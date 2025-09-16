Обзор часов Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Panerai впервые был представлен широкой публике 10 сентября 1993 года.

До этого момента бренд выпускал часы исключительно для военных. Об этом легко забыть, ведь Panerai быстро стал заметным игроком в мире часового искусства. В этом году, в честь годовщины дебюта 1993 года, Panerai открывает выставку The Depths of Time в своем флагманском бутике во Флоренции, Италия. Историческая экспозиция подчеркивает наследие Panerai как поставщика для ВМС Италии и отмечает большой успех бренда после выхода на рынок для широкой публики. К этому особому событию Panerai представляет модель Luminor Marina Militare PAM05218 — современную интерпретацию Luminor ref. 5218-202/A 1993 года, созданную эксклюзивно для военнослужащих итальянского флота. Мне посчастливилось узнать больше об этих часах.

История дебюта Panerai в 1993 году

Когда Panerai впервые вышел на рынок 32 года назад, бренд представил три новые модели. Две из них — Luminor ref. 5218-2021/A и Mare Nostrum 5218-301/A — были доступны гражданской публике. Третья, Panerai Luminor ref. 5218-202/A, предназначалась исключительно для военнослужащих итальянского флота. Именно эту третью модель бренд возрождает в современной версии. Это уместный релиз, приуроченный к выставке The Depths of Time. Хотя часы являются точной копией оригинала 1993 года, PAM05218 получил современные обновления в материалах. Однако главное — это умный выбор, который связывает военную историю с успехом Panerai на гражданском рынке. Именно это и подчеркивает новая выставка.

Выставка The Depths of Time

Как уже упоминалось, бренд представляет специальную модель Luminor Marina Militare PAM05218 на открытии выставки The Depths of Time. Эта выставка — отличная возможность узнать историю Panerai до того, как часы стали доступны широкой публике. Экспозиция будет доступна для посещения во флагманском бутике Panerai во Флоренции в течение двух месяцев после открытия. По информации Panerai, планируется также открытие выставки в Нью-Йорке 4 октября с пребыванием там несколько недель (подлежит подтверждению), а затем она отправится в Шанхай на неделю с 14 ноября.

Выставка The Depths of Time прослеживает эволюцию Panerai — от его ключевой роли поставщика для Королевского итальянского флота до успеха на мировом рынке после 1993 года. В экспозиции представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы: личная переписка семьи Panerai с Marina Militare, технические чертежи, ранние каталоги и оригинальные исторические фотографии.

Кроме того, будут показаны инструменты, такие как компасы и глубиномеры, рядом с историческими часами и копиями патентов, документирующих новаторские разработки Panerai в области подсветки, читаемости под водой и дизайна приборов. Если вы поклонник Panerai, это стоит посетить.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Теперь поговорим о часах, которые мне удалось изучить вблизи несколько дней. Как уже сказано, это современное переиздание классической модели Luminor ref. 5218-202/A. Поскольку оригинал не был доступен широкой публике, он быстро стал культовым среди коллекционеров Panerai. Новый PAM05218 очень точно повторяет оригинал. Начнем с технических характеристик.

Новые часы имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 44 мм с черным DLC-покрытием. В то время как оригинал имел черное PVD-покрытие, это первое технологическое обновление в современных часах.

Фирменный корпус Luminor сочетается с особым циферблатом. Это не типичный «сэндвич»-циферблат Panerai, а однослойный вырезанный циферблат с гравированными цифрами и индексами, заполненными Super-LumiNova. Кроме того, циферблат имеет слегка вогнутую поверхность, что придает цифрам трехмерный эффект. Поскольку оригинал ref. 5218-202/A был разработан специально для итальянского флота, новая версия украшена надписью «Marina Militare» на циферблате. Для этого Panerai переработал шрифт текста и цифр, чтобы максимально точно воспроизвести оригинальную типографику 1993 года.

Фирменный «несовпадающий» циферблат

Отличительной чертой первых циферблатов Luminor ref. 5218-202/A была разница в цвете подсветки стрелок и цифр. Производитель циферблатов использовал прозрачный лак для фиксации люма, но химическая реакция между лаком и тритиумом изменила цвет. Цифры на циферблате приобрели оранжевый оттенок, тогда как люм на стрелках остался светло-зеленым. Коллекционеры Panerai называют такие циферблаты «несовпадающими» из-за несоответствия цвета люма.

Когда Panerai обнаружил эту разницу, бренд попросил производителя прекратить использование защитного лака. Впоследствии циферблаты стали «совпадающими» по цвету. Как вы понимаете, несколько экземпляров с «несовпадающими» циферблатами стали очень востребованными среди коллекционеров. Для новой модели PAM05218 бренд воссоздал этот особый циферблат, используя карамельный Super-LumiNova на матовом черном однослойном фоне. Стрелки заполнены люмом более светлого оттенка. Признаюсь, это создает очень приятный эффект и придает часам особый шарм.

Задняя крышка, ремешок и механизм P.6000

Новые PAM05218 водонепроницаемы до 300 метров и оснащены стальной винтовой задней крышкой. В духе оригинала 1993 года на крышке выгравированы подпись Officine Panerai Firenze и исторический логотип OP. За крышкой скрывается калибр P.6000, который заменил механизм Unitas 6497, установленный в оригинале. P.6000 — это ручной завод, работающий с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 19 камней и обеспечивает запас хода до 72 часов. Этот механизм является базовым для моделей начального уровня Panerai, отображающих часы и минуты.

Исторический образ дополняет ремешок из золотисто-коричневой телячьей кожи и крупная трапециевидная пряжка из стали с черным DLC-покрытием. Пряжка пришита к ремешку, как и в модели 1993 года, что придает часам великолепный винтажный вид. Если же вы захотите сменить стиль, в комплекте также идет черный резиновый ремешок и дополнительная пряжка.

Ношение Panerai Luminor PAM05218

Минималистичный дизайн циферблата — это и практический успех, и визуальное очарование классических моделей Panerai с отображением только времени. Именно в этом я вижу главную любовь к бренду. Для меня самые простые модели Panerai позволяют иконному стилю дизайна раскрыться максимально ярко. Неудивительно, что я сразу же оценил внешний вид нового PAM05218. Как человек высокого роста, я не испытываю дискомфорта от крупного размера часов. Правда, черное покрытие корпуса немного смягчает общий эффект.

Первое, что бросается в глаза при надевании часов — прочный кожаный ремешок с огромной черной DLC-пряжкой в стиле pre-Vendôme. Эта пряжка действительно производит впечатление. Она напоминает о функциональном назначении оригинальных моделей Panerai, созданных как чисто инструментальные часы. На запястье PAM05218 сидят комфортно. Мне не сложно носить 44-миллиметровые часы на запястье 18,5 см, хотя они все равно заметны. Но меня быстро покорил очаровательный ретро-стиль этих новых Luminor.

Итоговые впечатления о Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Обычно я не большой поклонник часов с черным покрытием, но эта Luminor Marina Militare не кажется такой. Благодаря циферблату и прочному кожаному ремешку часы обладают достаточным шармом и цветом, создавая винтажную атмосферу. На запястье они ощущаются крепкими и надежными. Если вы когда-либо носили Panerai, вы узнаете это качественное ощущение, которое излучают часы. Это уверенность в том, что вы носите настоящий инструмент, разработанный для своей конкретной задачи.

Хотя бренд трансформировался из поставщика военных часов в современный люксовый бренд, уникальное ощущение часов осталось неизменным. Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 — идеальные часы, чтобы рассказать эту двойственную историю, начавшуюся в 1993 году.

Кроме того, если вы давно мечтали о редкой модели Luminor ref. 5218-202/A, но цена была слишком высокой, новая версия может стать отличным современным вариантом. Panerai будет выпускать 500 экземпляров Luminor Marina Militare PAM05218 ежегодно, и цена каждого составит €8,500. Таким образом, часы ограничены в производстве, но не в количестве. Это разумный подход, ведь современная интерпретация классики 1993 года — важное и исторически значимое дополнение к обширной линейке Panerai.