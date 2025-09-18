Обзор часов Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel ‘Xu Beihong’

Jaeger-LeCoultre давно заслуженно носит прозвище «Часовщик часовых мастеров».

Основанная в 1833 году в долине Жу, мануфактура объединила под одной крышей широкий спектр ремесел и, по собственным подсчётам, создала более 1400 калибров и получила свыше 430 патентов. Эта интегрированная модель производства продолжает определять подход бренда к созданию и декорированию часов и сегодня, обеспечивая контекст для неизменной актуальности модели Reverso почти через столетие после её дебюта.

История Reverso началась в 1931 году с практической задачи: защитить циферблат часов во время игры в поло. Решение — прямоугольный корпус, который сдвигается и переворачивается, открывая металлическую заднюю крышку — оказалось достаточно прочным для спорта и при этом сформировало чистый профиль в стиле ар-деко. За девять десятилетий линия сохранила узнаваемость, несмотря на техническое и эстетическое разнообразие; Jaeger-LeCoultre отмечает, что пустая обратная сторона корпуса стала естественной площадкой для декоративного искусства, включая гравировку, эмаль grand feu и инкрустацию драгоценными камнями. В этом смысле модель всегда была одновременно инструментом и средством выражения.

На этом фоне новая тройка Reverso Tribute Enamel «Xu Beihong» органично вписывается в декоративную традицию модели. Каждые часы сочетают прозрачный циферблат из эмали grand feu, нанесённой поверх ручной гильошировки, с миниатюрой на задней крышке, выполненной в технике grand feu по мотивам работ Сюй Бэйхуна (1895–1953) — влиятельного китайского художника и педагога, известного своими тушевыми изображениями лошадей и птиц. Коллекция представлена в преддверии Лунного Нового года Лошади в феврале 2026 года, и связь с конным происхождением Reverso здесь очевидна. Каждая модель выпущена ограниченным тиражом в 10 экземпляров.

Место Сюй Бэйхуна в искусстве Китая XX века легко сформулировать, но трудно переоценить. Он выступал за рисование с натуры и стремился обновить традицию через взаимодействие с западным образованием — учился в Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts) и много путешествовал по Европе в период с 1919 по 1927 год — при этом сохраняя тушь и акварель как основной выразительный инструмент. В его изображениях лошадей экономные мазки передают мускулатуру, баланс и движение вперёд всего несколькими штрихами; символизм присутствует, но уступает место наблюдаемой форме.

Сжатие такого художественного языка до размеров задней крышки Reverso требует технического мастерства: художник должен превратить широкие каллиграфические штрихи в крошечные детали, способные выдержать многократные обжиги. Jaeger-LeCoultre описывает процесс уменьшения оригиналов площадью более одного квадратного метра до эмалевой поверхности примерно 2 см², при этом на роспись каждой задней крышки уходит около 80 часов до обжига и отделки.

С лицевой стороны все три модели стремятся к диалогу, а не буквальному повторению. Прозрачные эмалевые цвета — подобранные так, чтобы резонировать с оттенками, характерными для китайской пейзажной живописи — нанесены поверх различных гильошированных узоров. Металлическая гильошировка важна, поскольку она формирует игру света под эмалью: лучи солнца, зерна ячменя или ёлочка по-разному отражают свет и, соответственно, меняют восприятие глубины цвета. Визуальное впечатление сдержанное: без даты и с двумя стрелками, что оставляет пространство для игры тонов и текстур.

Три модели различаются как по оформлению циферблата, так и по сюжету на обратной стороне. «Бегущая лошадь» изображает одну галопирующую фигуру, которую дом называют символом величия и грации; циферблат выполнен в цвете «вечнозелёная сосна» (Evergreen Pine Green) поверх гильошировки «лучи солнца» с 120 гравированными линиями. «Две лошади» показывают чёрную и белую лошадь в движении — энергию и взаимную близость — с эмалью цвета «далёкая горная синь» (Distant Mountain Blue) на фоне гильошировки «зерна ячменя». «Стоящая лошадь» занимает более спокойную позу, по мотивам портрета Сюй 1939 года, подчёркивающего благородство и скрытую силу; циферблат здесь мягкого цвета «алый рассвет» (Crimson Dawn Orange) поверх узора «ёлочка» с 120 линиями. Две задние крышки отсылают к работе Сюй 1942 года «Бегущие вместе (Шесть лошадей)» — которая, в свою очередь, является отсылкой к «Шести коням» династии Тан из мавзолея Чжао — а третья повторяет «Стоящую лошадь» (1939).

Технические характеристики просты и понятны. Корпуса выполнены из 18-каратного белого золота в привычном размере Reverso Tribute — 45,6 × 27,4 × 9,73 мм, с водонепроницаемостью до 30 метров. Внутри установлен мануфактурный калибр 822 с ручным заводом, обеспечивающий 42 часа запаса хода и работающий на частоте 3 Гц. Часы поставляются на чёрных ремешках из кожи аллигатора с взаимозаменяемыми двойными раскладывающимися застёжками.

Заключительные мысли

Проект примечателен своим сочетанием идеи и материала. Формат Reverso позволяет владельцу носить часы с лицевой стороной вперёд, защищая при этом произведение искусства на задней крышке во время повседневного использования, оставляя миниатюру для личного просмотра или беседы. Это функциональный подход к декоративному искусству, который избегает превращения искусства в простую текстуру циферблата. Поскольку росписи на задней крышке являются репродукциями, а не свободной интерпретацией, задача скорее состоит в переводе — переносе известного изображения в стекловидную эмаль на другом масштабе и с иными ограничениями, чем в сотрудничестве с живым художником.

Этот релиз подчёркивает два направления, которые обычно определяют Jaeger-LeCoultre в глазах энтузиастов. Первое — техническое, основанное на глубокой компетенции в области механизмов и интегрированной мануфактуре, которая исторически поддерживала как собственные коллекции, так и коллекции других брендов. Второе — дизайнерское, воплощённое в Reverso, часах, которые оказались необычайно восприимчивы к ремёслам искусства, не теряя при этом своей изначальной функции. Тройка Xu Beihong логично продолжает эти линии: это пара холстов с искусством на запястье, которые можно действительно носить, и напоминание о том, что даже когда история скрыта на обратной стороне, часы прежде всего должны работать.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel «Xu Beihong»: цена и доступность

Коллекция Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel «Xu Beihong» ограничена 10 экземплярами каждой модели и будет доступна напрямую в бутиках Jaeger-LeCoultre с сентября этого года. Цена — по запросу.