Обзор часов: M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S ‘Grow Your Dreams’

Макс Бюссер привлекает британско-нигерийского художника и дизайнера Йинку Илори MBE для второго совместного проекта M.A.D.Editions — модели M.A.D.1S «Grow Your Dreams».

Доступны три цветовых варианта с яркими несочетающимися цветами на циферблатах, роторах и резиновых ремешках.

Как и ожидалось от M.A.D.Editions, это лимитированные серии по 400 экземпляров каждая, доступные через бесплатный розыгрыш в первую неделю сентября.

MB&F — бренд, в основе которого всегда лежали коллаборации. Именно это отражено в букве «F» в названии — Maximilian Büsser & Friends (Максимилиан Бюссер и друзья). Часть «Друзья» крайне важна: Бюссер привлекает поддержку и гениальность одних из самых талантливых часовщиков и дизайнеров в индустрии, чтобы воплотить в жизнь свои экстравагантные, фантастические часы. Более доступное ответвление MB&F — M.A.D.Editions — также ориентировано на сотрудничество, но, кажется, в более прямом формате. В 2024 году вышла модель M.A.D.Editions M.A.D.1 «Time to Love», созданная совместно с французским художником и дизайнером Жан-Шарлем де Кастельбажаком. В 2025 году к проекту присоединился второй коллаборатор — британско-нигерийский мультидисциплинарный художник и дизайнер Йинка Илори MBE.

Для тех, кто не знаком с творчеством Илори, его работы отличаются яркостью и оптимизмом, сочетая стилизованные формы и узоры с насыщенными цветами и вдохновляющими лозунгами. Его дизайнерский язык черпает вдохновение из нигерийских притч и устных традиций, но при этом имеет современный, поп-артовый стиль. Илори работал над всем — от потребительских товаров, таких как спортивные товары и предметы интерьера, до масштабных арт-инсталляций, архитектуры и даже кастомизированных автомобилей McLaren. Похоже, что создание часов стало для него естественным следующим шагом.

Что мне всегда нравилось в MB&F, так это чистый, простой и игривый подход Бюссера к сотрудничеству и часовому делу. Освобожденный от ограничений крупного традиционного бренда, Бюссер делает именно то, что хочет. Соответственно, эта коллаборация с Йинкой Илори возникла довольно спонтанно: во время летнего отпуска 2023 года, рассказывают в M.A.D.Editions, «Макс листал стопку журналов в поисках отдыха и случайно наткнулся на страницу с работами Илори. Вдохновленный и полный амбиций, он связался с ним. Всего через шесть дней Илори уже был в Женеве».

Что же они создали? M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» — особенно игривое прочтение уже игривой модели, сочетающей фирменный дизайн без циферблата от M.A.D.Editions с характерными цветами и мотивами Илори. Основанная на более тонкой модели M.A.D.1S, представленной в прошлом году (я немного удивлен, что не на базе более новой M.A.D.2), она выпускается в трёх эклектичных, ярких вариантах с намеренно несочетающимися резиновыми ремешками:

«Sun» — желтый ротор и желто-зеленый ремешок;

«Nature» — зеленый ротор и фиолетово-красный ремешок;

«Water» — синий ротор и темно-голубой с голубым ремешок.

Хотя двухцветные ремешки — ключевой элемент коллаборации, все три варианта также комплектуются однотонным белым ремешком для тех, кто предпочитает не отвлекать внимание от корпуса часов. Ремешки украшены тиснением в виде листьев, а ротор M.A.D.1S «Grow Your Dreams» украшен гравировкой с изображением дерева, а на лопастях ротора нанесена надпись «Grow Your Dreams» и дополнительные участки с люминесцентным покрытием Super-LumiNova.

M.A.D.Editions объясняет, что на переработку ротора ушли месяцы упорной работы: он изготовлен из титана и анодирован для получения трёх ярких цветов, стал тоньше и сложнее, при этом сохранил фирменную высокопроизводительную скорость вращения. Те, кто хоть немного знаком с часами M.A.D.Editions, знают, что сумасшедшая скорость вращения роторов с лицевой стороны — главная привлекательность и «фишка» часов. Эти модели Илори обещают быть особенно динамичными.

Говоря о роторе, он соединён с механизмом La Joux-Perret G101 — значительным швейцарским обновлением по сравнению с (хотя и сильно модифицированным) Miyota 821A, который использовался в M.A.D.1. Механизм обеспечивает запас хода 68 часов. Главная плата отделана узором côtes de Genève, окружена анодированным цветным кольцом и обрамлена рифленой алюминиевой базовой пластиной.

Если вы задаётесь вопросом, как же с этими часами узнать время (ведь это, в конце концов, часы), то время показывается с помощью вращающегося цилиндра с часами на боковой части корпуса, а светящийся маркер в положении «6 часов» указывает на время. Да, часы показывают только часы, но, как вы, возможно, уже поняли, определение времени — почти второстепенная задача для этого яркого кинетического произведения искусства на запястье.

Еще одна новинка, которую привносит «Grow Your Dreams», — безель из HyCeram: высокотехнологичной жидкой керамики, которую можно окрашивать в яркие цвета. Материал впрыскивается в паз, затем затвердевает под воздействием тепла и доводится до блеска вручную.

Эти часы — интересное сочетание ультрасовременного, взрослого, технически совершенного швейцарского часового дела и почти непосредственного празднования цвета и природы. Любые очень яркие часы могут восприниматься как игрушка, но M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» действительно передают детскую радость. Но это также и часовое послание о внимательности и вере в себя. Как медленно вращающийся цилиндр с часами, они призывают владельца терпеливо выращивать свои мечты.

«Я всегда был одержим деревьями, — говорит Илори. — Их выращивание и сбор урожая — это инвестиция времени. Это вложение любви в то, что тебе дорого, и это начинает разговор. То же самое и с этим процессом, и с мышлением Макса. Нужно быть терпеливым и выращивать часы. Между нашими мирами есть сходства. Обычно мои работы очень публичны, но в часах есть что-то одновременно личное и публичное. Все их видят, но именно у тебя есть связь с ними».

M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams»: цена и доступность

Коллекция M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» состоит из трёх лимитированных серий по 400 экземпляров каждой цветовой версии. Как и предыдущие релизы M.A.D.Editions, часы будут доступны для покупки через бесплатный розыгрыш, который пройдет в первую неделю сентября 2025 года. Цена: 3 200 швейцарских франков (без НДС).