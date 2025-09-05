Обзор часов Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal

В 2010 году Лоран Ферье начал свою независимую карьеру с модели Classic Tourbillon — часов, которые сразу же получили приз за мужские часы на Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Эта первая работа задала тон бренду из Женевы — сдержанный дизайн, скрывающий серьёзное часовое мастерство. Теперь, спустя 15 лет, Laurent Ferrier отмечает эту веху новой юбилейной версией — Classic Tourbillon Teal.

Модель Laurent Ferrier Classic Tourbillon входит в серию Série Atelier и выпущена ограниченным тиражом всего в пять экземпляров. Она остаётся верна оригинальной концепции, при этом предлагая тонкие, но значимые обновления. Платиновый корпус, циферблат из эмали Grand Feu бирюзового цвета и обновлённая отделка механизма выделяют эту модель. Это одновременно дань уважения истокам бренда и заявление о его постоянном развитии. Давайте рассмотрим её подробнее!

Технические характеристики Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal

Щедрый 41-миллиметровый корпус Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal выполнен из платины 950 пробы — впервые в коллекции. Его мягкий, напоминающий гальку профиль толщиной 12,5 мм отсылает к карманным часам XIX века, дополненный крупной шаровидной заводной головкой. Размер корпуса от ушка до ушка составляет 50 мм, а водозащита — 30 метров. Завершают образ двусторонние выпуклые сапфировые стекла.

Внутри установлен калибр LF619.01 с ручным заводом — тот же турбийон с двойной балансирной пружиной, что и в версии 2010 года. Механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 80 часов. Отделка механизма была обновлена: горизонтальная сатинировка с обработкой рутением на мостах, а также родиевое покрытие колёс и гравировок. Мне нравится, как это подчёркивает эволюцию бренда и его актуальность сегодня. Турбийон остаётся видимым только через заднюю крышку, что соответствует философии Ферье — сдержанности.

Циферблат выполнен из бирюзовой эмали Grand Feu на основе из 18-каратного белого золота. Римские цифры из белой эмали и светло-голубая минутная дорожка в стиле «рельс» подчёркивают цветовую гамму, а малый секундный счётчик расположен на отметке «6 часов». Фасетированный и отполированный белозолотой фланец с соответствующими светло-голубыми эмалевыми метками создаёт глубину. Часовая и минутная стрелки в форме ассегаев из белого золота и тонкая секундная стрелка завершают очень сдержанный, но привлекательный образ.

Абсолютная скрытность — скрытый турбийон

Патентованный Абрахамом-Луи Бреге в 1801 году для компенсации влияния гравитации на карманные часы, турбийон — одна из самых знаменитых усложнений в часовом деле. В большинстве современных наручных часов он стал визуальным шоу, размещённым в центре циферблата. Laurent Ferrier выбрал иной путь.

В Classic Tourbillon Teal клетка турбийона спрятана под циферблатом, служа точности, а не эффекту. Механизм открывается лишь через сапфировое окно на задней крышке.

В результате мы получаем механизм, который соединяет традиционное историческое часовое мастерство с современным дизайном. Усложнение присутствует, но раскрывается только владельцу. Это делает LF идеальным примером «скрытого» статуса, если можно так выразиться. Конечно, это не уникально для Laurent Ferrier, но, на мой взгляд, отлично соответствует характеру бренда.

Первые впечатления от Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal

Возможно, вы знаете меня как поклонника Laurent Ferrier. Мне нравится сдержанный подход бренда к сверхвысокому часовому искусству. В этих часах есть скромность и умеренность, которые я нахожу чрезвычайно привлекательными. Если бы я входил в целевую социально-экономическую группу, не удивлюсь, если Laurent Ferrier стал бы моим любимым часовым мастером.

Что касается сегодняшнего релиза — Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal, — мне очень нравится идея турбийона, который не выставлен напоказ. Также мне нравится, как часы выглядят с обратной стороны. Как я уже упоминал, отделка механизма у LF превосходна. Калибры выглядят современно и свежо, с чёткой индивидуальностью. Ферье удалось обновить стиль за эти годы, что, на мой взгляд, крайне важно для сохранения актуальности. Это показывает, что он не просто следует традициям предшественников, а продолжает их развитие.

Бирюзовый цвет просто великолепен. Это сложный оттенок для точного воспроизведения, но версия LF с эмалью на белом золоте выглядит глубокой и завораживающей. Дополняющие синий и белый цвета на циферблате также отлично подобраны, чтобы оживить образ. Честно говоря, у меня есть лишь одна претензия к этим часам — их размер. Для такой минималистичной модели они довольно крупные.

Заключительные мысли о Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal

В целом Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal кажется достойным преемником оригинальной модели Classic Tourbillon. Это напоминание о том, с чего начинал бренд и как далеко он продвинулся за 15 лет. Ограниченный всего пятью пронумерованными экземплярами и оценённый в 195 000 швейцарских франков без учёта налогов, этот выпуск остаётся исключительно эксклюзивным. Уверен, что эти пять часов быстро найдут своих новых владельцев.

Что вы думаете о Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal? Поделитесь своим мнением в комментариях!