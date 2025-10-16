Обзор часов: Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945

Когда Jaeger-LeCoultre использует маркировки Hybris Artistica и Grande Tradition, ожидания неизменно растут.

Эти часы не просто сложные механизмы — это театральное представление механического мастерства и декоративного искусства. Сегодня бренд представляет две новые модели под этими знаменами: Master Hybris Artistica Calibre 945 и Master Grande Tradition Calibre 948. Каждая из них по-своему интерпретирует тему — одна через призму небес, другая — через нашу планету.

Обе модели расширяют границы традиционных усложнений. Одна предлагает поэтическое отображение звездного времени под куполом эмалевого ночного неба, другая превращает сам глобус в часовую сцену. Приглашаю вас к более детальному знакомству!

Новинки в контексте

Коллекция Hybris Artistica традиционно сочетает в себе высокие усложнения и тонкое декоративное ремесло. Это площадка, где Jaeger-LeCoultre демонстрирует не только техническую изобретательность, но и мастерство в métiers d’art — таких как эмаль, гравировка и скульптурная работа с циферблатом. С момента своего появления в 2014 году эта маркировка предназначена для часов, которые выводят функциональное часовое искусство на уровень художественных заявлений.

Master Hybris Artistica Calibre 945 воплощает эту философию. Его тема — ночное небо, отображающее звездное время и вид созвездий Северного полушария. Вторая новинка, Master Grande Tradition Calibre 948, хоть и не входит в линию Hybris Artistica, но разделяет схожий дух благодаря эффектному трёхмерному дисплею мирового времени и сложному исполнению циферблата.

Вместе эти две модели образуют своего рода часовое партнерство: одна устремлена к звёздам, другая — к Земле. Grande Tradition выпущена лимитированной серией из 20 экземпляров по цене €302,000, а Hybris Artistica — ещё более ограниченным тиражом в 5 штук, каждая стоимостью €670,000.

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945

Hybris Artistica Calibre 945 посвящены ночному небу. Куполообразный циферблат из эмали Grand Feu демонстрирует созвездия, видимые с территории Северного полушария. Он расположен над сложной решёткой «Атомиум» из 117 крошечных сфер, символизирующих небесные тела.

Многослойный циферблат создаёт впечатляющую глубину. Несмотря на сложность, читаемость остаётся высокой благодаря изящным стрелкам «дафина» и чётким часовым меткам на внешнем кольце.

Вся центральная часть циферблата, включая турбийон, вращается против часовой стрелки. Белый круг открывает вид ночного неба над долиной Валле-де-Жу. И как будто этого мало, JLC добавляет минутный репетир, завершая впечатляющий набор функций.

Технические характеристики Master Hybris Artistica Calibre 945

Характеристика Описание Механизм Ручной завод, минутный репетир, Cosmotourbillon Материал корпуса 18-каратное розовое золото Диаметр корпуса 45 мм Толщина корпуса 16,05 мм Водонепроницаемость 50 метров Функции Часы, минуты, зодиакальный календарь (дата и месяц), вращающаяся звёздная карта, турбийон (вращение за звездные сутки) Турбийон Вращается за 23 ч 56 мин 4 с (звездные сутки) Запас хода Около 40 часов Ремешок Синий аллигатор с мелкой текстурой, розовое золото, складная застёжка Тираж 5 экземпляров Цена €670,000

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948

Master Grande Tradition Calibre 948 посвящены нашей планете. Куполообразный циферблат изображает Северное полушарие с использованием техники champlevé для континентов и прозрачного лака поверх гильошированной основы для океанов. Скелетонизированная рамка очерчивает широты и долготы, а гильошированное основание мерцает под ними. Континенты состоят из девяти слоёв эмали, а океаны — из 17 слоёв лака, создавая глубину и объём.

Механизм вращает карту мира с кольцом городов в течение 24 часов, показывая реальное движение планеты. Летающий турбийон совершает один оборот в сутки, становясь частью глобального дисплея, а не оставаясь на фиксированной позиции. Особенность этой модели — куполообразная и многослойная структура циферблата, которая буквально добавляет ещё одно измерение.

Технические характеристики Master Grande Tradition Calibre 948

Характеристика Описание Механизм Калибр 948, 388 деталей, 42 камня, 28,800 пк/ч Запас хода 48 часов Диаметр корпуса 43 мм Толщина корпуса 14,13 мм Материал корпуса Высококачественная отделка: полировка, сатинирование, микропескоструйная обработка Водонепроницаемость 50 метров (рекомендуется избегать контакта с водой) Функции Мировое время, турбийон, вращение карты и кольца городов за 24 часа Управление мировым временем Одна заводная головка, настройка с шагом в 1 час без остановки механизма Тираж 20 экземпляров Цена €302,000

Первые впечатления от новых моделей Hybris Artistica и Grande Tradition

Jaeger-LeCoultre часто критикуют за чрезмерную зависимость от модели Reverso. Хотя это может быть верно с точки зрения продаж и популярности, в сегменте высокой часовой моды дом проявляет себя особенно ярко. Линии Duomètre, Hybris и Grande Tradition представляют собой уникальное видение высокой часовой механики, неповторимое и узнаваемое.

Эти две новые модели не исключение. Особенно меня впечатляет Hybris Artistica с её тонкой атомной структурой циферблата. Не терпится увидеть их вживую и прочувствовать глубину и объём, которые невозможно передать на фотографиях.

Что вы думаете о Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945 и Master Grande Tradition Calibre 948? Поделитесь своим мнением в комментариях!