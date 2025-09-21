Обзор часов Nivada Grenchen Antarctic GMT Hodinkee Limited Edition

Nivada Grenchen может быть незнакомым именем для некоторых читателей, однако корни бренда уходят в 1926 год в городе Гренхен, Швейцария, где компания завоевала репутацию производителя практичных и функциональных инструментальных часов.

После длительного периода затишья в эпоху кварцевых часов, бренд был возрожден в 2018 году Гийомом Лайде и Реми Шабра с программой верных переизданий; примечательно, что наши друзья из Hodinkee стали одним из первых розничных партнёров в этом возрождении.

Средне-вековые полевые часы компании, изначально выпущенные под названием Aquamatic, а позже переименованные в «Antarctic» после участия в операции ВМС США Deep Freeze (1955–56), остаются центральной темой бренда: утилитарные, хорошо читаемые и размером, рассчитанным на ежедневное ношение, а не на доминирование на запястье. Спустя семь лет после возрождения, Nivada и Hodinkee объединились для создания Antarctic GMT Limited Edition для Hodinkee. Этот проект стал первой лимитированной серией Hodinkee после приобретения компании Watches of Switzerland в конце прошлого года, что символизирует новый этап в развитии нью-йоркского медиа-бренда.

Дизайн и особенности

Как следует из названия, Antarctic GMT Limited Edition — это винтажный взгляд на практичность часов с функцией второго часового пояса. Дизайн напрямую вдохновлён редкой моделью Antarctic GMT 1960-х годов, референс 87013, которая появилась в магазине Hodinkee и которую Nivada рассматривает как ключевой ориентир в возрождении линии Antarctic GMT. На практике это означает матово-серый циферблат, внутренний 24-часовой безель, управляемый дополнительной заводной головкой, и высококонтрастный подход к читаемости: люминесцентное покрытие нанесено не только на метки и стрелки, но и на внутренний безель, а также на текст на циферблате.

По сравнению с основной моделью Antarctic GMT, лимитированное издание выделяется повышенной водонепроницаемостью (100 метров), более тонким профилем и упрощённым циферблатом, ориентированным на максимальную читаемость. Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, диаметром 36 мм и толщиной 11,1 мм — почти на 2 мм тоньше, чем у предыдущей модели Antarctic GMT с толщиной 12,75 мм. Расстояние от ушка до ушка составляет компактные 40 мм, а ширина между ушками — универсальные 20 мм.

Отделка корпуса сдержанная: верхняя поверхность корпуса имеет вертикальную сатинировку, отсылающую к винтажной эстетике EPSA compressor, а полированные участки возле ушек создают чёткий контраст. Стекло в этой версии сапфировое, и, по словам бренда, этот апгрейд связан с удвоением водозащиты — с 50 до 100 метров, что соответствует позиционированию Antarctic как инструментальных часов.

Управление и циферблат

Управление простое и интуитивное. Система с двумя заводными головками разделяет функции: головка на позиции «2 часа» вращает внутренний 24-часовой безель, а головка на «4 часа» в первом положении регулирует стрелку GMT и дату; во втором положении — устанавливает местное время на 12-часовом циферблате. Циферблат выполнен в минималистичном стиле, близком к оригиналу эпохи. В положении «12 часов» размещён полный логотип «Nivada Grenchen», вместо скриптового «Antarctic», который здесь отсутствует, а сдержанная надпись «Automatic GMT» на «6 часах» уравновешивает нижнюю часть циферблата. Белые элементы — часовые метки, стрелки, внутренняя шкала GMT и даже нанесённый текст — заполнены люминесцентным составом Super-LumiNova с зелёным свечением, создавая единый ночной образ и чёткий контраст днём.

Механизм и задняя крышка

Внутри установлен автоматический механизм Soprod C125 с частотой 4 Гц и запасом хода 42 часа. Задняя крышка закрытая, с индивидуальным номером из 225 экземпляров и украшена стальным медальоном с изображением пингвина — явная отсылка к средневековым моделям Antarctic с золотистым медальоном, здесь переведённым в нержавеющую сталь в тон корпусу.

Ношение и комплект поставки

На запястье часы выглядят сдержанно и компактно. Диаметр 36 мм и расстояние между ушками 40 мм чётко соответствуют средневековому стилю, а толщина 11,1 мм позволяет легко носить часы под манжетой. Вертикальная сатинировка верхней части корпуса придаёт практичность, а полированные акценты не дают часам выглядеть слишком строго. В комплекте идут два ремешка серого цвета — износостойкий NATO и замшевый кожаный — оба поддерживают единую цветовую гамму с циферблатом.

Итоговые впечатления

В итоге получился компактный GMT, который опирается на сильнейшую историческую концепцию Nivada, не превращаясь в точную копию. Корпус стал тоньше, водозащита выше, а функции аккуратно разделены между двумя заводными головками — решения, которые выглядят продуманными, а не декоративными.

Если задача состояла в создании готовых к путешествиям Antarctic с чёткой читаемостью днём и ночью, то спецификация полностью соответствует цели. Для тех, кто предпочитает умеренный размер и чистый циферблат без излишнего брендинга, это сотрудничество делает акцент на функциональности. А для тех, кто следит за тем, как Hodinkee после приобретения справляется с лимитированными выпусками, эта модель — скорее сдержанный маркер, чем громкий жест.

Цены и доступность Nivada Grenchen Antarctic GMT Hodinkee Limited Edition

Лимитированная серия Nivada Grenchen Antarctic GMT Hodinkee Limited Edition ограничена 225 экземплярами и доступна эксклюзивно в Watches of Switzerland (онлайн, магазины в Сохо и American Dream). Цена: 1 740 долларов США.