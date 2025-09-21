Обзор часов Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII

Laurent Ferrier построил свою репутацию на простой идее: хронометрия важнее зрелищности.

Закруглённый корпус в форме «галечки», шаровидная заводная головка и стрелки в стиле Assegai говорят тихо, в то время как механика берёт на себя главную роль — зачастую оставаясь вне поля зрения. Эта философия особенно ярко проявляется в турбийонах Ferrier, которые обычно расположены на задней крышке, а не на циферблате. Такой подход бренд заложил с самого начала, когда его первая модель Classic Tourbillon Double Spiral получила премию GPHG в номинации «Мужские часы» в 2010 году. Спустя пятнадцать лет новая модель возвращается к истокам, одновременно вводя новые материалы и более современный язык отделки.

Корпус

Часы Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII выпущены в честь 15-летия независимого производства. Они повторяют форму корпуса «галечка», вдохновлённого карманными часами XIX века, и впервые выполнены из платины 950 пробы — это дебют этого металла в коллекции Laurent Ferrier. Водонепроницаемость корпуса составляет 30 метров, диаметр — 41 мм, толщина — 12,50 мм, расстояние от ушка до ушка — 50 мм. Заводная головка сохраняет привычную, крупную шаровидную форму.

Циферблат

Циферблат — это место, где эта модель проявляет свой характер. На основе из белого золота нанесена эмаль grand feu цвета «тиал» — смесь зелёного и синего оттенков. Название бренда и минутная дорожка выполнены в эмали небесно-голубого цвета, подчёркивая холодные тона палитры. Римские цифры аккуратно обведены ярко-белой эмалью для максимальной читаемости. В положении «6 часов» расположен накладной малый секундный циферблат, обрамлённый фаской и зеркальной полировкой из белого золота, а его метки также выполнены в небесно-голубой эмали. Время показывают стрелки из белого золота: часовая и минутная — в форме Assegai, секундная — в виде батонообразной стрелки.

Механизм

За сдержанным циферблатом скрывается механика, которая остаётся верна изначальной концепции бренда, но при этом обновляет оформление. В часах установлен калибр LF619.01 с ручным заводом, работающий на частоте 3 Гц и обеспечивающий запас хода до 80 часов. Особенность механизма — малый секундный циферблат расположен на оси турбийона, который виден только через сапфировую заднюю крышку. Регулирующий орган сочетает турбийон с двумя противоположно расположенными спиральными пружинами. Идея двойная: турбийон компенсирует ошибки позиционирования из-за гравитации, а двойные пружины нейтрализуют боковые смещения балансового колеса — классическое хронометрическое решение, применённое здесь ради стабильности, а не ради эффектности.

Новшество — в отделке механизма. Вместо привычных «женевских волн» (côtes de Genève) мосты получили горизонтальную сатинированную отделку с родиевым покрытием. Движущиеся детали, включая гравировки, шестерни и баланс, покрыты родием. Перевернув часы, можно увидеть мастерство отделки: мост турбийона имеет около 30 внутренних углов — сложная геометрия, требующая ручной фаски и зеркальной полировки. Присутствуют также шлифовка и матирование, что характерно для бренда, который продолжает отделывать детали в собственных мастерских.

Одним из самых очаровательных штрихов является тактильный элемент — система ручного завода с длинным рычагом-щёлкателем, заимствованная из хронометрии XIX века. Она ценится не только за силуэт, но и за тонкий механический «щёлк» при заводе, напоминая, что это инструмент с ручным заводом, который нужно не просто носить, а активно использовать и настраивать. В эпоху удобства и повсеместных автоматических механизмов такие детали тихо подчёркивают приверженность бренда традиционным методам ради точного хронометража.

Ремешок

Часы поставляются на ремешке из кожи аллигатора лесного зелёного цвета с ручной прошивкой и подкладкой из однотонной алькантары. Покупатели могут выбрать между платиновой застёжкой-шипом 950 пробы или двойной раскладывающейся застёжкой, обе выполнены из того же металла, что и корпус.

Вердикт

В рамках серии Série Atelier эта модель выпущена ограниченным тиражом и ориентирована на коллекционеров: всего пять пронумерованных экземпляров, продающихся исключительно онлайн через официальный сайт бренда. Другими словами, Classic Tourbillon Teal — это не массовое пополнение каталога, а целенаправленный юбилейный выпуск, связывающий современный калибр LF с первым, отмеченным наградой, турбийоном, при этом обновляющий эстетику механизма с помощью родия и платины.

В итоге мы получаем классический Laurent Ferrier: минимализм на лицевой стороне и методичность с обратной. В то время как некоторые юбилейные модели делают ставку на визуальные эффекты, эта подчёркивает приоритеты бренда через выбор материалов и отделку. Платина появляется впервые, эмаль возвращается с новым оттенком и улучшенной читаемостью, а механизм сохраняет двойную пружину турбийона и обновляет свой «костюм». Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — точное отражение философии Laurent Ferrier с самого первого дня.

Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — цена и доступность

Classic Tourbillon Teal Série Atelier VII — лимитированная серия из 5 экземпляров, начало поставок — сентябрь. Доступны для покупки исключительно на официальном сайте Laurent Ferrier.