Обзор часов Maen Manhattan 39 Ultra Thin: тонкий и элегантный дизайн по доступной цене

Компания Maen вложила значительные ресурсы в развитие коллекции часов Maen Manhattan.

На сегодняшний день бренд предлагает по крайней мере четыре версии модели Maen Manhattan, каждая из которых представленна в различных вариантах цветовых решений циферблата. Эти часы являются примером инженерной и дизайнерской мысли, сочетающей классические мотивы и современные требования к тонкости и стилю.

Концепция и дизайн Maen Manhattan: сочетание классики и инноваций

Модель Maen Manhattan — это часы-ремешок, вдохновленные популярностью классических дизайнов таких брендов, как Gerald Genta, включая Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak. Вместо простого копирования, Maen стремится создать уникальный визуальный образ, оставаясь в рамках стиля «часы с формной, интегрированной браслетной конструкцией». В результате появился дизайн с овалом циферблата по типу «окон самолета», встроенным в изящный корпус с боковыми гранями и удобным совместным браслетом. В настоящее время Maen производит варианты часов в размерах 37 мм, 39 мм и 40 мм.

Особенности модели Maen Manhattan 39 Ultra Thin

Рассматриваемая мною модель — это оптимальный вариант в коллекции, представляющий собой часы Maen Manhattan 39 Ultra Thin. Это модель с небольшой толщиной корпуса — всего 6,9 мм, что делает ее очень удобной в носке и подходит для наиболее формальных сценариев. Данная версия обозначается как референс M4.1.3 и оснащена светлым «ice blue» циферблатом.

Технические характеристики и механика

В отличие от 37-мм ультралегкой версии, модель 39 мм имеет более широкий корпус и чуть иной дизайн без подсекундной шкалы. Обе версии используют один и тот же механизм — ручной завод Swiss ETA Pesaux 7001 с привлекательным отделкой «Elaboré». Этот механизм не нов, но он является проверенным, надежным, тонким и экономичным решением для создания изящных часов.

Механизм работает с частотой 3 Гц и обеспечивает около двух суток запаса хода. Его можно увидеть через стекло задней крышки корпуса.

Автоматические против ручных механизмов: преимущества и особенности

В целом я отдаю предпочтение автоматическим механизмам. Однако не все часы должны быть громоздкими. Иронично, что многие бренды выпускают ручные часы с толщиной, сравнимой с автоматическими, что вызывает улыбку. Основная причина этого — желание добиться максимально тонкого корпуса, что успешно реализуют такие швейцарские мастера как Audemars Piguet и Patek Philippe благодаря собственным автоматическим ультратонким механизмам.

Но современные автоматические механизмы, схожие по характеристикам, зачастую дорогие и сложные в производстве. Ручные механизмы, несмотря на необходимость регулярного заводка, позволяют достигать очень тонких профилей без существенных затрат. Так, Maen Manhattan 39 Ultra Thin — это именно такой пример: корпус всего 6,9 мм толщиной, что значительно превосходит по тонкости автоматическую модель Maen Manhattan 40 (толщиной 10,2 мм).

Чем хороша эта тонкость

Размер корпуса — 39 мм в диаметр и 6,9 мм по толщине — это значительный прогресс по сравнению с моделью Maen Manhattan 40. Такая разница примерно 3 мм толщиной существенно влияет на комфорт ношения. Длина ушек — 47,8 мм по лунке-луночной оси — обеспечивает хорошую посадку запястья. Водонепроницаемость 100 метров без завинчивания коронки — ещё один плюс.

Несмотря на необходимость ручного заводка, я считаю, что ценовая доступность и элегантность делают этот аксессуар достойным для повседневного и формального ношения. Тонкий корпус легко прячется под рукавом или брючиной, что особенно актуально для делового гардероба.

Дизайн циферблата: сочетание стиля и функциональности

Без выразительного и читаемого циферблата ни одна хорошая модель не выглядит завершенной. Maen подошли к дизайну циферблата Manhattan с особым вниманием, предложив вариант, схожий с моделью Manhattan 40, но без центральной секундной стрелки.

Циферблаты окрашены в различные оттенки с фоновым мотивом из вертикальных гравировок «Geneva stripes». Этот декоративный мотив имитирует «Côtes de Genève», часто используемый для украшения мостов и пластин механизмов. Размещение накладных индексных меток и стрелок хорошо гармонирует с фактурой фона. Стрелки и индексы покрыты Super-LumiNova, что обеспечивает хорошую читаемость при плохом освещении. Тёмный текст на светлом фоне менее заметен, но для быстрого определения положения стрелок этого достаточно.

Обзорная версия Maen Manhattan 39 Ultra Thin доступна с двумя синими циферблатами, один из которых ярко-голубой («ice blue»), другой — тёмно-синий. Также доступны модели с зелёным, бордовым и серым циферблатом, каждый с вертикальными полосами.

Корпус и браслет: баланс минимализма и практичности

Корпус часов Maen Manhattan не оборудован системой быстрого снятия браслета, что позволяет сохранить минимальную толщину и комфорт ношения. Однако это означает, что замена браслета на ремешок требует больше усилий. Браслет выполнен из трёхзвенной стали с аккуратным сустремлением и классическим замком-крылышком (бабочка). Его дизайн не слишком инновационен, однако сделан качественно.

Целевая аудитория и стиль ношения

Часы Maen Manhattan — это модель для энтузиастов, ценящих тонкий дизайн и техническое качество. В то же время, в более широкой социальной среде, они лучше подходят для повседневной носки и делового стиля. В среде любителей высококлассных часов подобная модель может восприниматься как попытка имитировать популярные высшие бренды, такие как Nautilus или Royal Oak, что снижает уникальность впечатления.

Тем не менее, Maen не стремится копировать, а создает свои собственные силовые линии. Малое производство и доступные цены делают эти часы привлекательным вариантом для тех, кто ищет качественные и оригинальные изделия без переплат за известный бренд. Современное сообщество маленьких брендов делает ассортимент доступным по цене и высоким по качеству.

Цена и итоговая оценка

Стоимость модели Maen Manhattan 39 Ultra Thin составляет примерно 1 354 доллара США. Это достойная цена за сочетание изящного дизайна, тонкости корпуса, надежного механизма и универсальности. Эти часы хорошо вписываются как в деловой гардероб, так и в повседневный стиль, предлагая при этом высокое качество за конкурентную стоимость.