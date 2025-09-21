Главная » Обзор часов

Обзор часов Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII

Laurent Ferrier построил свою репутацию на простой идее: хронометрия важнее зрелищности.

Закруглённый корпус в форме «галечки», шаровидная заводная головка и стрелки в стиле Assegai говорят тихо, в то время как механика берёт на себя главную роль — зачастую оставаясь вне поля зрения. Эта философия особенно ярко проявляется в турбийонах Ferrier, которые обычно расположены на задней крышке, а не на циферблате. Такой подход бренд заложил с самого начала, когда его первая модель Classic Tourbillon Double Spiral получила премию GPHG в номинации «Мужские часы» в 2010 году. Спустя пятнадцать лет новая модель возвращается к истокам, одновременно вводя новые материалы и более современный язык отделки.

Содержание
  1. Корпус
  2. Циферблат
  3. Механизм
  4. Ремешок
  5. Вердикт
  6. Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — цена и доступность

Корпус

Часы Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII выпущены в честь 15-летия независимого производства. Они повторяют форму корпуса «галечка», вдохновлённого карманными часами XIX века, и впервые выполнены из платины 950 пробы — это дебют этого металла в коллекции Laurent Ferrier. Водонепроницаемость корпуса составляет 30 метров, диаметр — 41 мм, толщина — 12,50 мм, расстояние от ушка до ушка — 50 мм. Заводная головка сохраняет привычную, крупную шаровидную форму.

Циферблат

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Dial Close Up

Циферблат — это место, где эта модель проявляет свой характер. На основе из белого золота нанесена эмаль grand feu цвета «тиал» — смесь зелёного и синего оттенков. Название бренда и минутная дорожка выполнены в эмали небесно-голубого цвета, подчёркивая холодные тона палитры. Римские цифры аккуратно обведены ярко-белой эмалью для максимальной читаемости. В положении «6 часов» расположен накладной малый секундный циферблат, обрамлённый фаской и зеркальной полировкой из белого золота, а его метки также выполнены в небесно-голубой эмали. Время показывают стрелки из белого золота: часовая и минутная — в форме Assegai, секундная — в виде батонообразной стрелки.

Механизм

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Case Back

За сдержанным циферблатом скрывается механика, которая остаётся верна изначальной концепции бренда, но при этом обновляет оформление. В часах установлен калибр LF619.01 с ручным заводом, работающий на частоте 3 Гц и обеспечивающий запас хода до 80 часов. Особенность механизма — малый секундный циферблат расположен на оси турбийона, который виден только через сапфировую заднюю крышку. Регулирующий орган сочетает турбийон с двумя противоположно расположенными спиральными пружинами. Идея двойная: турбийон компенсирует ошибки позиционирования из-за гравитации, а двойные пружины нейтрализуют боковые смещения балансового колеса — классическое хронометрическое решение, применённое здесь ради стабильности, а не ради эффектности.

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Movement Close Up

Новшество — в отделке механизма. Вместо привычных «женевских волн» (côtes de Genève) мосты получили горизонтальную сатинированную отделку с родиевым покрытием. Движущиеся детали, включая гравировки, шестерни и баланс, покрыты родием. Перевернув часы, можно увидеть мастерство отделки: мост турбийона имеет около 30 внутренних углов — сложная геометрия, требующая ручной фаски и зеркальной полировки. Присутствуют также шлифовка и матирование, что характерно для бренда, который продолжает отделывать детали в собственных мастерских.

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Case Back 2

Одним из самых очаровательных штрихов является тактильный элемент — система ручного завода с длинным рычагом-щёлкателем, заимствованная из хронометрии XIX века. Она ценится не только за силуэт, но и за тонкий механический «щёлк» при заводе, напоминая, что это инструмент с ручным заводом, который нужно не просто носить, а активно использовать и настраивать. В эпоху удобства и повсеместных автоматических механизмов такие детали тихо подчёркивают приверженность бренда традиционным методам ради точного хронометража.

Ремешок

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Profile 2

Часы поставляются на ремешке из кожи аллигатора лесного зелёного цвета с ручной прошивкой и подкладкой из однотонной алькантары. Покупатели могут выбрать между платиновой застёжкой-шипом 950 пробы или двойной раскладывающейся застёжкой, обе выполнены из того же металла, что и корпус.

Вердикт

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Profile 3

В рамках серии Série Atelier эта модель выпущена ограниченным тиражом и ориентирована на коллекционеров: всего пять пронумерованных экземпляров, продающихся исключительно онлайн через официальный сайт бренда. Другими словами, Classic Tourbillon Teal — это не массовое пополнение каталога, а целенаправленный юбилейный выпуск, связывающий современный калибр LF с первым, отмеченным наградой, турбийоном, при этом обновляющий эстетику механизма с помощью родия и платины.

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Case Back 3

В итоге мы получаем классический Laurent Ferrier: минимализм на лицевой стороне и методичность с обратной. В то время как некоторые юбилейные модели делают ставку на визуальные эффекты, эта подчёркивает приоритеты бренда через выбор материалов и отделку. Платина появляется впервые, эмаль возвращается с новым оттенком и улучшенной читаемостью, а механизм сохраняет двойную пружину турбийона и обновляет свой «костюм». Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — точное отражение философии Laurent Ferrier с самого первого дня.

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — цена и доступность

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Serie Atelier Wristshot 2

Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — лимитированная серия из 5 экземпляров, начало поставок — сентябрь. Доступны для покупки исключительно на официальном сайте Laurent Ferrier.

Бренд Laurent Ferrier
Модель Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII
Артикул LCF001.P1.EVC1
Размер корпуса 41 мм (диаметр) x 12,5 мм (толщина) x 50 мм (между ушками)
Материал корпуса Платина 950 пробы
Водонепроницаемость 30 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Эмаль grand feu цвета тиал на основе из 18-каратного белого золота
Ремешок Ремешок из кожи аллигатора лесного зелёного цвета
Механизм Калибр LF619.01, мануальный завод, собственное производство
Запас хода 80 часов
Функции Часы, минуты, малая секунда, турбийон
Доступность Лимитированная серия из 5 экземпляров, эксклюзивно онлайн
Цена 195 000 швейцарских франков (без НДС)

