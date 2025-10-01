Обзор часов: Norqain Wild One Skeleton 42mm Purple Limited Edition

Разработанная в сотрудничестве с легендарным Жан-Клодом Бивером и созданная при партнерстве с мировым поставщиком BIWI, коллекция Wild One стала настоящим прорывом для Norqain.

Это был момент, когда бренд получил определяющую модель и коллекцию, которые неоспоримо выделили его среди других производителей часов. Wild One стал выбором как для энтузиастов, так и для часовщиков, теннисистов Стэна Вавринки и Мэтта Эбдена, а также актеров, таких как Марк Уолберг. Wild One — это часы для тех, кто хочет сочетать роскошь с активным образом жизни.

На сегодняшний день эта формула доказала свою успешность, и сегодня мы представляем новую фиолетовую версию Wild One Skeleton 42mm. Единственное ограничение — всего 400 экземпляров…

Корпус

Для тех, кто не знаком с моделью, корпус Wild One сочетает в себе карбоновую клетку NORTEQ, резиновый амортизатор и титановый контейнер, создавая часы, которые в шесть раз легче стали и в три с половиной раза легче титана. Несмотря на вес всего 78 грамм, часы выдерживают удары до 5000 G. Это результат сложной конструкции корпуса, состоящей из 25 различных деталей. Если вы сомневаетесь в уровне детализации и инженерии, обратите внимание на винты в ушках корпуса — их головки наклонены, чтобы соответствовать форме корпуса.

Размеры корпуса составляют приятные 42 мм в диаметре, 12,3 мм в толщину и 49,4 мм от ушка до ушка. Это популярные размеры для спортивных часов на рынке, но если на бумаге они кажутся вам слишком большими, сначала советуем примерить часы. Если и это не поможет, в каталоге есть вариант с диаметром 39 мм. Корпус водонепроницаем до 200 метров, что делает часы готовыми к приключениям как на суше, так и в воде.

Циферблат

Как следует из названия, циферблат скелетонизирован, что позволяет видеть механизм с лицевой стороны — внутренние части часов в движении всегда на виду, даже когда часы на запястье. Мосты затемнены, чтобы лучше сливаться с корпусом, но белые металлические стрелки и нанесённые часовые индексы, а также сиреневые акценты Super-LumiNova и внешней минутной шкалы делают время легко читаемым несмотря на всю сложность дизайна.

Ремешок

С фиолетовым резиновым амортизатором корпуса и сиреневыми акцентами на циферблате, Norqain Wild One Skeleton 42mm Purple Limited Edition гармонично сочетается с текстурированным фиолетовым резиновым ремешком. Он мягкий, но прочный и очень комфортен на запястье. Вам предстоит выбор: приобрести часы с классической пряжкой, совпадающей по цвету с корпусом, или с раскладывающейся застежкой. Раскладная застежка, безусловно, ощущается (и, возможно, выглядит) более роскошно, но я лично предпочитаю классические пряжки, так как они не добавляют объема снизу.

Механизм

С лицевой или обратной стороны часов виден механизм NN08S. Его запас хода составляет 41 час — это не рекорд, но механизм сертифицирован COSC, что гарантирует точность хода в пределах +6/-4 секунды в сутки до того, как часы попадут к вам на запястье. Обычно калибры на базе Sellita не отличаются особой привлекательностью, но кастомизация, отделка и регулировка, выполненные Norqain, значительно повышают качество исходного механизма.

Вердикт

Часы не являются революцией в часовом деле, не меняют существующие стандарты. Но, как я уже говорил, эта модель завоевала множество поклонников и владельцев, поэтому нет смысла менять то, что хорошо работает. Мы получаем еще один привлекательный вариант для выбора, хотя и ограниченный по количеству.

Norqain Wild One Skeleton 42mm Purple Limited Edition — цена и доступность

Модель Norqain Wild One Skeleton 42mm Purple Limited Edition выпущена ограниченным тиражом в 400 экземпляров.

Цена:

6 250 долларов США (с классической пряжкой)

6 650 долларов США (с раскладывающейся застежкой)