Обзор часов Ressence × The Armoury Type 9 Scattering Sun

Похоже, что модель Ressence Type 9 пользуется большим спросом, особенно в сегменте лимитированных выпусков.

В конце прошлого года Бенуа Минтьенс, основатель Ressence, представил минималистичную модель Type 9. С диаметром корпуса 39 мм это самая маленькая модель бренда, доступная с циферблатом в аква-синем или сером цвете. Затем, незадолго до лета, Ressence совместно с Ахмедом Седдики выпустили лимитированную версию Type 9 с циферблатом, покрытым песком из каждого из семи эмиратов. Теперь Минтьенс возвращается с ещё одной новой лимитированной версией Type 9. На этот раз он сотрудничал с Марком Чо, соучредителем The Armoury, чтобы создать Type 9 Scattering Sun — возможно, самый элегантный наручный часы Ressence на сегодняшний день.

Мои впечатления от Ressence Type 9

Меня очаровало появление компактной модели Ressence Type 9 в прошлом году. Это первые часы бренда с диаметром корпуса менее 40 мм, что делает их идеальными для моего запястья 17 см — ни одна другая модель бельгийского бренда не сидит так комфортно. Однако мне не очень понравились варианты циферблатов в аква-синем и сером цветах, поэтому я рад появлению новых вариантов. Давайте посмотрим, что предлагает эта лимитированная версия, созданная в сотрудничестве с The Armoury.

The Armoury и часы

The Armoury — это мастерская по пошиву одежды, основанная Марком Чо и Аланом Си. Чо — заядлый коллекционер часов, но в какой-то момент он решил продать почти всю свою коллекцию, чтобы профинансировать открытие нового магазина. Сейчас у The Armoury четыре бутика — два в Гонконге и два в Нью-Йорке. Основатели хорошо знакомы с миром лимитированных часов: за годы они сотрудничали с такими брендами, как Paulin, Unimatic и H. Moser & Cie., выпуская ограниченные серии. Кроме того, они работали с Cartier, создавая золотые браслеты для моделей Tank Louis Cartier и Tank Cintrée. Чо также большой поклонник Ressence, ценящий чистоту дизайна, органичные формы и ощущение движения в часах бренда. Поэтому сотрудничество с Минтьенсом было логичным шагом.

Новинка Ressence × The Armoury Type 9 Scattering Sun

Версия Scattering Sun сохранила корпус из полированного титана диаметром 39 мм, как и у оригинального Type 9. Вместе с двойным выпуклым сапфировым стеклом толщина корпуса составляет всего 11 мм, а ушки корпуса красиво обтекают запястье. Главное отличие от оригинального Type 9 и лимитированной версии S75 — это безель. В этот раз он не плоский и матовый, а полированный и с ребристой (флейтированной) текстурой, что связывает дизайн с традиционным стилем The Armoury. Светящиеся часовые метки сохранены, обеспечивая хорошую читаемость в условиях низкой освещённости.

Особое внимание заслуживает пескоструйный циферблат из титана цвета лосося. Он по-прежнему минималистичен: одна секция для часов и другая — для минут. На меньшем кольце нет цифр, только короткие и длинные минутные метки, напоминающие солнечные лучи. Лимитированная версия поставляется на ремешке из шоколадно-коричневой замши, который подчёркивает тёплый и спокойный характер циферблата.

Как и все часы Ressence, Type 9 Scattering Sun не имеет традиционной заводной головки. Управление осуществляется через заднюю крышку корпуса, которая вращается и контролирует запатентованный модуль ROCS внутри. Механизм основан на автоматическом калибре ETA 2892-2 с частотой 28 800 полуколебаний в час, 31 камнем и запасом хода 36 часов.

Доступность и ограниченный тираж

Минтьенс и Чо постарались создать Type 9, который идеально сочетался бы с элегантным стилем The Armoury и разнообразием текстур тканей, используемых мастерами. Полированный и ребристый безель привлекает внимание, отражая свет в разных направлениях. В то же время мягкий шоколадно-коричневый кожаный ремешок и пескоструйный циферблат цвета лосося создают приятное и успокаивающее впечатление. Аналогичное сочетание безеля и циферблата мы давно видели на Rolex Datejust, и удивительно, насколько хорошо оно смотрится на лимитированной версии Ressence Type 9 Scattering Sun.

Можно было бы вообще отказаться от часовых меток, но без традиционной заводной головки было бы сложно определить, где верх, а где низ часов. В текущем дизайне нет путаницы, а метки достаточно ненавязчивы. Я очень рад, что уже существует так много вариантов Ressence Type 9, и с нетерпением жду новых версий в ближайшие годы.

Элегантные часы Ressence × The Armoury Type 9 Scattering Sun уже доступны и стоят 19 000 долларов США (без учета налогов). Выпуск ограничен 20 экземплярами, которые продаются исключительно через The Armoury.

Технические характеристики часов

Параметр Описание Модель Type 9 ARM Scattering Sun Циферблат Пескоструйный титан Grade 5 цвета лосося, с вращающимися эксцентричными спутниками на подшипниках, гравировка с зелёной люминесценцией Grade A Super-LumiNova Материал корпуса Полированный титан Grade 5 Размеры корпуса 39 мм (диаметр) × 11 мм (толщина) Стекло Выпуклое сапфировое с антибликовым покрытием с внутренней стороны Задняя крышка Титан Grade 5, вращающаяся для ручного завода (более 12°) и установки времени Механизм Запатентованный ROCS 9 (Ressence Orbital Convex System), приводимый в движение минутной осью модифицированного ETA 2892-2: автоматический с ручным заводом, частота 28 800 полуколебаний в час, запас хода 36 часов, 31 камень, 20 шестерёнок, 4 шарикоподшипника Водозащита 1 ATM (брызгозащита) Ремешок Шоколадно-коричневая кожа с титановым классическим пряжкой Функции Только время (часы и минуты) Цена 19 000 долларов США (без учета налогов) Особые примечания Лимитированная серия — 20 экземпляров

Ressence × The Armoury Type 9 Scattering Sun — это идеальное сочетание инновационного дизайна и классической элегантности, которое оценят ценители уникальных часов.