетание. Все версии оснащены прозрачной задней крышкой с сапфировым стеклом, через которое виден ротор из 22-каратного розового золота.

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon Enamel

Следующая модель Jaeger-LeCoultre — Master Ultra Thin Tourbillon Enamel. Техника Grand Feu (высокотемпературная эмаль) заключается в нагревании аккуратно нанесённой цветной стеклянной пасты при высоких температурах для создания тонкого, но долговечного блеска на циферблате. Усиливают впечатление 180 лучей гильоше в виде солнечных лучей, благодаря которым антрацитовый оттенок играет и переливается под сапфировым стеклом.

Название «Ultra Thin» (ультратонкие) несколько вводит в заблуждение, так как толщина 12,13 мм является стандартной для классических наручных часов такого стиля. Но если учесть турбийон на отметке «6 часов», оснащённый калибром 978 от JLC, становится понятно, что часы всё равно остаются удивительно тонкими. Калибр 978 существует с 2009 года, но в 2019 году получил обновление с использованием новых технологий. Турбийон также выполняет функцию малой секундной стрелки, а мне особенно нравятся рельефные золотые индексы вокруг окна турбийона.

Несмотря на открытый циферблат, демонстрирующий мастерство часового дела, корпус диаметром 40 мм из 18-каратного розового золота оснащён прозрачной задней крышкой с сапфировым стеклом, через которое виден автоматический ротор из розового золота. Механизм обладает запасом хода 45 часов и имеет дополнительный циферблат даты на отметке «12 часов» с концентрическими гравированными кольцами. Настоящей звездой этих часов является ослепительный циферблат с эмалью Grand Feu, дополненный ручным гильоше. К этому добавляются отполированные часовые метки в виде батонов и стрелки «дафина». Эта модель выпущена ограниченной серией в 50 экземпляров.

Технические характеристики и заключение

Обе модели из 18-каратного розового золота комплектуются ремешками из аллигатора с золотыми раскладывающимися застёжками. В то же время два платиновых варианта оснащены синими ремешками из аллигатора с классической застёжкой на штифт. Мастерство часового дела здесь демонстрируется во всей красе — можно сказать, что Jaeger-LeCoultre демонстрирует свои возможности. В Master Grande Tradition Calibre 985 тонкая полированная полоска из драгоценного металла подчёркивает ступенчатую структуру циферблата. Но во всех случаях детали циферблата элегантны, а солнечный узор на Master Ultra Thin Tourbillon Enamel создаёт живое мерцание. Цены на все эти часы доступны по запросу.

Технические характеристики часов

Модель Master Grande Tradition Calibre 985 Master Ultra Thin Tourbillon Enamel Артикул Q5246580 (платина) Q13224E2 (18К розовое золото) Q5246508 (платина с бриллиантами) Q5242461 (18К розовое золото) Циферблат Синий или коричневый с солнечным узором, нанесённые индексы, вечный календарь и индикаторы фаз Луны, окно турбийона Гильоше с солнечными лучами, антрацитовая эмаль Grand Feu, нанесённые индексы, дополнительный циферблат даты с гравировкой, окно турбийона с розовым золотом Материал корпуса Платина или 18К розовое золото Платина или 18К розовое золото Размеры корпуса 42 мм (диаметр) × 13,27 мм (толщина) 40 мм (диаметр) × 12,13 мм (толщина) Задняя крышка Платина или 18К розовое золото с сапфировым стеклом Платина или 18К розовое золото с сапфировым стеклом Механизм Jaeger-LeCoultre 985: автоматический, 28 800 пк/ч, запас хода 45 часов, 49 камней, ротор из розового золота Jaeger-LeCoultre 978: автоматический, 28 800 пк/ч, запас хода 45 часов, 33 камня, ротор из розового золота Водонепроницаемость 5 бар (50 метров) 5 бар (50 метров) Ремешок Синий аллигатор с платиновой застёжкой на штифт или коричневый аллигатор с раскладывающейся застёжкой из 18К розового золота Синий аллигатор с платиновой застёжкой на штифт Функции Время (часы, минуты), вечный календарь (день, дата, месяц, год), фазы Луны, индикатор день/ночь, цилиндрический летающий турбийон Время (часы, минуты, малая секунда через турбийон), дата Особые отметки — Ограниченный выпуск — 50 экземпляров

