Обзор часов Longines Spirit Pilot и Spirit Pilot Flyback 2025: немного иначе и значительно лучше

В 2025 году Longines обновила коллекцию Spirit, адаптировав её под современные требования рынка.

Если при дебюте модели Spirit были приемлемого размера, то за последние пять лет тенденции изменились в сторону более компактных и удобных часов, подходящих для большинства запястий. Это положительный сдвиг. Новые Longines Spirit Pilot и Spirit Pilot Flyback получили уменьшенные размеры корпуса и упрощённый дизайн циферблата, что сделало их более удобными и эстетичными по сравнению с предыдущими версиями.

История и изменения в размерах моделей Spirit

При запуске коллекции Spirit в 2020 году Longines предложила модели с диаметром корпуса 40 мм и 42 мм для трёхстрелочников, а также 42 мм для хронографа. Для хронографа 42 мм — это стандартный размер, но для трёхстрелочника такой диаметр сегодня воспринимается как слишком крупный. Главной проблемой, по моему мнению, были длинные ушки: у 40-мм модели расстояние от ушка до ушка составляло 50 мм, у 42-мм — 52 мм. Это делало часы практически неудобными для большинства пользователей. Хронограф 2023 года имел толщину 17 мм, что также было чрезмерно. Новые модели решили все эти проблемы.

Улучшенная посадка и размеры новых моделей

Новые часы отлично сидят на запястье. Хронограф Spirit Pilot Flyback получил корпус размером 39,5 мм, а трёхстрелочник Spirit Pilot — 39 мм. Главное улучшение — уменьшенная толщина и укороченное расстояние между ушками. Хронограф теперь имеет размеры 39,5×47,4×13,4 мм, что на 3 мм тоньше предыдущей версии и более приемлемо для современного хронографа. Модель без хронографа — 39×47,2×11,5 мм. Эти изменения сделали часы удобными даже на запястье 7 дюймов. Лично я не являюсь поклонником хронографов из-за их габаритов, но эта модель произвела на меня хорошее впечатление.

Дизайн и качество отделки

Несмотря на различия в корпусах, дизайн обеих моделей выдержан в едином стиле, который подчёркивают длинные ушки. Хотя расстояние между ушками уменьшилось, они всё ещё кажутся длиннее, чем у большинства часов, что придаёт им характерный вид. Отделка выполнена на высоком уровне: чёткие внутренние грани ушек, аккуратные переходы между матовыми и полированными поверхностями.

Полированная фаска по периметру корпуса гармонично разбивает визуальное восприятие и сочетается с безелем Spirit Pilot. У хронографа установлен 60-минутный вращающийся безель с приятным ходом. Заводные головки удобного размера, хотя Longines отказалась от крупной заводной головки, характерной для пилотских часов. Кнопки хронографа обеспечивают чёткий и приятный отклик. Обе модели имеют водозащиту 100 м и сапфировое стекло.

Ремешки и браслеты: комфорт и качество

Хотя быстросъёмных браслетов пока нет, ремешки, которые я пробовал, отличались высоким качеством. Браслет хронографа прочный, удобный, с застёжкой, позволяющей регулировать длину на 5,5 мм без инструментов.

Текстурированный резиновый ремешок оснащён быстросъёмом, гибкий и качественный, с классической застёжкой типа «пряжка», которая не добавляет лишнего объёма. Благодаря сдержанной цветовой гамме часы хорошо сочетаются с разными ремешками — я пробовал жёлтый, красный и зелёный, и ни один из них не разочаровал.

Циферблаты: отказ от пяти звёзд и сохранение классики

С момента появления коллекции Spirit в 2020 году отличительной чертой циферблатов были пять звёзд, отсылающих к моделям Admiral 1960–1970-х годов, известным как «5-звёздочный Адмирал». Однако эта деталь вызвала неоднозначную реакцию — некоторые ассоциировали её с рейтингами на Amazon. Лично мне звёзды нравились, но теперь их убрали. Взамен мы получили матово-чёрный циферблат с позолоченными стрелками и арабскими цифрами, золотым кольцом по краю и люминесцентными точками в форме ромбов. Такой дизайн создаёт единство всех моделей Spirit.

На данный момент других цветовых вариантов циферблатов нет, но это может измениться. Spirit Pilot лишился даты и звёзд, сохранив при этом чистый и сбалансированный вид. Хронограф утратил позолоченные кольца счётчиков и звёзды, а из-за уменьшенного диаметра циферблата около трети цифр 2, 4, 8 и 10 оказались частично обрезаны, что вряд ли кого-то смутит. Подсветка на обеих моделях, особенно на хронографе, равномерная и яркая — заслуживает похвалы.

Механизмы и технические характеристики

Longines Spirit Pilot Flyback оснащён ручным калибром L792.4 производства ETA, эксклюзивным для бренда. Благодаря отсутствию автоматического ротора корпус стал значительно тоньше.

Калибр L792.4 — переработанный ETA 7750 с колонным колесом (синий элемент, напоминающий замок), запасом хода 72 часа и хронометрической сертификацией с точностью -4/+6 секунд в сутки. Модель Spirit Pilot работает на автоматическом калибре L888.4, основанном на ETA A31.L11, с 68 часами запаса хода и частотой 3,5 Гц.

Конкуренция на рынке пилотских часов и хронографов

Spirit Pilot и Spirit Pilot Flyback имеют множество конкурентов. Среди хронографов в голову сразу приходят Hanhart 415 ES и Airain Type 21 Re-Edition — винтажные модели с двумя счётчиками и безелем по более доступной цене. Однако они не предлагают такого баланса современности и винтажного стиля, а также изящества дизайна. В сегменте трёхстрелочников выбор ещё шире: от культового IWC Mark XX до доступных вариантов от Jack Mason, Circula и Bangalore. Наиболее очевидным конкурентом является коллекция Zenith Pilots, предлагающая и трёхстрелочные модели, и флайбек-хронографы, но с более современным дизайном и более высокой ценой.

Итог: обновлённая коллекция Spirit — удачное сочетание стиля и удобства

Longines провела качественную переработку линии Spirit Pilot, создав красивые и удобные часы без видимых недостатков. Если вам нравится одна из моделей, смело приобретайте — вы получите винтажный дизайн от бренда, который умеет делать винтаж лучше всех, а также надёжные и стильные часы для повседневного ношения.

Цены на модели: