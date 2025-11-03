Главная » Обзор часов

Обзор часов: Neotype LM02 Type C Panda

Реальность человечества такова, что мы постоянно производим всё больше и больше различных вещей.

Каждый месяц на рынок выходят новые бренды часов, предлагая своё уникальное видение определённого типа часового искусства. Каждый месяц появляются новые инструментальные часы, новые нарядные часы и новые [заполните пропуск] типы часов. Поэтому брендам необходимо тонко настраивать свой дизайн и повествование, чтобы привлечь внимание энтузиастов, которое сейчас рассеяно из-за перенасыщенного рынка. На сцену выходит французский бренд Neotype с хронографом LM02 Type C, который мы получили в руки в прошлом году и который нам понравился — а теперь Neotype представил модели с циферблатами в стиле «панда», что добавило им ещё больше привлекательности.

Корпус

Некоторые специалисты отрасли утверждают, что тренд на маленькие часы уже умер, всего через пару лет после того, как те же специалисты заявляли о смерти тренда на крупные часы. По моему опыту, бренды делают часы меньшего и большего размера, потому что хотят этого или потому, что определённые типы часов логичнее смотрятся в меньших корпусах, а другие — в больших. Можно согласиться, что чем выше водонепроницаемость и прочнее инструментальные часы, тем крупнее они обычно бывают по механическим и инженерным причинам.

Именно поэтому Neotype LM02C1AC имеет диаметр 39 мм, длину от ушка до ушка 48,50 мм, толщину 13,80 мм (без учёта стекла, с ним — 15,1 мм) и ширину между ушками 22 мм. Эти размеры сочетаются с водонепроницаемостью до 200 метров, выпуклым сапфировым стеклом толщиной 3,5 мм, задней крышкой с завинчивающимся механизмом толщиной 2 мм, завинчивающейся заводной головкой и завинчивающимися кнопками хронографа — другими словами, это прочный корпус с такими пропорциями, который легко справится с суровыми условиями.

LM02 Type C panda profile

Несмотря на слегка увеличенные размеры для классических инструментальных часов, LM02C1AC удобно сидит на запястье (на запястье 16,5 см, как на фото), поскольку корпус немного приподнят из-за толстой задней крышки, что позволяет плоскому и удлинённому среднему корпусу не касаться запястья. Благодаря этому заводная головка и кнопки хронографа не впиваются в кожу — это продуманное дизайнерское решение.

Кроме того, корпус Neotype имеет выразительный мускулистый и угловатый профиль, полностью сатинированный, с матовой отделкой, демонстрирующий ту же каскадную форму от безеля к корпусу, что и в первых четырёх версиях хронографа Type C. Иными словами, большой фиксированный безель теперь выполнен с полированным сапфировым вставкой, которая отходит под углом наружу и вниз, а затем резко возвращается к среднему корпусу. Боковой профиль LM02C1AC впечатляет и подчёркивает утилитарный характер модели.

Циферблат

LM02 Type C panda dial

Главной новинкой здесь является новая цветовая схема циферблата, которая придаёт хронографу сильный винтажный дух механических часов, несмотря на ультрасовременный внешний вид инструментальных часов. Классическое сочетание цветов «панда» — чёрные счётчики хронографа на светлом фоне циферблата — становится ещё более выразительным благодаря люминесцентному покрытию Super-LumiNova «старый радий» на часовой и минутной стрелках, а также благодаря конструкции сэндвич-циферблата (полностью светящийся диск расположен под основным циферблатом). Кремово-жёлтый оттенок люма гармонично сочетается с основным кремовым цветом циферблата, делая LM02C1AC более элегантными инструментальными часами по сравнению с предыдущими моделями.

LM02 Type C panda dial closeup

Контраст, создаваемый чёрными счётчиками и основным циферблатом с метками «старого радия», поддерживается чёрным рельефом (рео), на котором нанесена полностью индексированная минутная шкала белым цветом, а также метками на безеле, заполненными «старым радием» и аккуратно обработанными на полированной керамической вставке безеля. Иными словами, безель и циферблат идеально сочетаются друг с другом. Дополнительно винтажную тему подчёркивают чёрные ободки часовой и минутной стрелок, которые контрастируют с циферблатом и делают чтение времени интуитивно понятным.

LM02 Type C panda on wrist

Остальная часть циферблата остаётся в основном неизменной и уникальной для Neotype: индикатор 24 часов на отметке «три часа» выполнен в минималистичном стиле (чтобы снизить его визуальное значение, сохраняя симметрию циферблата), а 60-минутный счётчик на отметке «девять часов» легко читается и удобен в использовании — я бы сказал, что он читается даже лучше, чем в предыдущих версиях, поскольку минутная стрелка окрашена в жёлтый цвет (как и на 24-часовом индикаторе), а минутные метки — в белый. Это облегчает определение прошедших минут с момента запуска хронографа даже с некоторого расстояния (ведь мы редко смотрим на часы с носом, прижатым к стеклу). Как человек, который имел дело с этой и другими версиями Neotype Type C, отмечу, что отделка циферблата и корпуса превосходит качество выпуска 2024 года.

Ремешок

LM02 Type C reverse panda

Хотя в этом обзоре основное внимание уделяется модели LM02C1AC, которая была у меня в руках (одна из двух новых моделей с циферблатом «панда»), обе модели — и эта, и LM02C4A (реверс-панда) — имеют одинаковые технические характеристики и дизайн, за исключением цветовой схемы «чёрное на белом» и PVD-покрытия корпуса золотом у последней. Обе поставляются с чёрным фирменным двухсекционным ремешком из резины FKM шириной 22 мм у ушка, сужающимся до 20 мм у стальной застёжки, толщиной 4,8 мм в самой толстой части и 2,8 мм в самой тонкой (то есть общий сужающийся профиль около 2 мм). Кроме того, Neotype включает в комплект оливково-зелёный нейлоновый ремешок в стиле NATO, который идеально сочетается с дизайном корпуса и циферблата.

Механизм

LM02 Type C panda caseback

Механизм внутри обоих моделей такой же, как и в первых четырёх версиях хронографа Type C — Seiko VK64, мехакварцевый калибр с индикатором 24 часов на отметке «три часа», 60-минутным счётчиком на отметке «девять часов», механической функцией хронографа с точностью до 1/5 секунды, месячной точностью ±20 секунд и сроком службы батареи около трёх лет.

Цена и доступность Neotype LM02 Type C

LM02 Type C reverse panda and panda

Хронографы Neotype LM02C1AC (панда) и LM02C4A (реверс-панда) уже доступны для покупки напрямую на сайте бренда с немедленной отправкой: первая модель ограничена 150 экземплярами, вторая — 75 экземплярами.

Цена:

  • LM02C1AC (панда) — €525
  • LM02C4A (реверс-панда) — €566
Бренд Neotype
Модель LM02 Type C Chronograph
Номер модели LM02C1AC (панда)
LM02C4A (реверс-панда)
Размеры корпуса 39 мм (диаметр) x 15,1 мм (толщина) x 48,5 мм (длина ушко-ушко)
Материал корпуса Нержавеющая сталь, керамическая вставка безеля (панда)
Нержавеющая сталь с PVD-покрытием золота, керамическая вставка безеля (реверс-панда)
Водонепроницаемость 200 метров, завинчивающаяся заводная головка и кнопки хронографа
Стекло Сапфировое спереди
Циферблат Сэндвич-циферблат «панда» или «реверс-панда» с люмом Super-LumiNova «старый радий»
Ширина ушка 22 мм
Ремешок Резина FKM или нейлон
Механизм Seiko VK64, мехакварц
Срок службы батареи ~3 года
Функции Часы, минуты, 24-часовой индикатор, хронограф
Доступность Лимитированная серия: 150 шт (панда), 75 шт (реверс-панда)
Цена €525  (панда), €566 (реверс-панда)

Таким образом, Neotype LM02 Type C с новыми циферблатами «панда» — это удачное сочетание винтажного стиля и современных технических решений, предлагающее прочный и удобный инструментальный хронограф с уникальным дизайном и ограниченным тиражом.

Neotype французские часы часы до 1000$
