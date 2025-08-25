Обзор часов: Montblanc 1858 Split Second Chronograph LE

Ратрапант, секундомер с разделением секунд или двойной хронограф — это не то, что встретишь каждый день.

Такой хронограф, способный измерять промежуточные времена, не прерывая при этом основное измерение длительного промежутка времени, — это серьёзно сложные часы. Для многих, включая меня, двойной хронограф — одна из самых увлекательных усложнений в мире высокой часовой моды (Haute Horlogerie). И Montblanc предлагает именно такие часы. Это секундомер с разделением секунд, который занимает достойное место в длинной и увлекательной хронологии. Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition с бордовым циферблатом — это ратрапант с высококлассным, ручной сборки и отделки механизмом Minerva. Часы выпущены ограниченным тиражом в 100 экземпляров, что делает их редкостью, как и все подобные творения. К счастью, одна из этих редких моделей попала к нам, где мы смогли прочувствовать магию топового секундомера с разделением секунд.

Эти Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition не первые в своём роде. В 2019 году модель 1858 Split Second Chronograph дебютировала в ограниченной серии из 100 бронзовых часов — неожиданного материала для часов высочайшего часового уровня. За этим последовала версия из титана с циферблатом из эмали Grand Feu синего цвета, уникальный экземпляр для благотворительного аукциона Only Watch в титане с циферблатом из синего агата, а также лимитированная серия из 18 штук в лимонном золоте с зелёными деталями. Теперь Montblanc представляет стальную версию с белым золотом на рифлёном безеле и дымчато-бордовым циферблатом в ограниченном тираже 100 экземпляров. Эти часы размером 44 × 15,2 мм впечатляют и обладают харизмой в равной мере. Да, они крупные, но при этом имеют отличные пропорции. Цветовая гамма тёплая, а дополнительная центральная секундная стрелка хронографа заставляет сердце любителя часов биться чаще.

Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition: История Minerva

Группа Richemont, частью которой является Montblanc, приобрела Minerva в 2007 году. Торговая марка Minerva была зарегистрирована впервые в 1886 году, но братья, стоявшие за брендом — Шарль и Гипполит Робер — открыли свою часовую мастерскую в Минерве в 1858 году, что и отражено в названии часов. Со временем Minerva стала известна своими механизмами, такими как первый хронограф калибр 19-9. Позже появился калибр 13.20CH — один из первых хронографов с одним толкателем, а затем последовало несколько выдающихся механизмов.

Общей чертой этих высоко оценённых механизмов был высокий уровень отделки. Механизм Minerva выделялся фирменным V-образным мостом и «хвостом дьявола», который на самом деле является стрелой в историческом эмблеме бренда, почитающей римскую богиню ремёсел (а также мудрости и войны). Отличительная V-образная форма моста вдохновлена величественными горами вокруг часовой мастерской в Виллере.

Перенесёмся в 2000-е годы, когда Minerva оказалась в руках часового люксового конгломерата Richemont. Что группа собиралась делать с Minerva — сохранить её как отдельный бренд или интегрировать и её мастерство в один из брендов портфолио? Panerai хотел поглотить её, но повезло Montblanc. В 2007 году Minerva была присоединена к Montblanc, а предприятие в Виллере стало Institut Minerva de Recherches en Haute Horlogerie (Институт Minerva по исследованиям в области высокой часовой моды).

Создание желанных часов

Часы Montblanc с механизмом Minerva с самого начала были чем-то особенным. Наш собственный Андреас Аренс увидел 1858 Split Second Chronograph 2019 года, и эти часы стали для него желанными, которые он в итоге приобрёл. Вот что он написал об этих часах:

«Я узнал, что Montblanc, после того как Richemont купил Minerva и сделал её частью бренда, предлагает высококлассные хронографы с ручной отделкой механизмов по удивительно справедливым ценам. В 2019 году Montblanc представил 1858 Split Second Chronograph. Я едва мог поверить — полноценный традиционный ратрапант с ослепительным, ручной отделки механизмом! Один из таких хронографов пополнил мою коллекцию.»

Часы крупные, но я поддерживаю мнение большинства коллег, что «механизм карманных часов M16.31 внутри требует таких размеров». Соблазнительно назвать ручной завод и ручную отделку калибра MB M16.31 звездой шоу. Да, циферблат и стальной корпус с тонко рифлёным безелем из белого золота тоже выглядят впечатляюще, но механизм — это трёхмерный микроспектакль. Все идеально декорированные поверхности выделяются блеском, а когда знаешь, что Minerva производила спираль баланса самостоятельно, смотришь на неё другими глазами. Механизмы хронографов Minerva исторически известны своей красивой архитектурой и отделкой. Механизм внутри нового ратрапанта с бордовым циферблатом полностью оправдывает эту репутацию.

Взгляд через сапфировое стекло задней крышки открывает полосы Женевы, перляж на базовой пластине, мосты из родированного немецкого серебра, внутренние фаски, полированные скосы, чёрную полировку, круговое зернение и множество других старомодных техник, выполненных вручную.

Ослепительный 287-детальный MB M16.31

Источник энергии нового ратрапанта с бордовым циферблатом отражает богатую историю Minerva. 287-детальный, 25-камневый калибр MB M16.31 отдаёт дань уважения историческим карманным калибрам 19-09CH и 17-29. Это объясняет его внушительный диаметр в 38,4 мм. Калибр MB M16.31 — это сложная эволюция MB M16.29, теперь с добавленным механизмом разделения секунд. В нём два колонных колеса для хронографа и функции разделения секунд, горизонтальное сцепление и запас хода 50 часов. Большой баланс с 18 винтами и собственной спиралью с надвитком, отрегулированной регулятором с лебединой шеей, работает с успокаивающей частотой 18 000 колебаний в час.

44 мм на запястье

Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition вдохновлён 42-миллиметровыми военными монопушерными ратрапантами 1930-х годов. Большой MB M16.31 требовал чуть больший корпус для комфортного ношения, поэтому Montblanc выбрал размер 44 мм. Верх корпуса из стали венчает фиксированный тонко рифлёный безель из 18-каратного белого золота.

Да, часы заметно сидят на запястье, но поскольку я привык носить круглые 44-миллиметровые часы, мои Chronoswiss Timemaster, они никогда не казались слишком большими или неудобными. Когда вы носите эти часы, вы полностью осознаёте, что они на вас, но и хотите это осознавать, потому что это — усложнение высокой часовой моды.

Хотя я не самый большой поклонник дымчатых циферблатов, для этого я сделаю исключение. Тёмно-бордовый цвет с лучистой отделкой «солнечные лучи», контрастные чёрные счётчики хронографа и белые люминесцентные арабские цифры смотрятся великолепно. Чёрные субциферблаты соответствуют тёмным краям циферблата, а свежие белые детали придают лёгкость и отличную читаемость.

Классические часовая, минутная и малая секундная стрелки, бело-лакированные центральные стрелки хронографа и 30-минутный счётчик хронографа того же цвета завершают образ, который я бы охарактеризовал как «роскошный инструментальный». Тахиметрическая шкала (база 1000), расположенная по окружности циферблата, вряд ли будет часто использоваться в повседневной жизни, но это исторический и функциональный отсыл к оригинальным часам. Она также ставит вишенку на торте этого впечатляющего, но очаровательного ратрапанта.

Наконец, цена Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition с бордовым циферблатом

Часы поставляются с тёмно-бордовым ремешком из телячьей кожи с тиснением под аллигатора и застёжкой из нержавеющей стали с двойным раскладывающимся механизмом и системой тонкой регулировки. Ремешок, оснащённый системой быстрого снятия для удобной замены без инструментов, выполнен из высококачественных материалов. Его цвет насыщенный и глубокий, а телячья кожа мягкая и приятная на ощупь, демонстрируя высокий уровень отделки. Управление раскладывающейся застёжкой кажется мне немного (слишком) сложным, но я понимаю, почему Montblanc её использует. Штифтовая застёжка на часах стоимостью 60 000 евро — это, по мнению многих, моветон.

И вот цена новейших Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition. Я сознательно отложил упоминание цены, потому что ратрапанты высокой часовой моды редко стоят в пределах пятизначных сумм. Я не говорю, что это дешёвые часы. Однако они могут сделать мифический ратрапант более достижимым для большего числа любителей часов, чем раньше.

Что вы думаете об этих Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition? Это часы мечты? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.