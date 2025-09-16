Обзор часов MB&F Legacy Machine 101 Evo

Трудно поверить, что MB&F существует уже 20 лет.

Тем не менее, вот мы здесь — с брендом, который стал частью новой волны независимых производителей, меняющих облик высокой часовой моды (Haute Horlogerie). Футуристичные и необычные дизайны — визитная карточка MB&F. Новейшая пара часов Legacy Machine 101 (LM101) Evo продолжает эту традицию.

Вероятно, более десяти лет назад на мероприятии Salon QP в Лондоне я впервые примерил творение MB&F. Эта модель полностью изменила мое восприятие наручных часов. На моем запястье оказался смелый по стилю объект с множеством открытых компонентов и совершенно нетрадиционным циферблатом. Сначала я сомневался. Однако с тех пор, когда меня спрашивают о самых прогрессивных дизайнах, которые мне нравятся, MB&F почти всегда оказывается в верхней части списка. Хотя мне нравятся и более необычные модели бренда, такие как Bulldog, именно LM101 Evo приходит на ум, когда говорят о MB&F.

Новые Legacy Machine 101 Evo

MB&F впервые представила Legacy Machine 101 в 2020 году. Часы отличались фирменным мостом и подвешенным балансом, расположенным под высоко выпуклым сапфировым стеклом. С диаметром корпуса 40 мм они были одними из самых компактных в коллекции. Так что же нового в последних моделях? Это не просто цветовая вариация — LM101 Evo, как следует из названия, является эволюцией оригинала с практическими обновлениями.

LM101 Evo сохранили диаметр 40 мм и расстояние от ушка до ушка 49 мм. Толщина корпуса составляет 16,5 мм, что придает часам внушительный вид, что вполне ожидаемо для MB&F с их «пузырчатым» стеклом. Обновления включают водозащиту до 80 метров, завинчивающуюся заводную головку, амортизатор FlexRing и интегрированный резиновый ремешок с раскладывающейся застежкой. Хотя Legacy Machine не выглядит как часы для повседневного ношения, эта модель создана именно для этого. Кроме того, корпус выполнен из прочного и легкого титана.

Две версии

Legacy Machine 101 Evo доступна в двух цветовых вариантах. Основная плата обработана методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) и выполнена в цвете лосося или зеленом. Два черных дополнительных циферблата украшены стрелками с покрытием Super-LumiNova. Один из них показывает часы и минуты, другой — оставшийся запас хода. Что касается ремешков, то модель в цвете лосося идет с серым резиновым ремешком, а зеленая версия — с таким же ремешком, но белого цвета.

Впечатляющий механизм с отделкой от Вутилиайнена

«F» в MB&F означает «friends» (друзья), и в данном случае в проекте участвовал Кари Вутилиайнен. LM101 Evo оснащены механизмом собственной разработки, отделка которого выполнена Вутилиайненом. В результате получился традиционный по виду калибр, видимый через сапфировое стекло задней крышки. Механизм включает многочисленные черные NAC-мосты с гравировкой в виде женевских полос, англаж и другие техники отделки. Помимо 60-часового запаса хода, механизм с 23 камнями работает на частоте 18 000 полуколебаний в час и состоит из 233 компонентов.

Цена и доступность Legacy Machine 101 Evo

MB&F подчеркивает, что LM101 Evo не является лимитированной серией и войдет в постоянную коллекцию. Однако бренд — небольшой производитель, поэтому не стоит ожидать массового появления этих часов на рынке. При цене в 62 000 швейцарских франков (без учета НДС) новая модель от одного из моих любимых часовых брендов — редкое удовольствие для тех, кто готов инвестировать в эксклюзив. После 20 лет на рынке MB&F по-прежнему создает уникальные часы, не похожие ни на какие другие. Для получения дополнительной информации о новой модели Evo посетите официальный сайт MB&F.

