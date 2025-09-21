Обзор часов: Norqain Freedom 60 43 мм Off-White

Несколько месяцев назад Norqain представили нам хит продаж — Freedom 60 Chrono 40 мм Enjoy Life, который оказался идеальными часами для пляжа.

Цвета, напоминающие мороженое, в сочетании с белым циферблатом сделали их идеальными для солнечного климата. Но, к сожалению для нас, жителей Северного полушария, летний сезон подходит к концу. С изменением погоды мы начинаем убирать летние часы и тянемся к более осенним моделям. К счастью, Norqain снова позаботились о наших сезонных потребностях. Их последняя новинка — немного увеличенная версия Freedom 60 диаметром 43 мм с тёплым, слегка кремовым (off-white) «панда» циферблатом! Вот всё, что вам нужно о ней знать.

Дизайн и корпус

Freedom 60 43 мм Chrono Off-White оснащены корпусом из полированной нержавеющей стали 316L, дизайн которого схож с 40-миллиметровой моделью. Увеличенные пропорции придают часам ещё больше выразительности на запястье, а фирменная табличка Norqain на левой стороне корпуса добавляет массивности, но при этом часы не выглядят громоздкими. При размере от ушка до ушка 53,1 мм и толщине 15 мм, на бумаге они кажутся внушительными, однако благодаря продуманным дизайнерским решениям — тонкому безелю и аккуратным наклонным ушкам — часы сидят на руке комфортно и не выглядят чрезмерно крупными.

Эти размеры также улучшают функциональность корпуса: несмотря на традиционные кнопки, часы обладают водозащитой до 100 метров, а ширина ушек 20 мм обеспечивает совместимость с широким ассортиментом ремешков. Сверху установлен двойной антибликовый сапфировый кристалл в форме «коробки», а на задней крышке — сапфировое стекло с гравировкой, напоминающей, что модель выпущена лимитированной серией в 300 экземпляров.

Циферблат «Панда» Off-White

Все любят циферблаты «панда», и хотя Norqain предлагает несколько похожих дизайнов, ни один из них не является настоящим «пандой», кроме этой модели. Важно отметить, что название «Off-White» не связано с брендом покойного Вирджила Абло, а обозначает красивый оттенок кремово-белого цвета циферблата. Он близок по тону к кремовому циферблату другой 43-миллиметровой модели Norqain, но, как и следует из названия, это именно off-white. В классическом стиле «панда» циферблат контрастирует с чёрными счётчиками на позициях 3, 6 и 9 часов, а тахиметрическая шкала обрамляет циферблат на чёрном фоне.

Кремовый циферблат дополняют акценты из красного золота — логотип Norqain, а также стрелки и часовые метки с люминесцентным покрытием, все они алмазной огранки и прекрасно отполированы. Сапфировое стекло в форме «коробки» создаёт эффект, который любят традиционалисты: при взгляде под углом края циферблата искажаются, а при прямом взгляде всё остаётся кристально чётким. Да, спорное окошко даты на позиции 4:30 осталось, но честно говоря, на фоне этого потрясающего циферблата оно совсем не раздражает и отлично вписывается в дизайн.

Механизм

Внутри часов установлен автоматический хронограф Norqain calibre N19 на базе Sellita SW510a. Этот трёхсчётчиковый автоматический калибр обладает внушительным запасом хода в 62 часа, 27 камнями и частотой 28 800 полуколебаний в час. Среди хронографов это простой и надёжный механизм от проверенного производителя, который отлично держит точность. В модели Freedom 60 он слегка модифицирован: оснащён фирменным ротором Norqain, который можно увидеть через прозрачную заднюю крышку — приятное дизайнерское решение.

Ремешки и браслеты

Часы доступны с тремя вариантами крепления:

Отличный стальной браслет с H-образными звеньями, матовыми центральными звеньями и раскладывающейся застёжкой.

Чёрный спортивный ремешок из перлоновой резины.

Роскошный коричневый ремешок из алькантары.

Ремешки из резины и алькантары могут быть оснащены как классической застёжкой с пряжкой, так и раскладывающейся застёжкой — выбор за вами. Лично я считаю, что циферблат «панда» лучше всего сочетается с перлоновым резиновым ремешком, который придаёт часам атмосферу 70-х годов, но алькантара делает эту модель идеальным осенним спутником, особенно подчёркивая детали из красного золота.

Norqain Freedom 60 43 мм Off-White — цена и доступность

Norqain Freedom 60 43 мм Off-White уже доступна в магазинах и выпущена лимитированной серией в 300 экземпляров по всему миру.

Параметр Значение Бренд Norqain Модель Freedom 60 43 мм Off-White Референсы N2200.19S02.C01.L01 (алькантара) <br> N2201.19S01.C01.R01 (чёрный перлон) <br> N2200.19S02.C01.S01 (стальной браслет) Размер корпуса 43 мм (диаметр) × 15 мм (толщина) × 53,1 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Кремово-белый с чёрными «панда» счётчиками и акцентами из красного золота Ширина ушек 20 мм Браслет/ремешок Стальной браслет с раскладывающейся застёжкой, чёрный перлоновый ремешок или коричневый алькантара с выбором застёжки Механизм Calibre N19, на базе Sellita SW510a, автоматический Запас хода 62 часа Функции Часы, минуты, секунды, дата, хронограф Доступность Лимитированная серия — 300 штук Цена £3,650 (алькантара) <br> £3,770 (перлоновый ремешок) <br> £3,850 (стальной браслет)

Norqain Freedom 60 43 мм Off-White — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильные, функциональные и сезонно актуальные часы с уникальным дизайном и надёжным механизмом.