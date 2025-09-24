Обзор часов Louis Moinet 1806 Chronomètre d’Observatoire

Я имел удовольствие освещать новинки Louis Moinet на протяжении нескольких лет.

В основном, большинство часов бренда отличались экстравагантными усложнениями и необычными материалами. Они были интересными, лимитированными и дорогими. Поэтому, когда бренд представил хронограф 1816 на Watches and Wonders 2025, мы обратили на него внимание благодаря более современному дизайну. Теперь Louis Moinet добавил вторую современную модель (не волнуйтесь, классические элементы при этом сохранены) под названием 1806 Chronomètre d’Observatoire. Честно говоря, это может стать самым впечатляющим релизом марки на сегодняшний день.

Louis Moinet 1806 Chronomètre d’Observatoire

Первое впечатление от новой модели Louis Moinet — она сильно напоминает 1816 Chronograph. Однако, как мы увидим, часы имеют ряд отличительных стилистических деталей, которые делают их не просто упрощённой версией. Корпус из титана 5-го класса диаметром 40,6 мм сочетает полированные и сатинированные поверхности. Полированный безель окружает слегка выпуклое сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием.

Стекло в этих часах толще, чем в хронографе, что объясняет большую толщину корпуса — 15,15 мм. Это отсылка к спортивному характеру модели, подтверждённому водозащитой до 50 метров.

Как и хронограф, 1806 Chronomètre d’Observatoire оснащён интегрированным титановым браслетом. Тонкая раскладывающаяся застёжка с кнопками удобна и незаметна. Браслет хорошо облегает запястье — отличный пример того, как небольшая марка уделяет внимание важным деталям.

Классические детали циферблата

В то время как большинство часов с интегрированным браслетом имеют циферблаты с узорами, 1806 Chronomètre d’Observatoire выбрал иной путь. Модель сочетает классический стиль карманных часов с современными элементами. Родиевое покрытие циферблата с матовой зернистой поверхностью украшено гравировкой. Чёрные никелевые кабошоны сочетаются с нанесёнными полированными арабскими цифрами и логотипом бренда в виде лилии. Эти элементы, вместе с приподнятой минутной разметкой с круговым зернением, придают циферблату глубину. Маленький индикатор бегущих секунд расположен на отметке «9 часов» и повторяет дизайн основного циферблата. Наконец, синие скелетонизированные часовая и минутная стрелки с покрытием Super-LumiNova гармонируют с четырьмя синими винтами по краю циферблата. В целом, это сложная и тщательно проработанная композиция, которая освежающе отличается от типичных спортивных часов с интегрированным браслетом в классическом стиле.

Собственный механизм в центре внимания

Механизм внутри 1806 Chronomètre d’Observatoire получил обозначение LM1806. Автоматический калибр — собственная разработка, произведённая компанией Concepto. Для часов этого ценового сегмента отделка соответствует ожиданиям: синие винты, перляж, «Женевские волны» (Côtes de Genève) и улитковая отделка (snailing) видны невооружённым глазом. Особое внимание привлекает позолоченный ротор. По техническим характеристикам LM1806 обладает запасом хода 48 часов и частотой 28 800 полуколебаний в час. Кроме того, после 15-дневных испытаний каждый экземпляр получает сертификат хронометра обсерватории. Для установки времени и ручного подзавода используется крупная заводная головка с логотипом.

Престижные часы на запястье

Я постоянно возвращаюсь к ключевому моменту: 1806 Chronomètre d’Observatoire — уникальное предложение для ношения на запястье. Мы привыкли к шестиугольным или продолговатым часам с интегрированными браслетами, поэтому круглая модель выглядит сравнительно необычно. Кроме того, большинство подобных часов имеют минималистичные циферблаты с акцентом на текстуру. Новинка Louis Moinet не следует этим трендам. В некотором смысле, это традиционные классические часы в более современном исполнении. При этом они работают и воспринимаются как глоток свежего воздуха. Особенно интересно, что такую модель создала небольшая марка.

Перейдём к впечатлениям от ношения. В целом, они положительные. Нет, это не самые тонкие часы, но небольшая толщина оправдана историей модели, восходящей к карманным часам. Профиль корпуса украшен деталями, делающими его привлекательным. Важный момент — «уши» корпуса сильно изогнуты, повторяя форму запястья, что снижает визуальный вес изделия. Сам браслет тонкий и качественно сделан, ощущается как продолжение корпуса. Это важно, ведь у некоторых интегрированных браслетов браслет кажется второстепенным элементом (например, Lange Odysseus в моих глазах не совсем удачная модель). В итоге, это часы, которые я с удовольствием носил бы как альтернативу многочисленным копиям Royal Oak.

Итог — 1806 Chronomètre d’Observatoire

Мне очень нравится, что Louis Moinet сделал с 1806 Chronomètre d’Observatoire. До сих пор бренд был известен лишь самым взыскательным коллекционерам. Эта модель может изменить ситуацию, поскольку взыскательные покупатели оценят её уникальность в дизайне и относительную эксклюзивность. По цене часы официально указаны как «по запросу», но в Великобритании они продаются примерно за 18 900 швейцарских франков (без налогов). Это даёт ориентир для других валют. Учитывая уровень детализации, цена соответствует конкурентам. Нам было бы интересно узнать ваше мнение об этом интересном взгляде на популярный стиль часов.

Технические характеристики часов

Параметр Описание Модель 1806 Chronomètre d’Observatoire Циферблат Родиевое покрытие с матовой зернистой поверхностью, гравировка, чёрные никелевые кабошоны, нанесённые арабские цифры, четыре синих винта Материал корпуса Титан 5-го класса с полированными и сатинированными поверхностями Размеры корпуса 40,6 мм (диаметр) × 15,15 мм (толщина) Стекло Сапфировое с двойным антибликовым покрытием Задняя крышка Титан 5-го класса и сапфировое стекло, закреплены четырьмя винтами Механизм LM1806 (Concepto): автоматический с ручным заводом, сертифицированный хронометр обсерватории, частота 28 800 полуколебаний/час, запас хода 48 часов, 22 камня, отделка Côtes de Genève, перляж, улитка Водозащита 50 метров Ремешок Титановый браслет 5-го класса с полированными и сатинированными поверхностями, раскладывающаяся застёжка-бабочка с кнопками Функции Только время (часы, минуты, малая секунда) Цена 18 900 швейцарских франков (без налогов)

Если вы ищете часы с уникальным сочетанием классики и современности, Louis Moinet 1806 Chronomètre d’Observatoire — отличный выбор, который выделит вас из толпы и порадует качеством исполнения.