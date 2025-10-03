Главная » Обзор часов

Обзор часов: Seiko Presage Classic Series SBP521, SPB523 & SPB524 воплощение надёжной элегантности по доступной цене

Я знаю, что говорю «надёжная элегантность» так же часто, как Джордж Бэмфорд говорил «TAG Heuer» в шоу About Efiing Time, так что приготовьте свой любимый напиток и рюмку.

Но недавно мы получили возможность поближе познакомиться с новой серией Seiko Presage Classic, и она может стать настоящим воплощением надёжной элегантности. Более того, это доступная, надёжная элегантность. Могут ли новые часы Seiko Presage Classic Series SBP521, SPB523 и SPB524 стать лучшими наручными часами для повседневного ношения стоимостью до 1000 долларов США? Давайте разбираться.

Дизайн и размеры корпуса

Все три новинки выполнены в корпусах диаметром 36 мм, толщиной 12,5 мм и длиной от ушка до ушка 41,4 мм. Модели SPB521 и SPB523 имеют корпус и браслет из нержавеющей стали, тогда как SPB524 выделяется корпусом и браслетом с золотистым оттенком из нержавеющей стали. Диаметр и длина от ушка до ушка обеспечивают винтажные, классические пропорции, а толщина 12,5 мм делает часы изящными и удобными на запястье. Эти часы подойдут для широкого спектра размеров запястий, а водозащита до 100 метров делает их универсальными — вы сможете комфортно носить их в самых разных условиях.

Seiko Presage Classic Series 36mm 6

Циферблаты: текстура и цвета

Все циферблаты объединяет лучистая текстура «солнечных лучей», которая не столько делает циферблат блестящим, сколько придаёт ему глубину и текстуру. Это тонкий трёхмерный узор, напоминающий циферблаты Grand Seiko, навевающие ассоциации со снежными горами. Модели из стали SBP521 и золотистая SPB523 имеют более сдержанные оттенки — соответственно ледяной голубой и слоновая кость. Однако циферблат SPB523 выделяется больше остальных.

Seiko Presage Classic Series 36mm 2

Если подобрать более точное описание, циферблат SPB523 можно назвать градиентным бежевым или персиковым. В центре он почти белый, а к краям плавно переходит в оттенки розового, оранжевого и бежевого. Что касается общих черт, все циферблаты оснащены стрелками в стиле «альфа» в цвет корпуса и полным набором накладных часовых индексов. Отсутствие даты делает циферблат чистым, чётким и легко читаемым — мечта пуриста.

Seiko Presage Classic Series 36mm 1

Механизм и браслет

Модели Seiko Presage Classic Series SBP521, SPB523 и SPB524 оснащены семизвенным браслетом, цвет которого совпадает с корпусом, и работают на автоматическом калибре 6R51 собственного производства с запасом хода до трёх дней. Механизм можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Хотя некоторые могут посчитать прозрачную крышку излишней из-за базового уровня отделки механизма, я уверен, что начинающие коллекционеры, привлечённые доступной ценой, оценят возможность видеть работу механизма.

Seiko Presage Classic Series 36mm 4

Вдохновение и уникальность

Некоторые могут сказать, что эти три модели Seiko Presage Classic Series — это просто сочетание Calatrava и Datejust. Однако фирменные особенности Seiko, такие как богатая текстура и цвет циферблата, доступный, но собственный трёхдневный автоматический механизм и слегка отличающийся браслет (не точная копия Jubilee из-за большего количества промежуточных звеньев) придают этим часам достаточно уникальности, чтобы отбросить такие сравнения, на мой взгляд.

Кроме того, сочетание отличного соотношения цены и качества с вертикальной интеграцией производства слишком привлекательно, чтобы зацикливаться на подобных параллелях. Любая из трёх моделей станет отличным подарком на выпускной или день рождения для близкого человека (или даже для себя), но моим фаворитом является золотистая версия, которая, к счастью, стоит всего на 50 долларов дороже двух стальных моделей.

Seiko Presage Classic Series 36mm 7

Цены и доступность Seiko Presage Classic Series SBP521, SPB523 и SPB524

Модели Seiko Presage Classic Series SBP521, SPB523 и SPB524 уже доступны для покупки.

Бренд Seiko
Модель Presage Classic Series
Референсы SPB521, SPB523, SPB524
Размеры корпуса 36 мм (диаметр) x 12,5 мм (толщина) x 41,4 мм (длина от ушка до ушка)
Материал корпуса Нержавеющая сталь (SPB521, SPB523), Золотистая нержавеющая сталь (SPB524)
Водозащита 100 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Ледяной голубой (SPB521), Градиентный бежевый (SPB523), Слоновая кость (SPB524)
Ремешок Семизвенный браслет в цвет корпуса, складная застёжка
Механизм 6R51, собственный, автоматический
Запас хода 72 часа
Функции Часы, минуты, секунды
Доступность В продаже
Цена 950 долларов США (SPB521, SPB523), 1000 долларов США (SPB524)

Seiko Presage Classic Series — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжные, элегантные и доступные часы с классическим дизайном и современным механизмом.

