Обзор часов L.Leroy Osmior Bal du Temps

Если бы вы жили в конце XVIII века и увлекались изысканными часами, имя Leroy наверняка было бы вам знакомо.

За свою богатую историю французский бренд создавал всё — от первых автоматических механизмов, разрабатывал ранние детантные спуски и выпускал невероятно сложные карманные часы. Однако сегодня, несмотря на множество впечатляющих моделей, представленных даже после приобретения бренда группой Festina в 2004 году, Leroy уже не занимает столь высокое положение среди элиты часового дела, как раньше — часовщиков королей. Основатель конгломерата, Мигель Родригес, намерен изменить это с помощью новой модели Osmior Bal du Temps, приуроченной к 240-летию бренда.

Эти одноручные часы с турбийоном и минутным репетиром выполнены в более классическом стиле, но основаны на модели Leroy 2023/4, представленной на Only Watch, которая ознаменовала возрождение бренда, однако затем была снята с продажи. Osmior Bal du Temps также символизирует возвращение Leroy в сегмент высококлассных часов, возрождая коллекцию Osmior с дуэтом сложных часовых усложнений: турбийоном и минутным репетиром.

Циферблат

Нельзя не заметить, что Bal du Temps — это часы, которые настроены на серьёзную работу. Название модели очень точно отражает суть: центральный элемент циферблата — турбийон — «танцует», пока репетир отбивает время. Более того, вы сможете наблюдать все механизмы репетира, включая минутные зубчатые рейки и храповики, расположенные в верхнем левом углу открытого циферблата. Тем не менее, даже минутный репетир удобнее, когда время можно увидеть с первого взгляда, поэтому Leroy выбрали солнечную часовую шкалу по периметру корпуса, доступную в антраците, серебре или синем цвете.

При этом Leroy явно хотят, чтобы вы пользовались репетиром. Bal du Temps — одноручные часы, на циферблате нет чётких делений для каждой минуты, только для четвертей часа. Что ж, придётся приложить усилия и послушать, как высококлассные часы отбивают время по вашему желанию…

Корпус

Корпус Bal du Temps доступен в трёх вариантах металла — титан, красное золото и платина — и выполнен достаточно просто. Он полностью полированный, с минимальным количеством характерных деталей, за исключением выреза в верхнем левом ушке, который обеспечивает пространство для полного выдвижения ползунка репетира. Из-за конструкции механизма диаметр корпуса составляет 43 мм, а толщина — 13,6 мм, что довольно внушительно, но оправдано высотой турбийонной клетки.

Хотя вряд ли кто-то возьмёт эту новинку из коллекции Osmior в воду, часы имеют водозащиту до 30 метров, что вполне достаточно для такого типа модели.

Ремешок

Независимо от выбранного металла корпуса, Osmior Bal du Temps комплектуется чёрным ремешком из кожи аллигатора с раскладывающейся застёжкой, выполненной в цвет корпуса. Это безопасный выбор, который позволяет циферблату «засиять», при этом добавляя изысканности благодаря застёжке с логотипом L.Leroy, которая, надо признать, выглядит очень элегантно.

Механизм

Сложный калибр L610SQ, установленный в Bal du Temps, позаимствован у упомянутой модели Only Watch, но без ручной гравировки. Вид на заднюю крышку доминирует матовая трёхчетвертная пластина с большим количеством англажей (без острых внутренних углов), а остальная часть механизма репетира, видимая с лицевой стороны, доступна и с обратной — включая гонги, регулятор и чёрно-полированные с фасками молоточки. Возвращаясь к лицевой стороне, стоит отметить летающий турбийон с клеткой в форме логотипа Leroy. Технически часы работают с частотой 3 Гц и имеют ручной завод с минимальным запасом хода 90 часов.

Небольшой факт о происхождении механизма. Хотя группа Festina владеет производством механизмов Soprod, Leroy не раскрывает, с кем именно они сотрудничали при создании L610SQ, лишь отмечая, что он «произведён эксклюзивно в Женеве» — но это вызывает большой интерес. (Примечание редактора: на Geneva Watch Days я расспрашивал представителей L.Leroy о происхождении механизма, но они не раскрыли подробностей. Зато звук репетира действительно очень громкий и приятный.)

Вердикт

Хотя предыдущие попытки возродить Leroy не увенчались успехом, неудивительно, что Festina снова пытается это сделать, ведь сейчас им не хватает коронного изделия, способного поднять весь их ассортимент на новый уровень. Самое обнадёживающее, помимо того, что Bal du Temps — очень стильные часы, — это заявление основателя Festina о том, что L.Leroy будет работать независимо, что, безусловно, радует поклонников.

Bal du Temps — это сильный знак намерений, не только как дизайнерский объект, но и как доказательство того, что Leroy смогли найти правильных партнёров для воплощения идеи в жизнь. Благодаря впечатляющим усложнениям эти часы — отличный способ вернуть имя Leroy в центр внимания. Лично я надеюсь, что с возвращением коллекции Osmior Leroy также возродит калибр L200, представленный на Baselworld десять лет назад — по-настоящему потрясающий механизм с прямым импульсным спуском и вручную отделанными алюминиевыми мостами.

L.Leroy Osmior Bal du Temps — цена и доступность

Модель L.Leroy Osmior Bal du Temps уже доступна, хотя производство ограничено, бренд не уточняет в какой степени. Цена — по запросу.