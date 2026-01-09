Обзор часов Seiko Presage SPB537 с белым эмалевым циферблатом

Вы могли бы подумать, что новая модель Seiko SPB537 выглядит знакомо.

Действительно, в прошлом Seiko выпускала множество моделей Presage с корпусом в форме «тонно», но все они были сняты с производства, и новых моделей в таком дизайне долго не появлялось. Однако теперь ситуация изменилась.

Новые Seiko Presage SPB537 с белым эмалевым циферблатом оснащены калибром 6R и находятся в среднем ценовом сегменте бренда — стоимость составляет €1,650. Рассмотрим подробнее основные характеристики и особенности этой модели.

Дизайн и корпус Seiko Presage SPB537 в форме «тонно»

Корпус модели SPB537 выполнен в классической форме «тонно», знакомой по часам 2010-х годов, например, SPB049. Диаметр корпуса составляет 35,9 мм, расстояние «ушко к ушку» — 46 мм, толщина — 12,5 мм. Несмотря на сравнительно небольшой диаметр, форма корпуса визуально увеличивает размер часов на запястье.

Узкое безель окружает двойное изогнутое сапфировое стекло. Корпус оснащён короткими рогами в стиле «лира», что придаёт модели элегантность и изящность. Классический вид подчеркивается белым эмалевым циферблатом с римскими цифрами.

Боковые поверхности корпуса довольно выпуклые и массивные. Завершает образ конусообразная заводная головка с характерным дизайном Seiko, что однозначно идентифицирует модель как часть линейки Presage. В итоге корпус сочетает в себе классический стиль и современную динамичность — на запястье часы выглядят внушительно и современно, а не как винтажные модели Cartier Santos с ручным заводом.

Технические характеристики Seiko Presage SPB537

Водозащита корпуса составляет 5 бар (50 метров). Внутри установлен автоматический калибр Seiko 6R5H, известный своей надёжностью и сдержанным дизайном. Просмотр через прозрачную заднюю крышку показывает золотистый ротор, выполненный строго и без излишеств.

Механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 72 часов при полном заводе. На циферблате на отметке «6 часов» расположен дополнительный 24-часовой индикатор, который визуально напоминает малую секунду. Точность хода, заявленная Seiko, составляет +25/-15 секунд в сутки, что является стандартом для данной ценовой категории, а на практике зачастую часы показывают лучшие результаты.

Модель комплектуется браслетом из нержавеющей стали с пятью рядами звеньев. Два ряда по краям полированные, три центральных — матовые. Застёжка с кнопочным механизмом не имеет микрорегулировки, а быстросъёмных шпилек для браслета нет.

Эмалевый циферблат — ключевая особенность модели

Главной «изюминкой» SPB537 является белый эмалевый циферблат с чёрными римскими цифрами, создающий классический и торжественный образ. 24-часовой индикатор в положении «6 часов» усиливает этот эффект, а традиционная минутная разметка по окружности циферблата добавляет исторический контекст. Дизайн вдохновлён первым карманным часами Seiko Timekeeper, выпущенными в 1895 году.

Под цифрой «XII» расположены четыре строки текста: «Seiko», «Presage», «Automatic» и «3 Days». Такая маркировка характерна для Seiko, однако с точки зрения дизайна на формальных часах она выглядит несколько избыточной. Лично я предпочёл бы видеть только фирменную подпись. Тем не менее, это лишь незначительное замечание от энтузиаста с чувствительным взглядом.

Итоговые впечатления о Seiko Presage SPB537

Я признаюсь, что пропустил момент снятия с производства всех моделей Presage с корпусом «тонно». Поэтому возвращение такого дизайна воспринимается как естественное и знакомое событие. Эта модель представляет собой достойное предложение в сегменте формальных часов от крупного производителя по относительно доступной цене.

В идеале я бы хотел уменьшить толщину корпуса на пару миллиметров и сократить количество надписей на циферблате, но это мелочи.

Интересно, что в последние годы рынок часов в форме «тонно» значительно изменился: сейчас этот стиль активно используют многочисленные креативные микробренды. Seiko же возвращается в этот сегмент с преимуществом широкой дистрибьюторской сети и узнаваемостью бренда. Это даёт модели SPB537 хорошие перспективы.

Что вы думаете о новых Seiko Presage SPB537? Поделитесь своим мнением в комментариях!